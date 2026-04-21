宏福苑執拾︱第二日宏新閣開放上樓 居民忐忑：想紀錄最後一次返屋企 有人取走嫁妝結婚證

大埔宏福苑七幢受災樓宇的居民，自昨日（20日）起獲安排分階段返回單位執拾個人物品，首三日由宏新閣居民率先上樓，今日（21日）是第二日。有居民對火災後終可回家顯得一臉忐忑，直言：「想紀錄低最後一次返屋企嘅回憶。」亦有居民心情沉重，表示取回太太的嫁妝及結婚相等珍貴物品後，「同屋企講拜拜」。

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今日早上8時許，陸續有宏新閣居民抵達廣福社區會堂登記處，以便登記後上樓，部分居民拖篋，亦有人帶備紅白藍袋及背囊，準備執拾後帶走個人財物。宏新閣中層住戶張先生對於災後近5個月，終於回家，坦言「要啲時間去搵（個人財物），可能都唔記得啲嘢擺喺邊度」。

張先生帶備了多個紅白藍袋，亦有攝影器材，他說：「想紀錄低最後一次返屋企嘅回憶」，又稱：「所有嘢都當最後一次做！」至於上樓只限時3小時，他認為並不足夠，形容「執屋都執成日啦」，又指自己家中有老人家，惟礙於老人家身體不適，今次未能同行，期望當局可安排居民有更多上樓機會。

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宏新閣11樓居民「強哥」，對可以上樓執拾表示心情沉重，「攞返太太嘅嫁妝、龍鳳鈪、首飾、結婚相、戒指；仲有自己有啲玩具，儲咗十幾年，買唔返嗰啲」。他又無奈稱：「入到單位影相，同屋企講聲拜拜。」

「強哥」提到當日發生火災後，多得鄰居拍門提醒走火警，「救返太太性命」，他不忘向鄰居表示感激。他指目前最希望政府安排日後的居所，又指當日後所有安頓過後，他會將早前受到慈善團體等資助，全數餘款再捐贈出來，以幫助其他更有需要的市民。

另一名居民譚先生，早前為上樓執拾做好準備，在內地買了外骨骼輔助器。今早他配備輔助器到場，以方便自己上樓。現場亦可見，有居民執拾後，自備私家車運走單位內的夾萬。

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