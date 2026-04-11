伊朗局势｜美伊谈判进入专家磋商阶段 特朗普：正清理霍尔木兹海峡 伊方称迫退美舰｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜美伊和谈前夕巴基斯坦逾万警戒备 特朗普警告勿向霍峡船只征收通行费）

行动代号「史诗怒火」

4月11日最新消息：

22：44

综合CCTV国际时讯、伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗与美国的谈判在经过初步磋商和部分原则性讨论后，目前已进入部分技术细节层面，双方专家正在就一些具体问题进行深入讨论。据报道，虽然谈判最初计划为一天，但由于技术性议题较多，存在延长一天的可能性。不过目前尚未最终确定。巴基斯坦消息人士：美伊谈判持续了2小时，代表团随后休息。

22：09

据伊朗塔斯尼姆通讯社11日报道，伊朗与美国在巴基斯坦的谈判进入专家磋商阶段，伊朗代表团部分专门委员会成员已加入谈判。 ​​​

21：29

新华社引述伊朗媒体报道指，伊朗外交部发言人称，在伊朗方面发出严厉警告后，美军驱逐舰从霍尔木兹海峡返航。

另据央视新闻，当地时间11日，伊朗方面称，监测到一艘美国驱逐舰从阿联酋富查伊拉港驶向霍尔木兹海峡。伊朗武装部队在严密监控其动向后，立即通报正在巴基斯坦谈判的伊朗代表团。代表团随即通过巴基斯坦调解人向美方转达相关立场，并向该驱逐舰发出明确警告：若继续接近霍尔木兹海峡，将在30分钟内遭到打击，谈判也将受到影响。

在伊朗武装力量的坚决反应和谈判团队的及时警告下，美方最终下令该驱逐舰停止前进并折返。​​​​

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21：06

特朗普11日在社交媒体上发文称，美方「开始清理霍尔木兹海峡」。特朗普称：「伊朗正在输，而且是大输……他们唯一能做的就是威胁称，某艘船可能会『撞上』他们布设的水雷——顺便说一句，他们的28艘布雷艇也都沉在了海底。我们目前正开始清理霍尔木兹海峡。」

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20：57

美国媒体报道，数艘美国海军舰船11日通过霍尔木兹海峡，此举并未与伊朗方面协调，这是伊朗战事爆发以来首次。

20：52

据伊朗Press TV，伊朗代表团对美方持悲观态度，原因是对方在以往谈判中有违背承诺的记录。伊朗认为黎巴嫩的停火尚未完全实现，而美国有责任向以色列政权施压，迫使其履行承诺。伊朗代表团正认真推进这一问题。

20：51

路透社引述巴基斯坦消息人士称，在伊斯兰堡举行的会谈是伊朗、美国、巴基斯坦三方会谈。据巴基斯坦国家电视台报道，美伊双方「坐在同一张桌子旁」。

20：26

据央视新闻，美国和伊朗代表团11日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行谈判。当天有美国媒体采访美国总统特朗普，询问美伊谈判是否已经开始，特朗普回答：「是的。」当被问及伊朗是否在严肃谈判时，特朗普回答：「我会在很短的时间内让你知道，不会太久。」

20：23

据美国媒体报道，美国和伊朗代表团11日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行谈判。 ​​​

19：19

新华社引述巴基斯坦消息人士报道，伊朗谈判代表团11日在与巴基斯坦总理夏巴兹的会见中，提出伊朗和美国谈判的前提条件。伊方提出的条件包括完全控制霍尔木兹海峡、解冻所有伊朗海外资产和账户、美方支付伊朗重建费用但美国公司不能参与投标、立即停止所有袭击尤其是针对黎巴嫩的袭击、允许伊朗使用民用核能等。

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18：56

伊朗国家电视台驻伊斯兰堡记者表示，伊朗的提议和底线已转交给巴基斯坦总理。

18：28

当地时间4月11日，美国白宫官员否认有关「美国已同意解冻伊朗资产」的消息。有伊朗方面消息人士称，包括解冻伊朗被冻结资产和黎巴嫩停火等伊朗方面设定的启动谈判条件目前尚未得到满足。

18：13

新华社引述外电报道，巴基斯坦总理夏巴兹11日在巴首都伊斯兰堡会见美国副总统万斯。

巴基斯坦总理与万斯会谈。 路透社

​​​据巴基斯坦总理办公室消息，美国总统特朗普特使威特科夫以及特朗普的女婿库什纳、巴基斯坦副总理兼外交部长达尔和内政部长纳克维出席会谈。

18：00

据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗谈判代表团当天在同巴基斯坦总理夏巴兹会见前，再次会见了巴陆军参谋长穆尼尔，「可能有新的信息交换」。伊朗媒体此前报道，穆尼尔「昨晚」已会见了伊朗谈判代表团。 ​​​

17：44

巴方正努力推动实现美伊面对面直接谈判。据央视新闻，当地时间11日，巴基斯坦官员表示，巴方正在努力推动实现美伊面对面直接谈判。如果最终谈判无法以面对面方式进行，将以间接方式由巴方居中传话。谈判时间为一天。

17：35

路透社引述伊朗消息人士称，美国已同意解冻伊朗「在卡塔尔和其他国家银行的被冻结资产」，伊朗将这视为达成持久和平协议的信号，资产解冻与霍尔木兹海峡安全通航「直接相关」。 ​​​

17：30

据新华社引述消息人士称，巴基斯坦总理夏巴兹11日同伊朗谈判代表团的会见已结束。​​​伊方与夏巴兹讨论了伊朗与美国谈判的前提条件。 ​​​

14：30



美伊停火和谈前，据伊朗方面消息，双方代表团将首先分别与巴基斯坦总理夏巴兹会面，之后会谈才会正式开始。据悉，伊朗代表团与夏巴兹的会面定于当地时间下午1时进行。



14：16

英国《金融时报》周六报道，欧洲机场业界已发出警告，若霍尔木兹海峡不在3周内恢复全面通行，欧洲机场将面临「系统性」航空燃油短缺，恐冲击夏季旅游。随著燃油价格上升导致部分航线无利可图，部分航空公司已开始缩减航班。

美伊停火谈判 | 伊朗代表团飞机首排座位 摆放死去小学生照片与书包

路透社图片

13：11



当地时间4月11日，参加美伊谈判的美方代表团抵达巴基斯坦。



同日凌晨，巴基斯坦官方确认，美伊谈判将于当天在巴首都伊斯兰堡的塞雷纳酒店举行，以寻求和平解决当前中东危机的方案。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫率领的伊朗谈判代表团已抵达塞雷纳酒店。



12：23

由伊朗国会议长卡利巴夫、外长阿拉格齐等高级官员组成的伊朗谈判代表团周六（11日）凌晨抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡参加美伊谈判。首席谈判代表卡利巴夫当天在自己的社交媒体账号发放一张让人动容的照片，配文「我的飞行同伴们」。

美伊停火谈判 | 伊朗：如无协议且战火重燃 将对美以中东利益发动毁灭性打击

10：14

伊朗伊斯兰共和国广播电视台周五（10日）报道，伊朗方面在与美国谈判前表示，如果未能达成伊朗和抵抗力量都能接受的协议，且战火重新燃起，伊朗将对以色列和美国在中东地区的利益发动「毁灭性打击」。

美伊停火谈判 | 美军续增兵中东 特朗普：霍尔木兹海峡将「很快」开放

08：37

美国《华尔街日报》报道，美国和伊朗周六在巴基斯坦首都伊斯兰堡开始谈判之际，美军继续向中东地区部署战机和部队，为后续可能的军事行动做准备。美国总统特朗普较早前接受《纽约邮报》电话访问时表示，与伊朗的会谈结果将在24小时内明朗，并威胁称美国军舰正在重新准备弹药和武器，如果最终无法达成协议，美军将恢复对伊朗的军事行动。

特朗普又强调，无论「有无伊朗的合作」，霍尔木兹海峡都将「很快」开放，并表明美方谈判代表团的首要任务是确保伊朗无法拥有核武器。

伊媒：伊方所提条件获接受 谈判周六下午开始

06：24

伊朗传媒报道，伊朗提出的先决条件已获被接受，谈判将于当地时间周六下午在伊斯兰堡开始。

稍早前，伊朗外长阿拉格齐表示，美国必须履行承诺，将黎巴嫩纳入停火协议。伊朗议会议长卡利巴夫亦称，美国在开始谈判前，必须停止以色列对黎巴嫩的攻击。

黎巴嫩：下周二与以色列在美国国务院举行首次会议

05：04

黎巴嫩总统府10日晚发表声明表示，黎巴嫩和以色列同意，于14日在美国国务院举行首次会议，讨论宣布停火以及在美国主持下启动谈判的日期。

04：28

美伊两国今日（11日）上午于巴基斯坦首都伊斯兰堡展开正式谈判，为确保这场世纪会谈顺利举行，据报东道主巴基斯坦空军倾巢而出，为伊朗代表团开辟一条长达三小时航程的「空中安全走廊」，更被专家誉为「钢铁护航」。

相关新闻：美伊停火谈判｜巴国全城戒备辟空中走廊护安全 伊朗外长：谈判前须停袭黎巴嫩

伊朗代表团已抵伊斯兰堡附近努尔汗空军基地 准备参加美伊会谈

03：54

新华社报道，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫率领伊谈判代表团，于11日乘机抵达位于巴基斯坦首都伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地，准备参加美伊会谈。

过去24小时仅4艘船获准通过霍峡

01：11

伊朗官媒伊斯兰共和国广播电视台周五（10日）在其社交平台长号报道指，过去24小时，只有4艘船通过霍尔木兹海峡，包括一艘伊朗油轮和一艘俄罗斯油轮。

黎巴嫩：以色列周五袭纳巴提耶政府大楼酿13死

00：58

黎巴嫩国家安全总局周五（10日）表示，以色列当天空袭黎南部城市纳巴提耶政府大楼，造成13名安全人员死亡。

黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩发表声明谴责以方袭击，呼吁国际社会采取行动，制止以色列的袭击行为。

伊朗：美国谈判前须先制止以色列袭黎巴嫩

00：13

伊朗外长阿拉格齐表示，美国必须履行承诺，将黎巴嫩纳入停火协议。

伊朗议会议长卡利巴夫亦称，美国在开始谈判前，必须停止以色列对黎巴嫩的攻击，以及解冻伊朗的资产。

相关新闻：伊朗局势｜传中国保证伊朗官员谈判不遭暗杀 成美伊停火关键突破

00：02

特朗普：与伊朗的会谈将在24小时内明朗

美国总统特朗普10日接受《纽约邮报》采访表示，与伊朗的会谈结果将在24小时内明朗；若和平谈判失败，美国军舰正在补充「最好的弹药」，以恢复对伊朗的打击。

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