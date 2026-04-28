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北上注意！港鐵羅湖、落馬洲站推30分鐘免費充電器租借服務！  五一黃金周設「關愛通道」助長者等出行

生活百科
更新時間：15:22 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:22 2026-04-28 HKT

繼港鐵宣布由即日起至本年9月30日再度推出$6東鐵線落馬洲站過境車費優惠，並擴大優惠換領點網絡後，港鐵亦持續對口岸站點的服務與設施進行升級，包括羅湖站已完成多項改善工程， 於羅湖站與落馬洲站增設免費共享充電服務等，為旅客帶來更優質的出行體驗。 

羅湖、落馬洲港鐵站 增設免費30分鐘充電服務 

 

針對旅客對手機充電的需求，羅湖站與落馬洲站均引入了共享移動充電器租借服務。所有使用者可享受首30分鐘免費的優惠。這項服務讓依賴手機查詢路線、進行電子支付或記錄旅程的乘客，即使在出發前發現電量不足，也能輕鬆應對，確保旅程順暢無憂。

「五一黃金周」增援人手  為老弱設「關愛通道」

為應對「五一黃金周」期間預計增加的跨境客流，港鐵將在車站增派工作人員，設立「愛心服務站」。此外，車站將根據實際情況開設「關愛通道」，為長者、攜帶嬰兒的乘客及行動不便者等有特殊需求的旅客提供優先協助，以進一步改善乘客的乘車體驗。

羅湖站設施優化 提升候車舒適度

作為改善計劃的一部分，羅湖站的候車區域已更換為更為舒適的座椅，同時抵港大堂的照明系統也獲得了提升。這些更新旨在為旅客提供一個更為明亮、舒適的候車環境。

資料來源：港鐵

延伸閱讀：港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站

 

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