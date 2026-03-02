港鐵站5大隱藏服務攻略！免費打印+指示導航點 充電/還書都做到 附車站+服務位置

不少港人外出上班上學都會選用港鐵，除了提供列車服務，原來各大車站更設有不同隱藏服務及設施，方便市民及遊客使用，包括免費打印文件、充電及還書等，港鐵站出口指示牌一功能更可精準導航至目的地，即睇港鐵站5大神秘服務！

港鐵站5大隱藏服務攻略！免費打印+指示導航點 充電/還書都做到

港鐵站5大隱藏服務｜1.出口指示牌導航

早前，有台灣遊客來港時發現，原來各個港鐵出口指示牌有一個隱藏功能，簡單2步就可以顯示由車站前往目的地的路線！只要掃瞄指示牌上的二維碼即可顯示鄰近地標，點選目的地後，地圖會顯示導航路線，方便用家由所在地前往。此功能不需下載任何應用程式，極大地方便遊客及本地乘客，減省使用Google Maps的步驟。

出口指示牌導航方法：

掃瞄指示牌上的二維碼即可顯示鄰近地標 點選目的地後，地圖即顯示從所在地前往目的地的導航路線

港鐵站5大隱藏服務｜2.免費打印文件/相片

近年中國工商銀行（亞洲）引入遠程櫃員機（VTM），據銀行的官方網頁介紹，香港及內地的新客戶毋須提前預約，即可透過設於12個港鐵站的遠程櫃員機開立帳戶、註冊網上銀行及即時領取借記卡，同時附設有免費打印、影印及沖印服務。除了銀行客戶，非客戶只需完成以下步驟，同樣可享有限額度的免費打印服務！

工銀亞洲港鐵站免費打印服務教學：

下載中國工商銀行（亞洲）「工銀亞洲」手機應用程式 在頁面上方的「搜尋功能」輸入「港鐵便民服務」 根據設備畫面的指示，展示二維碼即可免費打印服務

中國工商銀行（亞洲）的遠程櫃員機位置：

新界落馬洲港鐵站3樓票務大堂311號（閘內）

新界羅湖港鐵站LOW K5舖（閘外）

新界火炭港鐵站4號舖（閘外）

新界東涌港鐵站2號舖（閘外）

新界大圍港鐵站19號舖（閘內）

新界葵芳港鐵站Minibank舖（閘外）

新界白石角香港科學園1期1E大樓1樓S107A號舖

九龍南昌港鐵站9號舖（閘外）

九龍柯士甸港鐵站108號舖（閘外）

九龍九龍塘港鐵站207號舖（閘外）

九龍啟德協調道2號AIRSIDE 1樓L112號舖

九龍紅磡黃埔花園第9期地面21號舖

港鐵站5大隱藏服務｜3.香港公共圖書館還書箱

香港公共圖書館在中環、九龍塘和南昌三個港鐵主要轉車站內，各設置4個還書箱，以方便市民歸還圖書館資料（政府資訊中心）

為了方便市民還書，香港公共圖書館在中環、九龍塘和南昌3個港鐵主要轉車站內，各設置4個還書箱，供市民歸還圖書館資料。還書箱只供在各指定車站的開放時間內使用，讀者的借閱記錄會在歸還資料後48小時內更新。

港鐵站還書箱位置：

港鐵轉車站 還書箱位置 還書箱數量 中環站 通往香港站的行人隧道附近 2 個 通往J和K出入口的大堂（車站控制室附近） 1個 通往J和K出入口的大堂（閘機附近） 1個 九龍塘站 觀塘綫大堂（往A 和E出入口方向） 2個 觀塘綫大堂（客務中心旁） 2個 南昌站 屯馬綫大堂（往A 和B 出入口方向） 2個 屯馬綫大堂（往C 和D 出入口方向） 2個

港鐵站5大隱藏服務｜4.免費飲用水機

港鐵全綫合共有36個站有提供免費飲用水（MTR）

港鐵早於2022年起，為支持環保，並提升乘客整體的乘車體驗，宣佈於16個港鐵站增設飲水機。時至今日，港鐵全綫合共有36個站有提供免費飲用水。

港鐵站及飲水機位置（均設於非付款區）：

鐵路綫 港鐵站 位置 東鐵綫 大埔墟站 （車站大堂B出口） 大圍站 （車站大堂C出口） 會展站 （車站大堂A出口） 金鐘站 （車站大堂B出口） 港島綫 柴灣站 （車站大堂D出口） 北角站 （車站大堂B出口） 金鐘站 （車站大堂B出口） 觀塘綫 何文田站 （車站大堂A出口） 太子站 （車站大堂A出口） 鑽石山站 （車站大堂A2出口） 彩虹站 （車站大堂A1出口） 調景嶺站 （車站大堂B出口） 南港島綫 金鐘站 （車站大堂B出口） 海怡半島站 （車站大堂B出口） 東涌綫 東涌站 （車站大堂D出口） 南昌站 （車站大堂A出口） 青衣站 （車站大堂C出口） 將軍澳綫 坑口站 （車站大堂A出口） 調景嶺站 （車站大堂B出口） 北角站 （車站大堂B出口） 屯馬綫 大水坑站 （車站大堂A出口） 大圍站 （車站大堂C出口） 鑽石山站 （車站大堂A2出口） 宋皇臺站 （車站大堂A出口） 啟德站 （車站大堂A出口） 土瓜灣站 （車站大堂A出口） 何文田站 （車站大堂A出口） 尖東站 （車站大堂P1出口） 柯士甸站 （車站大堂C出口） 美孚站 （車站大堂B出口） 天水圍站 （車站大E3出口） 荃灣綫 荃灣站 （車站大堂C出口） 葵芳站 （車站大堂C出口） 美孚站 （車站大堂B出口） 太子站 （車站大堂A出口） 金鐘站 （車站大堂B出口）

港鐵站5大隱藏服務｜5.免費充電空間

全港29個港鐵站均設有流動裝置充電設施（MTR）

目前，全港29個港鐵站均設有流動裝置充電設施，其中13個ICENTRE設有USB充電插座；另有16個站提供USB及無線充電選項，方便乘客於候車或轉乘時為手機快速叉電。

設有USB充電插座及無線充電裝置港鐵站：

鐵路綫 港鐵站 觀塘綫 調景嶺站、油塘站、鑽石山站、太子站、油麻地站、何文田站 荃灣綫 荔景站、美孚站、太子站、油麻地站 港島綫 北角站 將軍澳綫 調景嶺站、油塘站、北角站 機場快綫、東涌綫及迪士尼綫 九龍站、南昌站、荔景站、青衣站、欣澳站 東鐵綫 紅磡站、大圍站 屯馬綫 大圍站、鑽石山站、紅磡站、尖東站、南昌站、美孚站

設有USB充電插座的港鐵站ICENTRES：

鐵路綫 港鐵站 位置 觀塘綫 旺角站 車站大堂（已付車費區） 九龍塘站 車站大堂（已付車費區） 九龍塘站 車站大堂（已付車費區） 荃灣綫 荃灣站 車站大堂（已付車費區） 葵芳站 車站大堂（已付車費區） 深水埗站 車站大堂（已付車費區） 旺角站 車站大堂（已付車費區） 金鐘站 車站大堂（已付車費區） 中環站 港島綫往柴灣方向3號月台的樓層 港島綫 中環站 港島綫往柴灣方向3號月台的樓層 金鐘站 車站大堂（付款區） 灣仔站 港島綫往柴灣方向1號月台的樓層 銅鑼灣站 車站大堂B, C出口（已付車費區） 鰂魚涌站 往車站大堂A出口的樓層 太古站 車站大堂（已付車費區） 南港島綫 金鐘站 車站大堂（付款區） 將軍澳綫 鰂魚涌站 往車站大堂A出口的樓層 機場快綫、東涌綫及迪士尼綫 香港站 車站大堂C出口（付款區） 東鐵綫 九龍塘站 車站大堂（已付車費區）

文:RY

資料及圖片來源:MTR、香港公共圖書館