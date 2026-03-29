奇案解密︱深圳布吉魔鬼情侶殺12求職女 為10部手機割面碎屍毀證

在繁華都市的陰暗角落，人性的泯滅足以釀成最駭人聽聞的悲劇。2003年，一宗震驚全國的「深圳布吉12名求職少女連環被殺碎屍案」，揭發了一對被外界稱為「魔鬼情侶」的男女，僅為劫取10部手機等微不足道的財物，竟以極端殘酷的手段，將12名青春正茂的求職少女誘殺並肢解。案件的血腥細節，至今仍令人不寒而慄。

單身攜手機女應聘者成目標

案中主犯為時年43歲的湖南男子馬勇，及其年僅20歲的四川籍同居女友段智群。法院審理查明，二人自2003年5月至10月間，於深圳市龍崗區布吉鎮一間名為「森鑫源」的職業介紹所附近，假冒招聘公司代表，並專門鎖定單獨求職、缺乏社會經驗的年輕女子為目標。

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二人以提供高薪厚職為誘餌，先後將12名女事主騙至其位於布吉大坪路的出租屋內。當受害人俯身細看所謂的求職資料時，馬勇便從後方突襲，以扼頸方式將其殺害。行兇後，二人會將屍體拖入洗手間，以菜刀、斧頭等工具進行肢解。

燒髮剝皮拋碎屍

為防止屍體身份被辨認，二人手法極其兇殘。據傳，他們會先用火燒掉死者的毛髮，再用剪刀或利刃將死者面部毀損，甚至完全剝除。隨後，屍塊被分裝於多個黑色膠袋，再被分別拋棄於布吉農批市場及布吉河一帶的荒野，企圖毀屍滅跡。

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這宗連環命案始於2003年5月26日，19歲的湖北少女張婷在父親陪同下到涉案職介所求職，被兇徒以「到工廠視察」為由帶走後，從此人間蒸發。其後數月，龍崗公安分局陸續接獲十多宗類似的少女失蹤報告，引起當局高度關注。

經過縝密偵查，深圳警方於同年10月12日及23日，先後將馬勇及段智群拘捕歸案，並在其出租屋內搜獲大批屬於不同受害人的證件、衣物、手袋以及斧頭、菜刀等作案工具。鐵證如山，二人最初曾謊稱將受害人拐賣至香港，最終在盤問下承認了搶劫殺人的全部罪行。

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殺第11人只搶得一把雨傘

據二人供稱，其作案動機僅為「求財」。然而，在長達五個月的連環殺戮中，他們總共僅劫得10部手機及少量財物，其中第11次犯案甚至只搶得一把雨傘。為如此微小的利益而犯下滔天大罪，其冷血及對生命的漠視，實在令人髮指。

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案件於2003年11月25日在深圳市中級人民法院低調開審，庭審過程未對外公開。據當時參與旁聽的人士透露，女被告段智群在庭上曾低聲哭泣，並辯稱自己是受馬勇脅迫犯案。然而，法庭最終認定二人罪行，於同年11月27日作出一審宣判，以搶劫罪判處馬勇、段智群死刑，剝奪政治權利終身。二人不服上訴，其後被廣東省高級人民法院駁回，維持原判，並依法核准死刑。