港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站

港鐵東鐵線再次推出廣受歡迎的落馬洲過境優惠，讓頻繁穿梭港深兩地的乘客享受更實惠的交通選擇。由即日起至9月30日，乘客不僅可享即日來回慳$6的優惠，今年更擴展優惠網絡，在福民、會展中心及深大增設優惠換領點，令行程規劃更添靈活，輕鬆節省交通開支。

經港鐵即日來回落馬洲減$6優惠！八達通/樂悠咭一連6個月適用

經港鐵即日來回落馬洲減$6優惠！八達通/樂悠咭一連6個月適用

即日起到9月30日（三），乘客只需在同一日內，先由香港乘搭港鐵東鐵綫經落馬洲站過關前往深圳，然後在深圳行程中，前往任何一個指定的優惠換領點，使用同一張成人八達通或樂悠咭拍卡領取優惠。在完成深圳的行程後，當日經落馬洲站乘搭港鐵返回香港，在抵達目的地出閘時，系統便會自動從車費中扣減$6。即使乘客只作單程回港，只要在拍卡後經落馬洲站入境，亦能享受$3的車費折扣。

深圳地鐵新增3個優惠站

考慮到乘客的行程多樣性，港鐵今次特意擴大了優惠網絡。除了原有的福田口岸站外新增了另外三個位於人氣地點的優惠換領點，分別是深圳地鐵4號線的福民站、1號線的會展中心站以及13號線的深大站。這不僅省去了專程前往福田口岸站的時間，更有效分流了繁忙時間的人潮，讓整個過關回程的體驗變得更為順暢。

港鐵來回落馬洲減$6優惠

優惠期限：2026年4月27日 至 2026年9月30日

適用對象：持有成人八達通或樂悠咭的乘客

優惠內容： 即日來回優惠： 於香港經落馬洲站前往深圳，同日在指定地點拍卡後，再經落馬洲站返回香港，該程車費可享 $6 折扣。 單程返港優惠： 如只由深圳經落馬洲站返回香港，在指定地點拍卡後，該程車費可享 $3 折扣。

優惠換領點： 深圳地鐵4號綫：福田口岸站 深圳地鐵4號綫：福民站 深圳地鐵1號綫：會展中心站 深圳地鐵13號綫：深大站

重要條款及細則： 優惠必須在拍卡當日，並於港鐵落馬洲站服務時間內使用。 每張八達通或樂悠咭只能儲存一項車程優惠。若重複拍卡，新記錄的優惠將會覆蓋舊有而未使用的優惠。 享受$6即日來回優惠，乘客的八達通必須存有當日經落馬洲站出閘的乘車記錄。 此優惠可與「早晨折扣優惠」同時使用，但總優惠金額不會高於該車程的票價。 優惠不適用於機場快綫。 所有爭議以香港鐵路有限公司的最終決定為準。



資料來源：MTR