中日惡化‧拆局｜特朗普找高市密斟 或降溫爭端惹關注

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」論而陷入僵局之際，國家主席習近平前晚同美國總統特朗普通電話並闡明中方立場，特朗普昨隨即致電日本首相高市早苗，介紹習特通話的內容。高市拒絕透露是否談及台灣問題。學者認為習特通話向日本明確了中方的底線及美方的態度，預計高市在涉台發言上會趨向謹慎低調，中日緊張局勢或略微降溫。經過一番高層互動後，日本外務省事務次官船越健裕昨與中國駐日大使吳江浩召開會談，暫未知具體內容。

京澄清習特通話由美方發起

習近平前晚同特朗普通電話，是繼10月30日南韓釜山會晤後，兩人不足一個月再度對話。白宮稱通話歷時1小時。華盛頓智庫「史汀生中心」中國計劃主任孫韻表示，這通電話顯示北京正敦促美方「管束日本」。美國《華爾街日報》指通話是中方罕有主動提出，但中國外交部發言人毛寧昨日否認：「據我了解，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的。」

相關新聞：中日惡化‧拆局｜致力與華達貿易協議 特朗普不願日本節外生枝

據新華社的報道，習近平向特朗普闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。相關表述明顯是針對高市早苗的「台灣有事」論。特朗普表示，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

習特通話的第二日上午，特朗普同高市早苗舉行了電話會談。日本共同社報道，此次美日首腦通話由美方提議，持續了約20分鐘，就加強日美同盟、印太地區局勢、烏克蘭和平進程等話題交換了意見。高市說：「特朗普總統簡要介紹了近期美中關係的情況。」被問到有否談及「台灣有事」言論風波，高市稱「詳細情況不便透露」。

相關新聞：中日惡化｜高市早苗與特朗普通電話 拒透露有否談及台灣

特發文稱計劃明年4月訪華

中國外交部發言人毛寧昨日表示，「美日領導通話是美日之間的事情，我不做評論。至於台灣問題，是中國的內政，不容任何外部勢力干涉。」日本《每日新聞》報道，外務省事務次官船越健裕昨與中國駐日大使吳江浩召開會談，可能討論兩國之間懸而未解的議題與未來的因應等事情。

特朗普在社媒發文稱，同習近平的電話「非常好」，雙方談了大豆等農產品採購，以及遏制芬太尼運輸的問題。他計劃明年4月訪華，習近平明年稍後亦會訪美。不過，帖文並沒提到同習近平談了台灣及中日問題。

相關新聞：特朗普：明年4月訪華 回請習近平同年稍後訪美 稱中美關係非常牢固

學者料高市轉向「審慎強硬」

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五嶽向中央社分析，目前高市在日本國內的支持度高，北京不太容易透過外交、經貿手段要求對方就範。而美日有安保條約，日本若有軍事動作勢必要取得美國認同，北京希望透過習特通話，確保高市言論不會再進一步擴大，明確底線。

中通社引述日本問題學者陳洋預料高市不會立即變軟，但會從「高調的強硬」轉向「審慎執行的強硬」，中日緊張局勢或略微降溫，表現在公開外交和媒體表態中。

相關新聞：中日關係惡化｜外交部回應中美元首通話 「美方發起的」

陳洋分析，特朗普與高市通話目的，或是提醒其不要再度破壞中日關係。對特朗普而言，中國是核心議程，日本是輔助角色，特朗普不希望高市的涉台錯誤言論影響其訪華之行及中美關係。特朗普透過高調宣布訪華，向國際社會和國內選民證明其處理大國關係、推進經濟議程的能力和決心。「特朗普對日本沉默，是為保持其在中美關係中的主導權和靈活性。高市的『好朋友』言論則更可能是自我政治加分。」

但陳洋認為，美國對華遏制戰略未改，仍以台灣問題為抓手遏制中國發展。顧及中方反應，美方不敢公開支持高市，料不排除小動作，根據事態變化調整。當前「沉默」不代表美日政府或軍事力量會無動於衷。預計接下來，日美會加大在台海周邊、西南諸島的安保防務合作，包括加強聯合軍演力度和規模等。

