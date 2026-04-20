宏福苑執拾︱政府：首日有78戶上樓 涉約270人 上樓次數不設「硬指標」 惟不能影響下一輪居民

大埔宏福苑七幢受火樓宇居民由今日（4月20日）開始至5月4日分批返回單位執拾。政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢、民政及青年事務局局長麥美娟和勞工及福利局局長孫玉菡今早視察上樓安排的準備情況後，在大埔浸會公立學校會見傳媒，交代最新情況。

卓永興：執拾時有「少少超時」可以理解 惟不能影響清場工作

卓永興指出，剛才在現場巡視，於廣福社區會堂視察登記中心，並到宏新閣看看布置如何，以及看看聯合指揮中心等。政府是日出動逾一千名同事，包括警務處、民安隊、醫療輔助隊、民政總署、社署、房屋署等。政府做了一系列部署，地下大堂有警務人員駐守，所有開放樓層都有警務人員看守，以免居民去錯地方。每十層樓有4個專隊，派駐社工和心理學家。

他指政府已做了一些調整，實際情況秩序許可，可容許在3小時內上樓多於一次，而居民離開時如要上車，的士上落區已移入警察封鎖線內，減省居民步程；廁所方面，該處有臨時廁所，但上樓後上落不便，所以房屋局在每隔一層的電錶房加入臨時廁所；食環署已進行防治蚊患工作。他懇請居民出入時注意安全，亦希望傳媒不要拍攝居民上樓執拾，如有發現，將不能容許相關人士上樓。

他強調，政府沒有設「硬指標」居民可以上落多少次，視乎現場人手，但希望大家都遵守3小時的限制。他指執拾時有「少少超時」是理解的，但原則是不能影響到下午清場，因為影響到下一輪居民上樓。

鄧炳強指，每個樓層都有警員、民安隊及醫療輛助隊人員駐守，同時有消防救護及消防車候命。如居民有需要可即時送院。居民如須協助，將人性化處理，強調「能夠幫的一定幫」。孫玉菡表示，每戶登記上樓人數最多4名，一戶一社工提供協助，如住戶希望義工加入幫手，可以登記，最重要是順利妥當執拾，重申一戶一社工會聆聽意見。

攝影：蘇正謙、劉駿軒

政務司副司長卓永興（中）。