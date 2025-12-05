大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮

大埔宏福苑五级大火灾情惨烈，触目惊心，吓得人人见火自危，防灾意识高企。有「细个系男童军」的网民居安思危，教路执走佬袋之余，还细心地列出8大应急装备清单，并附上建议的摆放位置，以防万一。详情见下图及下文：

童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置逐张睇↓↓↓↓

楼主：从容准备应对意外

因应大火，楼主早前在社交平台Threads上载相片发帖，指「我细个系男童军，『Be Prepared—随时准备』」，呢句男童军嘅铭言，细细个就已经刻咗喺我心里。佢教识我嘅唔止系技能，更系一种面对生活嘅态度：用从容嘅准备，去应对未知嘅意外」。

楼主续指「旧年居安思危嘅我为自己屋企同长辈屋企都添置咗一系列应急装备，希望同大家分享我嘅清单，等大家可以一齐参考，祝愿大家都平安」。

8大应急装备一览

楼主接著列出心水的8大应急装备，以及装备建议的摆放位置：

1. 🧯 防火救生毯

摆放位置：厨房门后（最常见火警源头）

相比起灭火筒，防火毯一拉一盖就隔绝火源，操作直觉（接）。我尤其为长者准备，佢哋未必记得灭火筒点用，或者冇力拎起，防火毯就成为佢哋都能轻松使用嘅保命工具。

2. 💡 强光电筒

摆放位置：厨房同客厅固定位置（要定期检查叉满电）

火警或意外停电时，漆黑环境会加剧恐慌。一支强光电筒唔单止可以照明逃生路线，更能用来发出求救信号。

3. ⛑️ 强力头灯同安全手套

摆放位置：同电筒摆一齐

万一需要搬开杂物、协助家人，或佩戴防烟面罩逃生，头灯可以解放双手，让光线跟随你嘅视线，行动效率大大提升。

4.🚰 防烟面罩

摆放位置：睡床边、逃生必经路线旁

火场中最致命嘅往往系浓烟。防烟面罩能过滤有毒气体，提供宝贵的逃生时间，对于行动较慢嘅长者同小朋友尤其关键。

5. 基础急救包：处理小型创伤、烧烫伤，内含消毒药水、纱布、绷带、剪刀等。

6. 应急保温毯：用于失温或休克时保持体温，轻便易用，极其重要。

7. 毛巾：事先规划好毛巾的存放位置，事发时可快速弄湿，用于掩盖口鼻防烟、扑灭小火或包裹身体隔热。

8. 🎒 走佬袋（逃生应急包）

楼主特别详列走佬袋内里物品——「一个可以3秒内拎走装有维持生命最基本物资的背包。入面有咩？」。

•重要文件：身份证副本、护照副本、保险文件等重要证件的复印件或照片。

•基本补给 : 支装水、高能量食品（能量棒、压缩饼干）。

•必要物品：少量现金、备用电池、后备电源、个人药品。

网民：走佬袋配埋后备锁匙

有网民补充，建议「走佬袋要配埋后备锁匙，离开单位𠮶下suppose（设想）要闩门闩窗减少氧气，如果走到一半发现走唔到起码有锁匙可以入返屋」。

另有人指，「如果要照穿烟嘅话要黄灯、光束型嘅电筒，但系烟雾弥漫嘅环境下唔建议继续逗留，即刻返返自己单位等待救援🙇🏿‍♀️🔦」。

资料来源：mysterybellydanceacademy＠Threads

