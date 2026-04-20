宏福苑執拾︱居民看照片「預咗」全屋損毀 上樓後仍百般滋味：心情複雜

大埔宏福苑火災後近5個月，七座受災大廈的居民由今日（20日）起陸續上樓執拾個人物品。首輪宏新閣居民獲安排於今日至後天（22日）分批上樓，有居民回家目睹實況後，不禁百感交雜，直言：「心情複雜！」

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宏新閣居民黃先生返回七樓的單位收拾個人物品，之後他離開時只揹着一個背囊，以及手挽一個裝有個人物品的大環保袋，其間顯得神色凝重。他表示早前已透過照片知道單位損毀嚴重，故已「預咗」作好心理準備，惟當他目睹家中實況後，仍不免感到難過，坦言自己「心情複雜」。黃先生不欲多談匆匆離去，但他希望當局安排居民上樓的次數可以增加。

另一位居民鍾先生帶備手拉車、紅白藍袋，甚至螺絲批和鉸剪，以便上樓後「可能有啲嘢要拆」。他表示會取回自己的電腦，因為當中儲存了兒子小時候的大批珍貴照片，亦會拿回包括結婚證等一些重要文件。對於終於可獲安排上樓執拾，鍾先生指每位居民都等待多時，而自己已經「叫做好啲」，能夠「第一批」回家。

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根據政府安排，今日起分批上樓執拾個人財物的宏福苑七座大廈居民，每戶最多只限4人，限時逗留3小時，而宏志閣未受大火波及，不納入今次安排。宏新閣的居民首輪獲安排上樓，其後每日開放兩幢樓宇，順序為宏昌閣、宏仁閣、宏道閣、宏泰閣、宏建閣及宏盛閣，預計下月4日會完成執拾。

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居民要先到廣福社區會堂登記，由當局派員陪同上樓，而大埔墟港鐵站亦會有免費接駁巴士接載居民。居民上樓執拾時會由警員或民安隊隊員陪同上樓，居民全程都要戴口罩、安全帽和防刮手套。政府為協助居民處理上樓事宜，於大埔浸信會公立學校內設立聯合詢問處，內設報案中心，由警員負責。若居民懷疑有物品遺失，可即場記錄求助。

