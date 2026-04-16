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港鐵扶手電梯「神秘白點」! 網民競猜用途： 維修標記？買旗亂咁貼? 背後竟有體貼理由

生活百科
更新時間：15:14 2026-04-16 HKT
發佈時間：15:14 2026-04-16 HKT

港鐵站內不少細節設計、實用設施，因習以為常而未被深究。近日，有網民就對港鐵扶手電梯上的「白色圓點」產生好奇，並在Threads上發文詢問一眾網友其真實用途。帖文短時間內吸引大量網民發揮創意猜測，究竟這些神秘白點的真正功能是甚麼？ 即睇內文。

港鐵扶手電梯「神秘白點貼紙」引熱議！ 港男：其實有冇人知道做咩？

日前（14日），有網民在社交平台上分享個人觀察，附上一張港鐵扶手電梯的相片，並提出疑問：「其實有冇人知道港鐵扶手電梯扶手帶有粒白點喺做咩？有咩意義㗎？」這個看似簡單的問題，成功勾起了廣大網民的好奇心，引來29萬人的觀看次數，並紛紛留言提出自己的見解。

網民創意解讀：證明依條電梯有幫手買咗旗

帖文一出，各種猜測紛至沓來。有網民則利用Ai分析，指「白點」是用於維修「主要用途是讓維修人員監察扶手帶是否與梯級運行同步」，方便工作人員判斷扶手帶的磨損程度。亦有網民聯想到清潔工作，猜測是「方便佢哋知道抹完一round未」。

除了認真的分析，更有不少充滿想像力的幽默回應，例如有人認為是「買旗者手多貼上去」、「等你搭電梯嗰時無咁暈」，笑稱是「證明依條電梯有幫手買左旗」，甚至是「電梯比人落左降頭」等，讓討論變得更添趣味。

港鐵解釋: 提升乘客安全

其實根據港鐵的解釋，這些白點的設計初衷是為了乘客安全。車站的扶手電梯扶手帶上設有圓形標示，目的是協助乘客辨識扶手帶的移動方向和速度，方便他們緊握扶手。這個解釋澄清了所有猜測，原來這個小設計是為了提升乘客使用時的安心感。

資料來源： royfong_friends＠Threads 

延伸閱讀：港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用

 

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