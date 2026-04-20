宏福苑執拾︱卓永興：全日264人上樓一戶缺席 平均進出時間1小時44分 共收11宗求警協助

大埔宏福苑七幢受火樓宇的居民今日( 20日 )起分批獲安排返回單位執拾，政務司副司長卓永興今日傍晚見記者時作出總結，形容今日運作大致暢順，惟有一名市民因身體不適尋求協助。警方代表表示，今日一共接獲11宗居民懷疑有財物遺失的求助個案。

實際上樓住戶有77戶共264人 一戶3人缺席

卓永興表示，今日開放宏新閣10個樓層，上樓秩序良好，運作大致暢順，上午下午兩次上樓都在指定時間內完成。今日登記上樓的有78戶，一共267人，實際上樓的住戶有77戶共264人。今日上樓的住戶進出大廈平均時間是1小時44分鐘，最短14分鐘，最長3小時25分鐘，大概有兩成住戶在大廈裡面逗留不足一小時。有14戶一共27人不止一次上落大廈，其中12戶共24人多走了一次，2戶一共3人多走三次，最高紀錄是上落四次。今日一共接獲11宗居民求警協助個案，另有一名市民因為身體不適尋求協助。

今日共接11宗求警協助 3宗警方會積極跟進

警方表示，今日一共接獲11宗求警協助，居民可能懷疑有財物遺失，包括電腦、飾物等，警方即時協助搜查，其中4宗個案成功尋回失物，另外4宗因單位損壞比較嚴重，調查後居民相信財物可能被焚毀，餘下3宗個案警方會積極跟進。警方代表表示，有時住戶也未必記得財物擺放位置，也不確定具體數量多少，警方會繼續跟進，看看居民是否能夠提供具體資料方便警方作出積極跟進。

記者提及今日有居民不舒服是否和上樓安排有關，未來是否會調整安排。卓永興認為安排沒有問題，已有給予居民彈性，指居民應衡量自己需要和身體狀況。他表示，不太清楚居民不適是否和上落安排有關，但據他了解，有一位年逾70的長者下樓時有些喘氣不適，即時獲安排送院，送院時清醒，現在已經出院。

裝備區會做兩項優化

記者問及未來開放較高樓層時是否有更多彈性安排空間，比如允許多些後備人數輪候上樓。卓永興表示，現在居民已是由自己決定有誰上樓，如果居民覺得需要上落多幾次，可找比較健壯年輕的人上樓。他表示，當局容許居民因應情況換人上樓，上樓之前都可以換人，但上樓之後要換人在操作上「比較複雜」。

考慮到未來幾日或會下雨，卓永興表示裝備區會做兩項優化，第一，有見市民今日上安全裝備時有些擠迫，因此會擴大加設桌椅；第二，也會加設帳篷，在下雨時作遮擋。

記者：周育瑩

攝影 : 陳浩元

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