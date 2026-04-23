網民分析北上消費誘惑「組合拳」？稱1習慣成上癮關鍵 港人熱議：去日韓都一樣

近年港人北上消費蔚然成風，但吸引力是否僅在於「平」？近日，有網民在社交平台分享對北上消費的看法，認為並非純粹因物價便宜，而是緊接產生的一系列「會上癮嘅心理機制」，讓消費者感覺能夠「用更少錢，過更高級生活」，甚至在面對香港的物價時會有「被收割」的感受，引起不少其他網友留言討論。

網民分析北上消費誘惑「組合拳」？列5點形成「上癮心理機制」

網民分析北上消費誘惑「組合拳」？列5點形成「上癮心理機制」（資料圖片）

最近，有網民在社交平台發文，分析港人對北上消費趨之若鶩的深層心理。他認為在這種現象背後，並非單純因為物價便宜，而是一套由「低價+高體驗+空間+服務+放鬆感」組成的「組合拳」，正逐漸改寫港人對生活品質的標準。

樓主解釋，當消費者首次北上消費時，大腦會產生一種「賺到了」的錯覺。他舉例，一頓在香港定價$120的餐點，在深圳僅需¥50就可以，從而讓消費者產生一種「我賺咗70」，而非「我用咗50」的感覺。這種心理會驅使消費者升級在當地的體驗，如選擇更高級的餐飲、更舒適的環境和更周到的服務，從而獲得「用更少錢，過更高級生活」的滿足感。

長久下來，當消費者習慣這種性價比時，在香港需要以$50購入一杯咖啡，即使負擔得起，心理上亦會產生「不值」的感覺。他又指出，最關鍵的轉變是由消費者開始「將快樂外判」，趨向平日在港節儉度日，並將週末北上視為一次性的「放電」和「獎勵」，若一段時間未有北上就會感到「若有所失」。

網民意見兩極：香港消費感覺被懲罰 VS 完全唔覺深圳平

帖文引起大批網友留言討論，有人認同樓主的觀點，形容在香港消費性價比偏低，「唔止北上消費，而係外地旅遊後，就會發現香港除左（咗）賺錢之外，冇乜野（嘢）值得留低」、「唔係唔北上無獎勵，而係香港消費感覺被懲罰」、「無可否認（內地）有啲地方又臭又焗，但係如果要搵相同質素嘅嘢去體驗，北上價格一定係平啲，特別係有一家幾口嘅家庭」；有人則指出港人北上與愛到日韓旅行的原因無異，「無論北上定係日本，兩者之間唔係比較而係選擇，我可以今次北上下次去日本，再下次又可以去泰國，點解北上都唔留港消費，等同點解去日本都唔留港消費一樣，都係體驗，性價比比香港好」。

與此同時，有不少網民提出反對，直言近年深圳物價已追近香港，甚至「睇齊」，並非極度便宜，「完全唔覺平，深圳只係最多打8折」、「剛剛星期六返深圳貴咗好多，香港同價」；亦有人從實際層面出發，指若非居住在屯門、元朗、大埔等地區，「每去一次深圳都攰到隻狗咁」。當地的食品安全與質素同樣是關鍵考量，有人直言「再平都唔放心食，食物味道假，完全無鮮味」；又稱深圳的「高體驗」，僅限於新商場的短暫風光，在服務、空間、放鬆感及人文質素方面，香港仍有其優勢。

來源：Threads

文：LW