深圳直擊！京東踩入飲食界開「七鮮超市」 賣即煮海鮮/片皮鴨/燒肉 店員公開港人8大爆買清單

港人熱愛北上深圳掃貨，大型超市及商場更是必到熱點。除了Costco、山姆、盒馬外，近來亦有相對「小眾」的超市彈起，就是由內地電商平台京東自營的七鮮超市（7FRESH）。除了有日常超市百貨外，七鮮更主打「超市+餐飲」模式，供應多款即煮海鮮、烘焙及串燒美食等。加上部分分店地點便捷，毗連口岸及其他旅遊點，成為近期港人返深圳必去的新蒲點之一！

京東自營深圳七鮮超市！人氣即撈即煮海鮮/片皮鴨/燒肉

內地網購電商平台京東於2017年成立自營的超市品牌「七鮮超市」，定位是「店倉合一、線上線下一體化」，旨在為消費者提供高端、精選、實惠的商品，以及舒適方便的消費體驗。七鮮目前在全中國已有約70間分店，遍布北京、上海、廣州等地，單是深圳區已有6間分店，包括羅湖、福田及龍崗等，非常方便港人前往。

深圳設6間分店 主打24小時內直送

而這次記者到訪的，就是位於深圳福田水圍的分店。這間七鮮超市與福田口岸只相隔一個地鐵站，加上附近有水圍文化廣場及水圍1368文化街區等，可一站式滿足吃喝玩樂，以及是盡情購物的要求。超市面積非常闊落，並清楚地劃分成不同的區域，例如是蔬菜、肉類、海鮮、副食品、糧油雜貨及餐飲區，讓顧客甫進店內已能「一目了然」。

雖然七鮮超市與其他深圳新興的大型超市的格局及模式相似，但它其中一樣最主打的，就是對「新鮮」的要求。七鮮是首間推出「24小時鮮品矩陣」概念的超市，例如「24小時菜」、「24小時蛋」等，即店家所賣的蔬菜或雞蛋，由田間採摘及雞場檢拾後，再去到貨架出售，都會控制在24小時內，且上架後只賣一天，對食品的新鮮度是一絲不苟。

熟食區最受歡迎！即撈即煮即食

超市內另一特色，就是充滿非常熱鬧的水產區及熟食區。於水產區的巨型魚缸中，有帝王蟹、龍蝦、東星斑等各式各樣的生猛海鮮，肥嫩新鮮。顧客更隨心挑選喜歡的海鮮，享用「即撈即煮」的加工服務，交由七鮮超市廚房操刀，並即席於堂食區慢慢品嚐，非常方便。據店員表示，港人近日特別喜愛一款清蒸大黃魚，肉質鮮甜，連加工費¥9.9/500g，幾十元就能入手，性價比甚高。

而熟食區同樣人氣高漲，不少人蜂湧購買各款新鮮出爐的美食。推介有皮脆肉嫩的脆皮燒肉、滷味專區的醬牛肉及滷雞爪等。有曾經去過七鮮超市的港人更特別推薦必買「七鮮烘焙」的包點，包括貓山王榴槤千層蛋糕及雙拼瑞士卷，店員更笑言是烘焙區的「招牌貨」。加上有每日定時出爐的現烤麵包、蛋糕及甜點，份量十足，絕對是麵包控的天堂。至於店員其餘推介，可參考以上圖輯。

七鮮超市（福田水圍店）