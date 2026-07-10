暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6

東鐵暑假北上優惠｜踏入暑假旺季，正是親子出遊放電的黃金檔期。近日，港鐵宣布東鐵綫強勢推出三大跨境乘車驚喜優惠，當中包括最吸引的小童免費往來羅湖或落馬洲、指定乘客即日來回車費扣減高達$6，以及八達通App用戶專享的「搭6送1」車程獎賞。無論是家庭樂，還是週末快閃深圳玩樂，都能大慳車費！

八達通+長者用樂悠咭拍咭即減！落馬洲站即日來回車費最多減$6

八達通/樂悠咭拍咭即減！落馬洲站即日來回車費最多減$6

即日起至2026年9月30日，乘客只要使用成人八達通或樂悠咭，由任何港鐵車站出發前往落馬洲站，並於4個指定深圳地鐵站的「優惠換領點」以同一張八達通或樂悠咭領取優惠，同日經落馬洲站乘搭東鐵綫返港，出閘時即可獲$6車費扣減。

即使去程並非經由落馬洲站北上，只要在深圳指定換領點領取優惠並於同日經落馬洲站返港，亦可享$3車費扣減，為熱愛深圳快閃遊的旅客提供更靈活、更划算的選擇。

東鐵暑假專享優惠！小童免費往來羅湖及落馬洲

東鐵暑假專享優惠！小童免費往來羅湖及落馬洲

近年，深圳開設了眾多大型室內遊樂場、動物園及親子主題餐廳，成為家庭客的熱門旅遊地。由2026年7月13日至8月31日期間，3至11歲持有效小童八達通的乘客，每次入閘前只需帶同有效小童八達通前往港鐵站內非付費區的「數碼服務站」或「自助換領機」換領優惠，即可享免費往來羅湖站或落馬洲站的單程車，大大減輕了家庭出遊的開支，玩盡整個暑期。

設有「自助換領機」的港鐵車站：

羅湖 落馬洲 上水 粉嶺 大埔墟 沙田 欣澳 迪士尼

八達通App跨境獎賞 搭6程免費送1程

八達通App跨境獎賞 搭6程免費送1程

除了親子及快閃優惠，經常往返中港兩地的商務客或跨境常客同樣受惠。由即日起至2026年8月2日，已登記相關活動的八達通App用戶，只需使用已登記之八達通乘搭付費跨境車程，每完成6程合資格車程，即可免費獲得1程跨境車程！

每位乘客於推廣期內最多可獲贈4程免費車程。合資格用戶在完成指定車程後，可直接透過八達通App換領獎賞，多搭多送，將日常交通開支轉化為實際回贈。

港鐵落⾺洲站即⽇來回⾞費優惠換領點：

深圳地鐵綫路 ⾞站 位置 深圳地鐵4號綫 福⽥⼝岸站 站廳中部，近A出入⼝（即福⽥港鐵特惠站） 深圳地鐵4號綫 福⺠站 4和7號綫換乘通道⼝ 深圳地鐵1號綫 會展中⼼站 近B⼝進站閘機對⾯ 深圳地鐵13號綫 深⼤站 1號綫換乘通道對⾯

港鐵東鐵綫暑假跨境3重優惠

優惠一：小童免費跨境車程 適用對象：3至11歲持有效小童八達通之乘客 優惠期限：2026年7月13日至8月31日 優惠詳情：入閘前於指定機器換領，享免費往來羅湖站或落馬洲站單程車程。

優惠二：落馬洲即日來回扣減 適用對象：成人八達通或樂悠咭之乘客 優惠期限：即日起至2026年9月30日 優惠詳情：經落馬洲往返並於4個指定深圳地鐵站換領點拍卡，減$6；如僅單程經落馬洲返港，則減$3。

優惠三：搭6送1車程獎賞 適用對象：已登記活動之八達通App用戶 優惠期限：即日起至2026年8月2日 優惠詳情：滿6程合資格跨境車程送1程，每人上限最高可獲4程免費跨境獎賞。



資料來源：八達通卡有限公司