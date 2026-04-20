宏福苑執拾︱居民愛畫幸保不失：可能係佢保佑咗屋企 有人到場方知「全屋燒曬」感失落

今日（20日）是宏福苑居民首日上樓執拾物品，第一輪獲安排上樓的宏新閣住戶早上陸續到社區會堂登記後，帶齊裝備包括口罩、手套和安全頭盔等，便可以上樓收拾物品。下午約2時，現場下着小雨，雨勢時斷時續。上樓宏新閣的居民除了戴上安全帽、口罩等裝備外，亦穿上藍色雨衣，冒雨步行至宏新閣；亦有居民手持拐杖，緩步而行；有人則帶着手拉車、或者長鐵夾，以執拾個人物品。有居民在單位帶走了兩幅喜愛的畫作，稱「可能係佢保佑咗屋企。」亦有居民稱，屋內已經大部份燒成灰燼僅剩鐵架，地上的雜物堆至1呎高。

住在宏新閣低層的鍾先生表示，今日與太太、兒子和友人一同上樓，事前已列了清單挑選重要物品，也執拾了電腦和兩幅掛在牆上的畫作，其中一幅陪伴他10年，搬屋兩次都會帶着的愛畫，上面畫有海邊小屋的風景，「係買返嚟嘅，其實我好鍾意，見佢（畫作）好完整，只係相框上面有一啲石屎灰，所以返屋企再抹一抹。」至於另外一幅是在西藏旅行期間的紀念品，上面以不同花紋組成一個圓形，「可能係佢（畫作）保佑咗屋企。」

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居民指單位衞生情況好於預期

鍾先生稱，今日上樓後的心情很難形容，覺得「好奇怪，平時住開好多嘢都無留意，而家睇返原來我咁樣裝修嘅」，有部分電器如遊戲機、電視亦受影響，「上面有啲石屎水，都已經用唔返」。在上樓前，他亦憂慮單位的衞生情況，擔心會有異味、有「好多蟲」，但到場後發現屋內情況尚可接受，只有一、兩隻昆蟲且沒有臭味。至於樓梯間已經打掃乾淨，欄杆仍算穩固，行樓梯上樓花費約10分鐘，合共執拾了兩個多小時。他又指，在執拾時覺得屋內「好熱、好焗」，故建議其他上樓的居民可以打開窗戶，並帶備飲用水。

他認為整體上樓安排順暢，搬運期間有工作人員協助，亦有警察幫手搬運物品，「如果唔係幾個屋企人都搬唔晒」，義工亦幫忙推至外面指定位置，方便居民再安排貨車或的士接載。除了收拾個人物品，他稱大火中自己的愛寵離開了，故收拾物品期間亦到牠平日喜愛的位置告別，「因為唔知佢喺邊度走，所以都係喺佢平時鍾意留嘅地方。」他亦與居住兩年的家道別。

住在宏新閣7樓的居民梁先生一家四口，攜帶袋子等物資，準備上樓整理及搬運個人物品。他稱由於未曾上過樓，亦無收過單位照片，坦言要入到去親眼看看才知實際情況，「希望冇咩事，睇吓有咩就攞咩，希望啲貴重物品可以攞返」，又期望不必多次上落樓，能一次過完成執拾工作，減少麻煩。

不願出鏡的3樓居民戴小姐則與母親、姊妹一同上樓，而爸爸行動不便則沒有上去，執拾了少量金器、現金和有紀念價值的物品，例如離世家人的物品。她坦言，雖然事前已有心理準備，看到單位相片的一刻很失望，「仲諗住可以有啲嘢拎，但係就冇了，本來仲有啲希望，但睇咗之後就冇希望啦。」她形容，上樓後看到屋內天花板和牆壁灰塵剝落，木製家具、電器、天花燈亦全毀，雜物燒至焦黑，僅剩鐵架仍能使用，地上的雜物堆至1呎高，「成間屋都燒曬，得返個廳有個壞咗嘅冷氣。」

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙