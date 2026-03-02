港鐵站5大隱藏服務攻略！免費打印+指示導航點 充電/還書都做到 附車站+服務位置
發佈時間：18:20 2026-03-02 HKT
不少港人外出上班上學都會選用港鐵，除了提供列車服務，原來各大車站更設有不同隱藏服務及設施，方便市民及遊客使用，包括免費打印文件、充電及還書等，港鐵站出口指示牌一功能更可精準導航至目的地，即睇港鐵站5大神秘服務！
港鐵站5大隱藏服務｜1.出口指示牌導航
早前，有台灣遊客來港時發現，原來各個港鐵出口指示牌有一個隱藏功能，簡單2步就可以顯示由車站前往目的地的路線！只要掃瞄指示牌上的二維碼即可顯示鄰近地標，點選目的地後，地圖會顯示導航路線，方便用家由所在地前往。此功能不需下載任何應用程式，極大地方便遊客及本地乘客，減省使用Google Maps的步驟。
出口指示牌導航方法：
- 掃瞄指示牌上的二維碼即可顯示鄰近地標
- 點選目的地後，地圖即顯示從所在地前往目的地的導航路線
港鐵站5大隱藏服務｜2.免費打印文件/相片
近年中國工商銀行（亞洲）引入遠程櫃員機（VTM），據銀行的官方網頁介紹，香港及內地的新客戶毋須提前預約，即可透過設於12個港鐵站的遠程櫃員機開立帳戶、註冊網上銀行及即時領取借記卡，同時附設有免費打印、影印及沖印服務。除了銀行客戶，非客戶只需完成以下步驟，同樣可享有限額度的免費打印服務！
工銀亞洲港鐵站免費打印服務教學：
- 下載中國工商銀行（亞洲）「工銀亞洲」手機應用程式
- 在頁面上方的「搜尋功能」輸入「港鐵便民服務」
- 根據設備畫面的指示，展示二維碼即可免費打印服務
中國工商銀行（亞洲）的遠程櫃員機位置：
- 新界落馬洲港鐵站3樓票務大堂311號（閘內）
- 新界羅湖港鐵站LOW K5舖（閘外）
- 新界火炭港鐵站4號舖（閘外）
- 新界東涌港鐵站2號舖（閘外）
- 新界大圍港鐵站19號舖（閘內）
- 新界葵芳港鐵站Minibank舖（閘外）
- 新界白石角香港科學園1期1E大樓1樓S107A號舖
- 九龍南昌港鐵站9號舖（閘外）
- 九龍柯士甸港鐵站108號舖（閘外）
- 九龍九龍塘港鐵站207號舖（閘外）
- 九龍啟德協調道2號AIRSIDE 1樓L112號舖
- 九龍紅磡黃埔花園第9期地面21號舖
港鐵站5大隱藏服務｜3.香港公共圖書館還書箱
為了方便市民還書，香港公共圖書館在中環、九龍塘和南昌3個港鐵主要轉車站內，各設置4個還書箱，供市民歸還圖書館資料。還書箱只供在各指定車站的開放時間內使用，讀者的借閱記錄會在歸還資料後48小時內更新。
港鐵站還書箱位置：
|港鐵轉車站
|還書箱位置
|還書箱數量
|中環站
|
通往香港站的行人隧道附近
|2 個
|
通往J和K出入口的大堂（車站控制室附近）
|1個
|
通往J和K出入口的大堂（閘機附近）
|1個
|九龍塘站
|
觀塘綫大堂（往A 和E出入口方向）
|2個
|
觀塘綫大堂（客務中心旁）
|2個
|南昌站
|
屯馬綫大堂（往A 和B 出入口方向）
|2個
|
屯馬綫大堂（往C 和D 出入口方向）
|2個
港鐵站5大隱藏服務｜4.免費飲用水機
港鐵早於2022年起，為支持環保，並提升乘客整體的乘車體驗，宣佈於16個港鐵站增設飲水機。時至今日，港鐵全綫合共有36個站有提供免費飲用水。
港鐵站及飲水機位置（均設於非付款區）：
|鐵路綫
|港鐵站
|位置
|東鐵綫
|大埔墟站
|（車站大堂B出口）
|大圍站
|（車站大堂C出口）
|會展站
|（車站大堂A出口）
|金鐘站
|（車站大堂B出口）
|港島綫
|柴灣站
|（車站大堂D出口）
|北角站
|（車站大堂B出口）
|金鐘站
|（車站大堂B出口）
|觀塘綫
|何文田站
|（車站大堂A出口）
|太子站
|（車站大堂A出口）
|鑽石山站
|（車站大堂A2出口）
|彩虹站
|（車站大堂A1出口）
|調景嶺站
|（車站大堂B出口）
|南港島綫
|金鐘站
|（車站大堂B出口）
|海怡半島站
|（車站大堂B出口）
|東涌綫
|東涌站
|（車站大堂D出口）
|南昌站
|（車站大堂A出口）
|青衣站
|（車站大堂C出口）
|將軍澳綫
|坑口站
|（車站大堂A出口）
|調景嶺站
|（車站大堂B出口）
|北角站
|（車站大堂B出口）
|屯馬綫
|大水坑站
|（車站大堂A出口）
|大圍站
|（車站大堂C出口）
|鑽石山站
|（車站大堂A2出口）
|宋皇臺站
|（車站大堂A出口）
|啟德站
|（車站大堂A出口）
|土瓜灣站
|（車站大堂A出口）
|何文田站
|（車站大堂A出口）
|尖東站
|（車站大堂P1出口）
|柯士甸站
|（車站大堂C出口）
|美孚站
|（車站大堂B出口）
|天水圍站
|（車站大E3出口）
|荃灣綫
|荃灣站
|（車站大堂C出口）
|葵芳站
|（車站大堂C出口）
|美孚站
|（車站大堂B出口）
|太子站
|（車站大堂A出口）
|金鐘站
|（車站大堂B出口）
港鐵站5大隱藏服務｜5.免費充電空間
目前，全港29個港鐵站均設有流動裝置充電設施，其中13個ICENTRE設有USB充電插座；另有16個站提供USB及無線充電選項，方便乘客於候車或轉乘時為手機快速叉電。
設有USB充電插座及無線充電裝置港鐵站：
|鐵路綫
|港鐵站
|觀塘綫
|調景嶺站、油塘站、鑽石山站、太子站、油麻地站、何文田站
|荃灣綫
|荔景站、美孚站、太子站、油麻地站
|港島綫
|北角站
|將軍澳綫
|調景嶺站、油塘站、北角站
|機場快綫、東涌綫及迪士尼綫
|九龍站、南昌站、荔景站、青衣站、欣澳站
|東鐵綫
|紅磡站、大圍站
|屯馬綫
|大圍站、鑽石山站、紅磡站、尖東站、南昌站、美孚站
設有USB充電插座的港鐵站ICENTRES：
|鐵路綫
|港鐵站
|位置
|觀塘綫
|旺角站
|車站大堂（已付車費區）
|九龍塘站
|車站大堂（已付車費區）
|九龍塘站
|車站大堂（已付車費區）
|荃灣綫
|荃灣站
|車站大堂（已付車費區）
|葵芳站
|車站大堂（已付車費區）
|深水埗站
|車站大堂（已付車費區）
|旺角站
|車站大堂（已付車費區）
|金鐘站
|車站大堂（已付車費區）
|中環站
|港島綫往柴灣方向3號月台的樓層
|港島綫
|中環站
|港島綫往柴灣方向3號月台的樓層
|金鐘站
|車站大堂（付款區）
|灣仔站
|港島綫往柴灣方向1號月台的樓層
|銅鑼灣站
|車站大堂B, C出口（已付車費區）
|鰂魚涌站
|往車站大堂A出口的樓層
|太古站
|車站大堂（已付車費區）
|南港島綫
|金鐘站
|車站大堂（付款區）
|將軍澳綫
|鰂魚涌站
|往車站大堂A出口的樓層
|機場快綫、東涌綫及迪士尼綫
|香港站
|車站大堂C出口（付款區）
|東鐵綫
|九龍塘站
|車站大堂（已付車費區）
文:RY
