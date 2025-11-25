中日惡化｜高市早苗與特朗普通電話 拒透露有否談及台灣

富士電士台引述日本政府消息，指日本首相高市早苗今早與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話。通話由特朗普提出，猜測談及他昨天跟國家主席習近平的對話。外界關注，特朗普向高市早苗表達何種關於台灣問題的觀點。通話過後，高市早苗拒絕評論有否談及台灣。

高市早苗在首相官邸回應媒體提問，表示對話提到中美以及日美關係，並稱「與特朗普再次確認了日美之間緊密的合作關係，特朗普也表示和我是非常親密的朋友，隨時歡迎我給他打電話」。但對於通話的更多具體內容，包括台灣問題在內，高市早苗回應「這是外交方面的事項，因此不便透露細節」。

特朗普昨天跟習近平通電話。路透社

特朗普將跟高市早苗通電話。美聯社

新華社引述，昨天中美領導人談及台灣問題及雙邊關係，習近平闡明在台灣問題上的原則和立場；而特朗普在社交媒體上表示跟習近平談及俄烏、芬太尼、及農產品議題，帖文沒有提到台灣。