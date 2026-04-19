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珠海5大爆紅超市！港車北上必去掃貨 大型倉儲式/本地薑親民價 附爆買推介

旅遊
更新時間：18:22 2026-04-19 HKT
發佈時間：18:22 2026-04-19 HKT

隨著愈來愈多港車北上，港人週末或放長假都會選擇駕車經港珠澳大橋前往珠海消費，只需約40分鐘車程，便輕鬆到達，非常方便。而遊珠海其中一個重要行程，當然是到當地的大型超市掃貨，享受價廉物美的購物樂趣。從貨品份量十足的山姆會員商店，到主打親民價的沃爾瑪、鵬泰超市等，都各有特色。《星島頭條》為大家精選珠海5大人氣超市，讓大家輕鬆規劃下一趟滿載而歸的掃貨之旅！

港車北上必到珠海5大人氣超市！倉儲式山姆 地道鵬泰／V’ta超市

1. 珠海山姆會員商店：港人長假熱捧爆買

要數珠海最旺場的超級市場，珠海山姆會員商店（Sam's Club）絕對是位列榜首。珠海山姆雖然早於2016年已開業，但隨住港車北上熱潮掀起，加上其地利位置方便、商場提供大量泊車位，以及價廉物美的商品，長居港人最熱門的珠海購物點之一，而入油、食飯、行山姆更被小紅書網民譽為「港人北上三件套」。

樓高兩層 貨品分區清晰

珠海山姆位於香洲區明珠路與金鳳路交匯處的印象城商場內，合共兩層，佔地廣闊。上層主要是非食品區，售賣家居日用品、戶外露營裝備、玩具、服裝鞋履等；下層則是食品專區，有烘焙麵包、零食飲品、熟食、新鮮生果及急凍食品等。

山姆超市的商品種類多達4,000種，絕對會令人花多眼亂，加上大部分是大包份量的家庭裝，而且售價折算後比坊間及香港便宜，故是港人北上的必到之地。另外，免費試吃攤位亦是山姆的一大特色，不難見到場內四處都是排長龍的試食小檔，讓顧客可先「試到夠」才買。如未夠喉的話，出口處亦有「山姆餐吧」，供應即食的薄餅、烤雞髀、牛肉卷等，價格實惠，味道可口。

珠海山姆會員商店

  • 地址︰珠海香洲區明珠北路338號珠海印象城1樓
  • 營業時間︰9am-10pm

2. 沃爾瑪：老字號超市¥9.9專區

沃爾瑪（Walmart）是內地及珠海的老字號連鎖超市，亦是本地人及遊客的實惠購物天堂。Walmart無需會員即可進入，比起山姆更加方便，而且商品種類齊全，例如即食熟食、新鮮食品、衣物、日用品及寵物用品等，應有盡有，規模更可媲美百貨公司

升級後分區更清晰

而於珠海開業逾10年的拱北迎賓南路店及前山店沃爾瑪，近期亦完成升級改造，於1月中重開。裝修後店家環境更寬敞明亮，分區亦非常清晰，如零食、烘焙、生鮮、蔬菜、熟食、日用品及鮮肉海產區等，一眼便可分辨出來，輕易便找到心水貨品，比起以前「迷宮」般的格局逛得更舒適。

除分區布局花心思外，升級版的沃爾瑪值得一讚是用了超級搶眼的價格牌，黃色底加上粗體大字，讓顧客一看便知有甚麼特價商品，部分貨品售價更低至¥9.9，涵蓋零食及飲品等。而貨品的份量亦較貼近一般超市，不像山姆般「以量取勝」。

沃爾瑪（摩爾廣場店）

  • 地址︰珠海香洲區拱北街道嶺南路68號摩爾廣場負1樓
  • 營業時間︰8am-10:30pm

3. 鵬泰超市：本地薑版「胖東來」

鵬泰是珠海的本地薑超級市場，於2001年開業時，只是珠海南屏一間服務周邊居民的小型社區便利店，後來不斷擴充，已發展成大規模的超市。鵬泰現時於全國有逾40間分店，包括珠海、中山、佛山等地，而於珠海，其分店更遍布香洲、橫琴、金灣、斗門等區，並進駐如橫琴華發商都、斗門萬達廣場、以及新登場的金灣航空新城等人氣商場，搖身一變成為珠海龍頭店。

鵬泰超市更獲不少本地人譽為「珠海版胖東來」，皆因其貨品主打多元化款式及貼地的價錢。而與山姆及沃爾瑪不同，除了超市必備的零食、水果、熟食外，鵬泰是有較多民生日用品及百貨，尤其是湯料、海味等雜貨，每類都有數10款分門別類整齊放在開放式的貨架上，加上價錢實惠，特別推薦給家庭主婦類的顧客。

鵬泰超市（中安廣場店）

  • 地址︰珠海香洲區拱北街道港昌路258號中安世紀廣場2樓
  • 營業時間︰8am-10pm

4. 盒馬鮮生：即煮生猛海鮮美食

店內劃分多個區域，涵蓋水果蔬菜、烘焙包點、肉類、零食及飲品等，琳瑯滿目。
店內劃分多個區域，涵蓋水果蔬菜、烘焙包點、肉類、零食及飲品等，琳瑯滿目。

大型連鎖超市盒馬鮮生於深圳開到成行成市，幾乎近30間，但於去年初才正式進駐珠海。店內劃分多個區域，涵蓋水果蔬菜、烘焙包點、肉類、零食及飲品等，琳瑯滿目，有網民形容其氛圍「有如一個小型美食節」。店內更佈局清晰，讓顧客能輕鬆選購心儀商品，無論是日常採購或晚餐加餸，都能滿足不同需求。

如深圳店一樣，珠海盒馬亦設有免費加工海鮮服務及堂食區域，亦是全場焦點所在，供應各式生猛海產，包括帝王蟹、三文魚及各款魚蝦蟹貝，顧客揀好心水海鮮後，便可交由駐場廚師即時烹調及品嚐。另外熟食區亦提供即煎牛扒、燒烤、蒸點及燉湯等美食，讓顧客能第一時間品嚐新鮮出爐的佳餚，享受即買即煮的一站式體驗。

盒馬鮮生（珠海萬象滙店）

  • 地址︰珠海香洲區翠香街道銀樺路102號萬象滙
  • 營業時間︰9am-10pm

5. V’ta：橫琴精品生活超市

V’ta是鵬泰旗下的首間精品超市，定位於較中高檔的路線，自去年11月進駐珠海橫琴華發商都後，因地理位置方便，特別適合順說會前往澳門或橫琴的遊客。超市佔地約989平方米，空間寬敞開揚，貨品擺放亦井然有序，主要劃分為生鮮區、非生鮮區及收銀區3大區域等，讓顧客能輕鬆購物。

店內齊備各種基本食品與日用品，相比起母店鵬泰超市的規模會較細，但亦能滿足大部分需求。不過，如計劃是「買手信」回港的話，建議還是選山姆、Walmart等較方便。

V’ta

  • 地址︰珠海香洲區橫琴鎮琴海東路華發商都地下
  • 營業時間︰9am-10pm

延伸閱讀︰珠海橫琴好去處2025｜20大珠海橫琴一日遊推介！人氣購物商場超市/親子遊樂主題公園/點心放題+蠔火鍋 港珠澳直通巴直達

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