宏福苑大火｜7廈居民4.20起分批上樓 宏新閣最早 一文睇清時間表、上樓流程、交通安排
更新時間：17:03 2026-03-27 HKT
發佈時間：17:03 2026-03-27 HKT
發佈時間：17:03 2026-03-27 HKT
宏福苑上樓執拾時間表｜大埔宏福苑火災發生至今4個月，政務司副司長卓永興（3月27日）公布，將安排宏志閣以外的7座大廈居民，於4月20日至5月4日期間，分批返回單位執拾個人物品。
宏福苑上樓執拾時間表
當局將分三輪安排居民返回單位，各座大廈的具體上樓執拾時間表如下：
- 宏新閣：4月20日至4月22日
- 宏昌閣、宏仁閣、宏道閣：4月23日至4月28日（每日開放兩座樓宇）
- 宏泰閣、宏建閣、宏盛閣：4月29日至5月4日（每日開放兩座樓宇）
上樓時段及人數限制
為確保秩序與安全，當局對上樓時間及人數設有嚴格限制，詳情如下：
上樓時間：
每日設有兩個時段
- 上午9時至下午1時
- 及下午2時半至下午6時半
- 每次逗留最多3小時
人數限制：
- 每個單位最多只可4人一同進出。
- 若單位有局部結構損壞，人數限制將收緊至僅限2人進入。
- 至於少數結構嚴重受損的單位，則僅限1人進入。
登記流程與現場安排
居民上樓執拾的流程安排如下：
- 登記與裝備：已預先登記的住戶需在社工陪同下，前往廣福社區會堂進行登記。進入屋苑範圍及上樓期間，政府會提供安全帽、防刮手套及口罩。
- 人員陪同：上樓期間將有警員或民安隊隊員陪同。若單位涉及死亡個案或住戶有特殊需要，社會福利署將特別安排人員陪同。
- 現場支援：大廈每層的正門、後門及樓梯均有警員看守。此外，由社工、臨床心理學家及民安隊組成的「駐層專隊」亦會在各樓層候命，以提供額外支援。
- 聯合詢問處：居民如對物品遺失有疑問或需其他查詢，可前往設於大埔浸信會公立學校地下的聯合詢問處，設警務人員駐場，可供居民即場報案。
前往宏福苑交通安排
為方便居民往返，當局已安排多種交通方式：
免費接駁巴士：
- 由當日上午8時15分起，提供每15分鐘一班的免費穿梭巴士服務，往返宏福苑及大埔墟港鐵站。
- 車站分別設於港鐵站B出口，以及廣禮樓對開的停車場
公共巴士：
- 可選乘九巴71K線往返
- 上落車地點為廣福街市及廣福商場內的中途站
自駕：
- 自行駕車的人士可透過社工預約車位
- 可免費使用宏福苑停車場
的士：
- 寶湖道已設置臨時的士站
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