Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化｜高市早苗與特朗普通電話 拒透露有否談及台灣

即時國際
更新時間：09:50 2025-11-25 HKT
發佈時間：09:50 2025-11-25 HKT

富士電士台引述日本政府消息，指日本首相高市早苗今早與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話。通話由特朗普提出，猜測談及他昨天跟國家主席習近平的對話。外界關注，特朗普向高市早苗表達何種關於台灣問題的觀點。通話過後，高市早苗拒絕評論有否談及台灣。

相關新聞：中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場

高市早苗在首相官邸回應媒體提問，表示對話提到中美以及日美關係，並稱「與特朗普再次確認了日美之間緊密的合作關係，特朗普也表示和我是非常親密的朋友，隨時歡迎我給他打電話」。但對於通話的更多具體內容，包括台灣問題在內，高市早苗回應「這是外交方面的事項，因此不便透露細節」。

特朗普昨天跟習近平通電話。路透社
特朗普昨天跟習近平通電話。路透社
特朗普將跟高市早苗通電話。美聯社
特朗普將跟高市早苗通電話。美聯社

新華社引述，昨天中美領導人談及台灣問題及雙邊關係，習近平闡明在台灣問題上的原則和立場；而特朗普在社交媒體上表示跟習近平談及俄烏、芬太尼、及農產品議題，帖文沒有提到台灣。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
10小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
9小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
13小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
12小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前