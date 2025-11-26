中日惡化｜傳北京要求航空公司削日本航班至明年3月 旅客退訂潮擴大

中日外交張力因日本首相高市早苗拋出「台灣有事論」迅速升溫，彭博社25日引述知情人士報道，北京已向內地航空公司下達指示，要求大幅削減往返日本的航班，措施將持續至明年3月底，意味北京已為中日關係長期緊張作準備。

日本經濟帶來沉重打擊 年底或損失93億 明年恐達700億港元

報道引述多名了解情況的人士指，內地航空公司近日收到要求，需「即時」減少飛日本航班，其延續至明年3月底，正好與全球航空業冬夏季航班換季時間吻合。消息指，北京並未硬性規定具體班次，而是交由航空公司自行決定削減哪些航線及多少班次，但方向明確——赴日航班需收縮。

報道訪問業界分析，這一安排反映中央對外交局勢的評估，認為目前中日關係短期內難以緩和。

中國旅遊研究機構 China Trading Desk 提供的最新數據顯示，中國旅客取消赴日行程的風潮正不斷擴大，甚至已蔓延至明年4月的春季旅遊旺季。

該機構負責人 Bhatt 指出：「中國民眾對赴日旅遊的興趣急速下降，很多旅客認為這並非短暫現象。」

報道稱，自北京早前對赴日旅遊發出風險提示後，赴日旅客量已明顯下跌。若航班進一步削減，跌勢將更為顯著，並勢必影響明年農曆新年傳統旅遊旺季。

根據 China Trading Desk 的估算：

若取消潮持續至今年底，日本或損失 12億美元（約93.6億港元）旅遊收入；

若影響延續至明年全年，損失或累計達 90億美元（約702億港元）。

日本近年高度依賴中國旅客的復甦動力，此波退訂潮對日本酒店、航空、零售及免稅市場均構成沉重壓力。

高市早苗在國會稱「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，暗示日本或武力介入台海，引起北京強烈抗議，並掀起民間抵制及大量取消赴日旅遊的情況。

日本社會與業界近周亦感受經濟層面的衝擊，有酒店據報錄得過千宗取消預訂。