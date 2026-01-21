京東推家電「公屋專享優惠」！全屋電器¥1758起包晒 雪櫃/洗衣機/電飯煲 平香港買近$3000 1件免運費送上門

網購近年已經成為港人生活的一部分，不少網購平台都會推出優惠吸客。而內地最大電商平台之一的京東近日就出招，推出一項專為公屋戶而設的「幸福家計劃」，讓住戶可以低至千幾蚊的套餐價，買到全屋家電及家品等，由洗衣機、電視機、電飯煲等都有齊，比起香港購買便宜近$3000。加上有買一件即免運費送上門及額外減¥300優惠，即睇內文詳情！

京東推公屋戶專享「幸福家計劃」！低至千幾蚊包辦全屋家電/家品

為幫助公屋戶於佈置家居，以及購買家電、家品、傢俱時有可能遇到的預算限制及採購問題，內地最大網購平台之一的京東近日特別推出「幸福家計劃」，是專為公屋居民而設的服務。專區主打「千幾蚊包哂全屋家電/家居」、「百幾蚊包哂全屋日用」等高性價比組合，涵蓋廚房電器、家電、家居用品至日常消耗品，讓用戶能一站式買齊所需，節省不少時間及金錢。

實測「千蚊組合」京東價 vs 香港價 相差近$3000

公屋用戶可於透過京東香港的手機應用程式，進入「幸福家」專區了解詳情。以「千幾蚊包晒全屋家電」為例，專區設有「千蚊組合」、231ft2、326ft2及377ft2不同尺寸的戶型。最平的「千蚊組合」只需¥1758就可入手6件家電，包括雪櫃、微波爐、養生壺、風筒、電飯煲及洗衣機。

《星島頭條》記者就此亦實測一下最便宜的「千蚊組合」內的家電，與於香港電器舖選擇相類似的型號及款式作比較，發現京東的組合價，比起本地電器舖的零售價，便宜幾乎$3000元。



家電項目 京東售價 香港同類型電器售價 康佳183公升雪櫃 ¥599 $2060 米家小米風筒H101 ¥79 $208 美的700W微波爐 ¥279 $389 美的養生壺1.5L ¥87.7 $199 蘇泊爾3公升電飯煲 ¥154 $280 美的6.5公斤全自動洗衣機 ¥559 $1780 總金額 ¥1758 $4916

送貨上門免運費 增設口岸免費巴士去京東MALL

而針對大型家電及傢俬，京東香港增設了「自營家電1件免運費送貨上門」服務，免除額外費用。於售後方面，更提供「30天內包退、180天內有壞換新」的承諾。

此外，於「幸運家」專區購買家電或家品，更可疊加「公屋專屬優惠」，用戶可享最高¥300的立減優惠，進一步減輕負擔。而現有用戶成功邀請1位新用戶，即可獲滿¥100可用的¥85優惠券。

為方便港人北上深圳京東MALL購物，京東特別開設「幸福家北上專線」，每個周末會於福田口岸及深圳灣口岸安排免費直通巴士，接送港人前往深圳京東MALL、京東體檢中心及七鮮超市等旗艦場所，搭乘者更可獲贈價值超過¥800的吃喝玩樂專屬禮包，包括優惠券及免費飲品等。

福田口岸 ⇄ 南山京東MALL

路線︰福田口岸1號門 → 南山京東MALL → 福田水圍七超市 → 福田口岸1號門

發車時間︰1pm、2:30pm

深圳灣口岸 ⇄ 南山京東MALL

路線︰深圳灣口岸上落點 → 南山京東MALL → 京東體檢中心南山店 → 深圳灣口岸上落點

發車時間︰1pm、2:30pm

資料來源︰京東