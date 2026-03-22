奇案解密︱《我們不是什麼》原型武漢巴士大爆炸 同性戀人厭世自盡全車陪葬

香港導演邱禮濤編導新作《我們不是什麼》將於4月在香港上映，這部作品近日掀起熱話，故事原型也引發熱搜—電影中同志殉情的真實慘劇，發生在1998年的武漢。



1998年2月14日情人節，平日已熙熙攘攘的湖北武漢黃鶴樓一帶顯得特別熱鬧。當天上午10時8分突然傳來一聲巨響，整片區域地動山搖。由於春節剛過，坊間還以為是煙花爆炸。人們嚇了一跳，有恰巧路過的司機好奇遠望，卻發現擋風玻璃上突然多了什麼東西，定睛一看竟是條腿，還有路人被震跌在地，正要站起來，慌亂中摸到一些黏糊糊的東西⋯⋯

警方抵達現場，發現是一輛即將開上長江大橋的巴士發生爆炸，現場一片狼藉。有人被當場炸碎，有人被困在車上活活燒死，還有一些倖存者，被巨大的氣浪推出車外，躺在地上奄奄一息。那輛車牌號為鄂 A63538的巴士被燒得只剩框架，車裡到處都是受害者身體的碎片。種種跡象表明，這不是一宗簡單的安全事故，而是有人引爆炸藥，可能是恐怖襲擊。

得悉發生了重大事件， 武漢市公安局專家傾巢而出。當時 人稱「刑偵八虎」的天團直接出動了半團，包括痕跡物證專家烏國慶； 痕跡鑒定專家崔道植； 爆炸分析專家高光斗與指紋識別專家許利民。查案第一件事是將現場零散的人體碎塊復原成完整的遇難者遺體，100人的現場搜索小組找到屍體殘肢、碎塊214塊，經過足足2天的努力點算出16人。

警方走訪附近群眾，得知司機和售票員做事規矩，當天車上也沒有發現可疑物品，推測爆炸物由某位乘客中途帶上車，但除此以外沒其他進展。調查人員想到擴大搜索面積，結果在距現場西南方31米處和東北方26米再發現一些碎塊，經辨認屬於「第10號」和「第11號」兩位遇難乘客。

「第10號、11號」可疑乘客

在諸多傷亡者中，這兩位身體受損尤其嚴重，胸部以下直接炸碎，殘肢炸飛到兩個截然相反的方向，說明他們是爆炸中心。高光斗確認爆炸物是硝銨炸藥，這是一種相對穩定的炸藥，一般的小磕小碰無法引爆，需要雷管和引信。經過反復測量與計算，他確認爆炸中心應該在公交車左側倒數第二排。

根據倖存者的證詞，警方拼湊出兩個可疑人物的樣子。其中一個男子是農民工的模樣，提著一個大編織袋，看來裝了甚麼重物，神色慌張且坐立不安。同行的是一個白淨長髮男子，像個一看就是個有文化的人。兩人氣質南轅北轍，看起來卻十分親密。

警方很快就確認了絕大多數遇難者身份，唯獨「第10號」、「第11號」身份成謎，唯一線索是現場一張身份證殘片，主人名叫「湯喜林」，江西省九江市武寧縣人。警方帶著這個名字查找，終於在礄口區一間旅館中找到他的登記信息，與一個名叫「齊杏獻」的男子同居。

然而，再進一步調查，卻發現「湯喜林」和「齊杏獻」還活着，只是身分被盜用。湯幾年前遺失了身份證，齊的證件則借了給一名叫「曹軍」的同事。他對曹軍的形容，正符合上述書生氣質的神秘乘客。最終，調查人員確認兩具遺體， 缺右手的男屍是江西瑞昌市的民工曹軍，缺雙手的是與曹軍一起打工的同鄉鄒昌力。

兩個厭世的人相遇

曹軍家境貧寒，多年在外打工賺錢，性格比較孤僻，由於生活窘迫，打工也不賺錢，產生了輕生的念頭。他曾經寫下這樣的句子：「有一天我會在美麗的地方，結束我並不美麗的人生。」

而鄒昌力也同樣家庭窘迫，經濟拮據。由於家中拿不出彩禮，父母迫他去當「上門女婿」。他十分抗拒這種安排，卻又無力跟父母抗衡。一次酩酊大醉之後，他曾跟未婚妻坦言：「如果沒有活下去的念頭了，會拉着好多人一起死。火車上不去，就上汽車炸！」這話讓未婚妻說不會勉強他，這婚不結就罷了。然而鄒昌力父母不願放棄，跟兒子多次爭吵。

曹軍和鄒昌力認識後一見如故，舉止相當親密。據鄒昌力的表姐說，表弟有老婆但都不回家，只跟曹軍在一起。兩個人吃花生一粒分兩半，一根煙一起抽，還睡一個被窩。旅館的服務員也說看過兩人同床共寢。鄒昌力不在家時，未婚妻和其他男人出軌，母親發現後大罵鄒昌力，說他沒本事，連自己的老婆都管不了。

也許家庭矛盾的壓力，成了壓垮這對同性戀人的最後一根稻草，將報復社會的想法付諸實行。 由於鄒昌力早年曾在鎢礦打工，懂得製造炮竹的技術，他們很快就通過一些渠道弄來10公斤炸彈原料，足以將一輛大巴炸毀。

兩人「踩點」後，就在1998年情人節這天登上巴士，以極其殘忍的方式殉情，還帶走了其餘14人的生命。警方從兩人在武漢的賓館房間里找到一截引線，在曹軍於武寧的寓所中搜出一個雷管，專家的推理有物證支持，全案於發生後45天告破。