香港來往珠海全新跨境直通巴士線！直達金灣/斗門人氣商場 太子/尖沙咀/沙田/荃灣設上落點

近年越來越多港人會前往珠海吃喝玩樂，甚至置業，為方便這班北上市民，首條來往香港及珠海金灣、斗門區的全新環島中港通跨境直通巴士專線於日前正式啟用，途經港珠澳大橋珠海口岸，而且於香港設有多個上落客點，方便不少於珠海當地置業、上班及旅遊的需要。

全新香港來往珠海金灣/斗門跨境直通巴線！專為置業、上班族而設

這條「香港 ⇋ 珠海金灣、斗門」的環島中港通跨境直通巴士線於4月18日正式開通，是首條專為於珠海置業人士及上班族而設的專線。專線採取雙向對開模式，經港港珠澳大橋珠海口岸過關，直達珠海十字門華發商都、金灣華發商都、斗門世榮萬達廣場3個站，全程約2.5小時。

至於香港段的上客點亦眾多，包括尖沙咀圓方及中港城、太子上海街、沙田、大圍及荃灣德海街6個站；落車站則更多，除以上6站還有荃灣綠楊新邨及如心廣場、香港國際機場、亞博館、航天城11 SKIES及香港迪士尼樂園。

每日4班車 港九新界多個站點

新線路每日有4班車往返，提供固定班次，珠海發車時間為8:50am及1:50pm、香港發車時間則為9:25am及4:55pm。至於票價方面，由香港前往珠海或由珠海往香港的單程為$150、雙程則$280，成人、3至11歲小童及65歲以上長者同價。如需前往香港國際機場、亞博館、航天城11 SKIES及香港迪士尼樂園，單程則$230。

珠海金灣、斗門近年大受港人歡迎，前者是珠海的新中心，有齊住宿、購物、文化、休閒玩樂及工作等配套，是不少年輕港人家庭及濱海置業的首選，周邊玩樂點就有金灣市民藝術中心、金灣圖書館、金山公園及金灣情侶路等。而斗門則主打節奏慢、物價親民，特別適合退休養老或周末短居，附近有百年騎樓建築斗門舊街、嶺南水鄉村接霞莊、金台寺及御溫泉等，假日時有不少遊客前往。

環島中港通「香港 ⇋ 珠海金灣/斗門」專線