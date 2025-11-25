特朗普：明年4月訪華 回請習近平同年稍後訪美 稱中美關係非常牢固

美國總統特朗普表示，他已接受國家主席習近平邀請，計劃於明年4月訪問北京，並指已回請習近平於同年稍後以國事訪問形式回訪美國。若行程落實，將成為中美關係新一輪高層接觸的重要標誌。

特朗普在當地周一（24日）與習近平通電話後數小時，在社交平台透露上述消息。他形容兩人的對話「非常好」，而且內容涵蓋多項議題，包括烏克蘭戰事、芬太尼問題，以及大豆貿易等，並強調：「我們與中國的關係極其牢固！」（Our relationship with China is extremely strong! ）

特朗普在當地周一（24日）與習近平通電話後數小時，在社交平台透露上述消息。

美國總統特朗普表示，他已接受國家主席習近平邀請，計劃於明年4月訪問北京，並指已回請習近平於同年稍後以國事訪問形式回訪美國。美聯社

相關新聞：中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場

特朗普又稱，在與習近平的通話中，「為偉大的（美國）農民達成了一項非常好的、非常重要的協議，而且只會越來越好。」美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）同日表示，預計於兩周內宣布一項惠及美國農民的援助計劃，以及一項關於中國大豆採購的協議。

特朗普在貼文中又指，這次通話是10月底在南韓釜山「卓有成效會晤」後的延續，自那次會晤後，雙方在確保協議落實方面已取得重大進展，現在可以「將目光放在更宏觀的格局上」。

他表示，已接受習近平的邀請，將於4月訪問中國，同時回請習近平在同年稍後對美國進行國事訪問。他說，雙方一致認為，保持緊密溝通十分重要，他也期待「與中國進行這樣的溝通」。

習近平與特朗普於香港時間周一晚上通電話，北京方面率先公布通話內容，但並未提及任何有關國事訪問的安排。中方通報指，兩國元首討論經貿、台灣及烏克蘭等議題。習近平在通話中強調，台灣回歸中國是「二戰後國際秩序的組成部分」，並期望就烏克蘭危機推動「公平、持久且具有約束力的和平協議」。

是次通話背景敏感，正值日本首相高市早苗近日聲稱若台海出現局勢，日本軍隊可能介入，引發中方強烈反彈。日本是美國在印太地區重要盟友，有關言論令區內局勢再度升溫。