宏福苑執拾安排︱卓永興：居民一般情況下可上落兩次 低層住戶視乎人手再增次數

宏福苑居民於明日（20日）起可分批回到單位執拾物品。政務司副司長卓永興接受港台訪問時表示，考慮到居民需要，政府決定在一般情況下，允許他們有多一次上落樓宇的機會，以便有更充裕時間執拾。他透露，目前已有逾九成七住戶登記返家，並呼籲外界尊重居民私隱。

有居民看過單位相片後決定不上樓

卓永興指，超過1,670戶、即約97%居民，能夠在當局安排時段上樓。當中74%登記4個人上樓，上樓總人數共約6,000人，逾1,420人為65歲或以上的長者。至於選擇不上樓的則有47戶，卓永興解釋，當中有很多居民是看過單位相片後決定不上樓。此外，少於10戶未能依照編配的時段上樓，當局會另作安排。

卓永興表示，經與多個部門商討及重新評估情況後，政府決定在一般情況下，允許居民在3小時有多一次上落樓宇機會，以便他們有更多時間取回個人物品，「尤其係住低層嘅單位，係咪仲可以再上落多一次半次呢，呢個就要視乎現場實際人手情況作出考慮。」

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居民盼傳媒尊重私隱

卓永興指，近日接獲部分居民反映，有傳媒邀請居民將他們加入上樓名單。他引述有居民認為，重返住所是一個困難且傷感的時刻，情緒難免波動，期望政府正視有關情況，讓他們在不受干擾的環境下安靜收拾物品，更不希望在此期間被人拍攝，影響私隱。

他強調，安排居民上樓的目的，是讓他們返回單位進行執拾，過程中除了要確保居民人身及財物安全外，亦必須保障其私隱。卓永興呼籲尊重居民感受，為居民着想，不要在上樓期間進行採訪工作。