奇案解密︱南充四惡魔姦殺11人分屍　嘉陵江斷頭浮屍牽出驚天血案

2001年的初夏，四川南充市原本寧靜的街道與江畔，瞬間淪為令人聞之色變的「修羅場」。短短5天內，警方連續發現6具慘遭肢解的遺體，死狀恐怖，全市陷入極度恐慌。這宗震驚全國的「南充系列特大搶劫強姦殺人案」，背後牽涉4名喪心病狂的歹徒，他們在短短一年多內連環犯案，最終難逃法網制裁。

性侵多名女性

2000年3月至2001年5月期間，以劉天兵、劉天龍兄弟為首，夥同刑滿出獄的趙強及廖雄，組成一個冷血的犯罪集團。這4名惡徒長期在南充市順慶區、高坪區及嘉陵區流竄，並以極其兇殘的手段進行搶劫、盜竊、強姦及故意殺人，一共殺害11人。

其中，2001年5月的一連串血腥罪行，將這座城市推向恐懼的深淵；5月4日凌晨，數名蒙面持刀的歹徒強行闖入民居，對3名年輕女學生進行搶劫及輪姦，連環血案的序幕就此揭開。

5月5日，4人流竄至西山偏僻處，盯上一對遊玩的男女；他們洗劫兩人財物後，將女方輪姦並殘忍將兩人雙雙殺害。5月12日，他們再度出動，於嘉陵江邊捆綁一對男女，期間遇到兩名路過的男學生，因怕曝露行蹤，竟將兩名無辜學生一併綁起。4名惡魔將3男殘殺後，再強姦女受害人再將其殺害。更令人髮指的是，他們將4具屍體殘忍分屍，並把頭顱直接拋入嘉陵江中。

4人在西山偏僻處殺害一對遊玩的男女。（網易新聞）

5日連揭6屍引全城恐慌

罪行總有「見光」的一日。5月13日，3名小學生在江邊玩耍時赫見一個人頭，警方接報後證實死者為22歲青年粟某。至5月16日，警方在下游30公里外再發現另一個頭顱（粟某女友），並在蘆葦叢中尋獲多具無頭軀幹。

5月18日，警方又在火花鎮插旗山的密林中，發現1男1女兩具已腐敗超過10天的屍體（即5月5日遇害的男女）。短短5日內驚現6具屍體，且女死者生前均疑遭性侵，恐怖氣氛瞬間籠罩整個南充市。

劫案線索成鎖定惡魔關鍵

警方調查一度陷入膠著，此時5月4日發生的一宗入室搶劫強姦案成為破案關鍵。受害女生憶述，當晚闖入的歹徒均帶有當地口音；警方敏銳地察覺到，這宗劫案的犯案手法，與早前發現的浮屍案極為相似——兩案的女死者或受害人，身上均沒有因劇烈反抗而留下的明顯外傷。警方據此大膽推斷，這兩幫歹徒極可能是同一夥人。

5月23日，當地發生另一宗3人搶劫夫妻案，警方順藤摸瓜找到關鍵知情人，終於鎖定曾入獄的趙強，以及經常與其廝混的劉氏兄弟。這3人的體貌特徵，與受害人口述完全吻合，專案組隨即撒下天羅地網。

4名歹徒最終難逃法網制裁。（網易新聞）

公開宣判大會現場。（每日新報）

公開宣判大會現場。（每日新報）

4萬人戶外聽審

天網恢恢，疏而不漏。5月25日，警方在火車站成功拘捕趙強；經過嚴厲審訊，趙強和盤托出犯罪事實，並供出同夥廖雄及劉氏兄弟。翌日上午，4名身背11條人命的嫌犯全數落網，對搶劫、強姦及殺人分屍的罪行供認不諱。

公開宣判大會現場。（網易新聞）

4萬名群眾到南充市體育館聽審。（南方都市報）

2001年11月20日，南充市體育館舉行盛大的公開宣判大會，4萬名群眾到場聽審。法院裁定4人罪行極其嚴重、手段極度殘忍，依法判處死刑並剝奪政治權利終身，這4名冷血惡魔最終被押赴刑場執行槍決，受害者的冤魂終可得到安息。