中日惡化‧拆局｜致力與華達貿易協議 特朗普不願日本節外生枝

中日關係緊繃，北京清華大學學者孫成昊告訴《星島》，美國總統特朗普先後同中日領導人通話，說明美方願意在其中發揮作用。有台灣學者認為，習特通話向日本釋出訊息，中日爭端「美國是不會幫你出頭的」，要求日本涉台議題言論符合北京立場。

「畢竟美日有安保條約，日本的軍事安全需要依賴美國，」清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊指出，如果特朗普在台灣問題上向日方要求堅持「一中政策」，不要在涉及軍事問題上過多發言，相信將對日本有牽制作用。

學者：對日賭國運行為畫休止符

《環球時報》前總編輯胡錫進發文說，特朗普很可能向高市早苗傳遞了這樣的意思：他不希望台海近期出大事，美國當前致力於與中國達成全面貿易協議，而且他希望明年4月訪華成行，不願意節外生枝，干擾他的計劃，也不希望日本做出激化台海局勢的行動。

復旦大學國際政治系教授沈逸在微博發文認為，日方所仰仗無非是背後美國的那桿大旗，即所謂「日美安保同盟」。而本次中美元首通話指向非常明確，客觀上對日本右翼的「賭國運行為畫下了非常明確的休止符」。

對於特朗普向習近平表示「美方理解台灣問題對於中國的重要性」，台灣中央社引述上海東亞研究所研究員包承柯認為，這為中美關係的認識構建「較好的歷史基礎」，使得中美關係未來在台灣歷史議題上產生新的共識，是一個積極的新變化。

台灣政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯認為，習特通話很大程度是為了釋出訊息給日本，「你們之間的鬥爭美國是不會幫你出頭的」，要求日本涉台議題言論符合北京立場。

至於特朗普其後在社交平台概述習特通話內容時，未提及台灣部分，曾偉峯認為，這顯示美國在台海立場維持戰略模糊，「不明講」脗合美國的國家利益最大化，也不會被北京抗議。

駐京記者 楊浚源