宏福苑執拾安排︱宏仁閣居民指單程3小時不合理：點搬走40幾年嘢？ 促允多次往返單位

宏福苑大火事隔近4個月，當局早前公布居民執拾財物安排，下月20日起分批返回單位執拾。其中在大火中損毀相對輕微的宏仁閣，有居民在電台節目中表示擔心實際操作混亂，建議當局應允許居民分批、多次往返單位。亦有單位未受損毀的居民直指3小時單程限制不切實際，對當局的安排「嬲到頭頂出煙」。兩名居民均認為，應提供更人性化方案，體諒他們作為「災民」的困境，又建議當局應允許居民分批、多次往返；期望在單位沒有損毀的前提下，能盡量將家中物品搬走。

居民憂「上落樓梯逼滿人」 促允分批多次往返

得悉單位玻璃爆裂的陳先生表示，已作最壞打算，預計單位內部受損嚴重。他更擔心的是實際操作上混亂。他形容，安排所有住戶在3小時內經由狹窄的後樓梯同時搬運物品，可以預見「上又上唔到，落又落不到」的混亂場面。他建議當局應允許居民分批、多次往返。例如，居民在首次視察後，若發現單位已燒光，便不會再進行第二、三次執拾，這樣自然能做到人流分流，對居民和協助的紀律部隊人員都有好處。

此外，陳先生亦憂慮重返火災現場對家人造成的情緒衝擊，其太太是從火警單位中逃生，坦言「唔知點樣面對」，也擔心家中長者無法承受。他指，當局應考慮到居民身心狀況，而非僅僅作出「冷冰冰」安排。

無損單位居民：3小時單程限制不切實際

居住在宏仁閣一個無損毀單位的居民Susan在同一節目表示，對當局安排「嬲到頭頂出煙」。她指其單位早前經警方入內證實並無被爆竊，財物完好無缺，包括數十萬日圓、手錶、電話等都原封不動。她強調，單位內傢俬和物品都是珍藏，部分更是近期花費近4萬元新購置的電視和沙發，直言住了40多年的家，不可能在3小時內以單程方式搬走。她明白部分物品現實上難以移走，但期望當局給予機會「盡搬」。

Susan質疑，當局為何不嘗試聯絡電梯公司檢查升降機是否可作有限度使用。她說「你又要逼我哋賣業權，賣咗意味我所有嘢都要重新嚟過。」作為退休人士，她直言沒有能力再花一大筆錢去裝修和購置物品，希望當局體諒他們並非「月入數十萬的司長」，無法輕易「斷捨離」，期望在單位沒有損毀的情況下，能盡量將家中物品搬走。