大埔宏福苑五級火‧持續更新｜128死83傷 150人未能聯絡 一男涉意圖煽動被捕

大埔宏福苑世紀五級火劫焚燒逾43小時，釀成128人死亡，83人受傷，包括一名37歲消防員殉職，至今仍有150人下落不明。特區政府為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，由11月29日至12月1日進行悼念，全港所有政府建築物及設施會下半旗誌哀，民政事務總署會亦於全港18區設置弔唁處。數百市民亦自發性到宏福苑現場獻花悼念。

跨部門調查專組亦召開首次會議，調查方向主要分為兩方面：第一為調查火警起因及火警蔓延的原因；第二是火警導致大量死傷者的成因。另一方面，災難遇害者辨認組（DVIU）在周五起進入封鎖線內，搜索是否有人體殘肢、屍體或骨灰，以死者身邊物件、身體特徵及DNA等，協助確認遺體身份。

宏福苑五級火最新消息（11月29日）

【23:50】菲律賓駐香港總領事館證實，大埔宏福苑五級火中，有一名菲律賓女子不幸罹難。

【23:30】消息指，一名男子於網上成立關注組並發起聯署，提出四點訴求，他涉嫌藉大埔宏福苑火災，意圖煽動被警方國安處拘捕。

大埔宏福苑五級火情況（截至20:30 - 29/11/2025）

死者 128人（包括1消防員） 傷者 83人（包括11消防員） 失蹤個案 約150宗（約100宗個案資料零碎） 被捕人 建築工程公司3負責人（52至68歲）涉誤殺被捕，獲准保釋候查後再遭廉署拘捕 7男1女（40歲至63歲）遭廉署拘捕調查是否涉貪，分別為顧問公司兩董事兩經理、棚架工程分判商一對夫婦東主及一名中間人 一名男子涉嫌藉火災企圖煽動被警方國安處拘捕 起火大廈 7座（屋苑1983年落成，共8廈每座248單位，僅宏志閣未波及） 當局動員 2311名消防及救護，309架次消防車輛，約600名警方DVIU人員

11人被捕 包括建築工程公司3負責人

警方以涉嫌誤殺拘捕3人，分別為工程公司兩董事及工程顧問，獲准保釋候查後，再就廉署的貪污調查被拘捕。另外，廉政公署亦已拘8人，以調查他們是否涉貪，他們包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人，據了解涉及工程顧問公司「鴻毅建築師」兩名董事及相關項目經理。

涉事8大廈火警鐘未能正常操作

保安局局長鄧炳強早前表示，初步調查相信宏福苑宏昌閣低層棚網首先起火，因發泡膠板燃燒令火勢快速蔓延至其他樓層，同時令玻璃爆破，火勢蔓延到室內，導致大面積起火，加上高溫令竹棚及棚網燃燒，燒斷的竹節飛墮令其他樓層起火，短時間波及毗鄰6座樓宇。他續指起火大廈棚網經初步化驗，發現達到阻燃要求，但圍封大廈窗戶的發泡膠板屬高度易燃，令火勢一發不可收拾，釀成災難；消防處處長楊恩健則指出，派出防火專責隊伍檢查涉事8大廈消防系統火警鐘，發現確實未能正常操作，將採取執法行動。

天價維修費達3.3億 住戶屢與法團爆爭拗

宏福苑去年初通過3.3億元大維修方案工程。每戶業主需攤分15.6萬至18.2萬元，引起部分業主強烈不滿。有人質疑造價過高及招標過程透明度不足，加上曾見工人在竹棚吸煙，單位窗台亦發現煙頭，多次與法團爆發激烈爭拗。翻查宏福苑業主立案法團網頁，於2024年10月曾刊登工程承建商「宏業建築工程有限公司」通告，指為配合外牆工程，會為大廈外牆採取保護措施，包括玻璃窗保護、設置泥頭槽及木板等。

宏福苑8座大廈，宏昌閣（暗紅）最先起火，之後蔓延至其他大廈，僅宏志閣（灰）倖免。

