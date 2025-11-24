中日關係惡化｜外交部回應中美元首通話 「美方發起的」

據新華社報道，11月24日晚，國家主席習近平與美國總統特朗普通電話，闡明在台灣問題上的原則立場。外交部發言人今日表示，是次中美元首通話是美方發起。

習近平指出，上月中美在韓國釜山成功舉行會晤，達成很多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。釜山會晤以來，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得着的實景。雙方要保持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。

相關新聞：特朗普：明年4月訪華 回請習近平同年稍後訪美 稱中美關係非常牢固

習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。

特朗普表示，習近平主席是偉大的領導人。他與習近平在釜山的會晤非常愉快，完全贊同其對兩國關係的看法。雙方正在全面落實釜山會晤達成的重要共識。中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

兩國元首並談及烏克蘭危機。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。

外交部發言人毛寧今日回應日媒NHK時表示，是次中美元首通話是美方發起。她指，自特朗普第二次就任以來，中美元首保持著經常性的交往，「據我瞭解，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的。兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。」