「木乃伊」形包裹垃圾塞走火通道 元朗街坊轰邻居无安全意识 网民献计对付缺德行为｜Juicy叮

大埔宏福苑上月底一场无情五级大火，烧毁大批居民的家园，伤亡惨重。悲剧发生后，市民的防火意识高企。有元朗街坊近日便在网上发相，公审邻居没有安全意识，糊乱弃置大型垃圾，阻塞楼梯走火通道。详情见下图及下文：

「木乃伊」形包裹垃圾塞走火通道 元朗街坊轰邻居无安全意识逐张睇↓↓↓↓

垃圾形状似短版「木乃伊」

楼主本月2日前在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「大型垃圾塞住走火通道，点解啲邻居可以咁冇安全意识😢」。

相中见到一个形状似短版「木乃伊」的怀疑包裹垃圾，阻塞大厦走火通道，正正中中的摆放在楼梯中央，摆位相当碍眼。

针对这问题，不少网民建议楼主「同管理处投诉」，并表示「唯有见到就揾管理处」。

网民：呢啲好好🔥㗎🥵

此外，有网民担忧地认为「呢啲好好🔥（烧）㗎🥵」，甚至有人笑言「咁大嚿，有时会怀疑入面会唔会收埋咗件body（身体）」，「系咪杀咗人？」。

网民接著怒斥「掉得好衰⋯⋯」、「大把人渣令社会人人自危⋯⋯😓😓」、「无性，走火警多得呢班智弱街坊唔少」、「呢啲人真系Ｘ街，自己扔落垃圾房啦」。

以其人之道还治其人之身

另有网民想到以其人之道还治其人之身，建议不如「成嚿放返佢门口」。

还有网民没好气称「第一次见咩，发生咗意外先识惊，之前又唔见大家咁多意见」；于是有人回应「冇办法，就系知道咗火灾时通道阻塞系会致命嘅，所以大家都好好，依家尽量守法同注意互相帮助！👍🏻」。

资料来源：iamgeoffrey_＠Threads

