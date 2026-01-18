深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線

深圳好去處2026｜深圳一日遊2026｜踏入2026年新一年，深圳迎來更多全新商場、餐廳及玩樂好去處。為了方便大家規劃行程，《星島頭條》這次整合了40個今年最新的深圳熱門景點，當中包括最新開幕的大型購物中心、放題火鍋飲茶熱點、超市、批發中心，以及適合親子活動及戶外郊遊的景點。這些熱門地點不少鄰近福田、羅湖及深圳灣口岸的地鐵站，交通極為便利，不妨都可以參考這份攻略，趁著周末或長假期，輕鬆安排一趟北上深圳快閃一日遊！（2026年1月更新）

2026深圳一日遊好去處！食買玩40大推介 最新商場/超市批發/人氣餐廳

2026深圳好去處｜必逛人氣購物商場

深圳的購物版圖總是不斷擴展，為喜歡北上消遣的旅客帶來無盡驚喜。去年尾不今年初有多個新開幕的大型購物中心登場，如深圳寶安深圳懷德萬象匯、光明星河COCO City、深圳灣萬象城二期等，大多坐落在深圳地鐵沿線，從口岸出發毋須轉乘即可直達，是值得一遊的購物熱點。

1. 深圳懷德萬象匯：18萬平方米 地鐵上蓋400+商店

深圳懷德萬象匯：18萬平方米 地鐵上蓋400+商店

深圳寶安區全新購物地標懷德萬象匯，剛於去年11月底開幕。商場與深圳地鐵12號線「懷德站」無縫連接，交通極為方便，從香港經福田口岸轉乘地鐵，約50分鐘即可到達，非常方便。作為深圳目前最大的萬象匯，商場總面積達18萬平方米，引進超過400個品牌，提供多元化的購物及餐飲體驗，其中包括近100間特色餐廳，如深圳老字號潮八珍橄欖雞煲、貴州人氣茶飲去茶山，以及休閒西餐JOETYLER等，勢必成為港人北上消費新熱點。

懷德萬象匯

地址：深圳寶安福永大道33、39號

交通：深圳地鐵12號線懷德站B1出口，步行1分鐘

營業時間︰10am-10:30pm

延伸閱讀︰深圳「懷德萬象匯」11月開幕！寶安地鐵上蓋新商場 400+餐廳/零售店進駐

2. 光明星河COCO City：地鐵站直達 光明區首間盒馬超市

光明星河COCO City：地鐵站直達 光明區首間盒馬超市

位於深圳光明區的全新大型商場「光明星河COCO City」早前開幕，商場與地鐵6號線光明大街站相連，交通極為便利。商場定位於年輕人及家庭客群，目前已進駐超過30個品牌，涵蓋餐飲、潮流及休閒娛樂。焦點商戶包括光明區首間盒馬鮮生超市、連鎖戲院寰映影城及Meland」等大型室內遊樂場。餐飲方面，除引入Manner Coffee等熱門餐廳，本地老字號南粵光明乳鴿也進駐其中，為顧客提供一站式消閒體驗。

光明星河COCO City

地址：深圳光明區光明街道光明大道511號

交通：乘搭深圳地鐵6號綫光明大街站D出口，步行220米

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿

3. 深圳灣萬象城二期粉紅大街：全球首間麥當勞美術館

深圳灣萬象城二期粉紅大街：全球首間麥當勞美術館

由華潤萬象生活打造的深圳灣萬象城第二期再添新猷，其地下藝術館級商業主題街區的「粉紅大街」剛於去年年尾開放。該街區以未來感粉色設計，連接深圳灣文化廣場，匯聚近40個購物及餐飲品牌。最大亮點為麥當勞全球首間麥麥美術館，其他特色商戶包括丹麥家居品牌HAY的深圳首店，以及il Bliss冰淇淋實驗室的華南首店，旨在為顧客帶來融合非遺文化與創意的沉浸式消閒新體驗。

深圳灣萬象城二期「粉紅大街」

地址：深圳灣萬象城B區B1層粉紅大街（05電梯廳旁）

交通：乘搭深圳地鐵2、11、13號線后海站H/G出口

營業時間︰周日至周四10am-10am、周五至周六10am-10:30pm

延伸閱讀︰深圳灣萬象城二期擴充「粉紅大街」12.30開放！藝術級商業主題街 近40購物/餐飲品牌進駐 設首間麥麥美術館

4. 深圳灣萬象城二期：地鐵3線直達 連接人才公園

深圳灣萬象城二期：地鐵3線直達 連接人才公園

華潤萬象生活旗下的「深圳灣萬象城第二期」於去年9月開幕，新商場坐落南山區后海，地理位置極佳，與深圳地鐵2、11、13號線相連，交通便捷。佔地8.7萬平方米的萬象城二期，引入了Hoka、Honor榮耀、Mammut與多間米芝蓮及黑珍珠級的餐廳，全面升級購物與餐飲體驗。商場更連接深圳人才公園的綠道，打造了一條2公里長的空中走廊，串連海岸城、后海匯等多個商圈，成為購物新熱點。

深圳灣萬象城二期

地址：深圳光明區光明街道光明大道511號

交通：乘搭深圳地鐵6號綫「光明大街站」D出口，步行220米

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳灣萬象城二期9月開幕！8.7萬平方米新商場 無縫銜接地鐵3線 Hoka/榮耀/米芝蓮餐廳

5. 蓮塘景福安薈鄰 一出關直達！主打地道小眾食肆

蓮塘景福安薈鄰 一出關直達！主打地道小眾食肆

鄰近深圳蓮塘口岸的新商場景福安薈鄰去年年尾開幕，一出關即達，並與地鐵蓮塘站無縫連接。商場定位為鄰里生活中心，匯聚逾50個品牌，其餐飲特色在於引進了較多小眾及地道選擇。食肆包括朋朋潮汕火鍋、悅得閒廣式點心及老廣州煲仔飯等，有別於一般大型連鎖品牌。此外，場內亦設有按摩及採耳等休閒店舖，加上鄰近人氣蓮塘街市，為北上港人提供一個方便且貼地的新去處。

景福安薈鄰

地址︰羅湖蓮塘街道國威路與畔山路交匯處西南側

交通：乘搭深圳地鐵2、8號線蓮塘站A出口

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩

6. 茂業天地 距羅湖口岸5分鐘 設區內首家LED影院及KTV

茂業天地 距羅湖口岸5分鐘 設區內首家LED影院及KTV

深圳羅湖口岸附近最新商場茂業天地於去年10月中開幕，出關後步行約5分鐘即達。商場樓高10層，預計將有逾百品牌進駐，瞄準年輕及港人客群。商場引進了多個羅湖區首個品牌，包括LED影院金逸影城、室內遊樂場酷樂運動潮玩館及麥頌KTV。餐飲選擇豐富，其中主打即撈海鮮的火鍋店撈鮮門人氣極高，為北上消費提供吃喝玩樂新選擇。

羅湖茂業天地

地址︰深圳羅湖區南湖街道人民南路1008號大中華環球金融中心

交通：深圳地鐵1號線「羅湖站」或9號線「人民南站」

營業時間︰10am-10am

延伸閱讀︰羅湖新商場茂業天地正式開幕！100+品牌陸續進駐 過關5分鐘直達 樓高10層設大型超市/餐廳/戲院/室內遊樂場/K房

7. 深圳萬象天地全新街區：潮流文化新地標 名牌快閃店進駐

深圳萬象天地全新街區：潮流文化新地標 名牌快閃店進駐

深圳南山區的大型購物中心萬象天地，集購物、餐飲及文化藝術於一身，向來是港人北上的熱門商場。去年商場增設了全新潮流街區「mixtuRE: Sustainable Journal 循航生活志」。街區分為兩部分，其中圓拱形建築「MXTR PARK」引進了戶外用品店Snow Peak、FENTY BEAUTY內地首間概念店等。另一部分「mxtr街區」則是不定期更換主題的開放式街區，會有多間限定快閃店進駐。

深圳萬象天地全新街區

地址︰深圳南山區深南大道9668號

交通︰深圳地鐵1號線高新園站A出口，步行100米

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳人氣商場萬象天地大升級！全新戶外開放式街區登場 10+快閃潮店/餐廳/網紅打卡位進駐

8. 深圳星河COCO Park新街區︰增設《密室大逃脫》展覽+胖東來超市

深圳星河COCO Park新街區︰增設《密室大逃脫》展覽+胖東來超市

位於深圳龍崗區的星河WORLD．COCO Park早前大規模擴充，在標誌性的雙子塔下增設了全新露天街區「星空裡」，帶來煥然一新的面貌。新街區引進了大量首店品牌，包括人氣綜藝《密室大逃脫》的全國首個光影互動展。此外，經網紅超市胖東來團隊調改的永輝超市亦已重開，增設了熟食區及自家品牌產品，吸引不少顧客。

星河WORLD．COCO Park新街區

地址︰深圳龍崗五和大道與雅寶路1號

交通︰深圳地鐵10號線雅寶站C出口

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳人氣商場星河WORLD．COCO Park大擴充！全新街區多間餐廳進駐 爆紅綜藝《密室大逃脫》打卡位+翻新超市掃貨

9. 羅湖湖貝里︰鄰近3大口岸 八合里/人氣攀石館進駐

羅湖湖貝里︰鄰近3大口岸 八合里/人氣攀石館進駐

深圳羅湖商場湖貝里於去年7月開業，位處羅湖核心地段，鄰近羅湖、文錦渡及蓮塘三大口岸，交通方便。商場首階段以特色美食及趣味運動為亮點，引進逾20個品牌。餐飲方面有港人熟悉的潮汕牛肉火鍋八合里及台式手搖飲珍珠大將軍。此外，場內亦設有攀岩館「CUBE有石」，最適合親子遊。

羅湖湖貝里

地址：深圳羅湖區湖貝路1068號

交通：深圳地鐵2號線湖貝站B出口，步行6分鐘

營業時間：10am-10:30pm

延伸閱讀︰羅湖新商場「湖貝里」7.11開業！網紅茶飲/潮汕牛肉火鍋/平價攀石 蓮塘口岸地鐵6分鐘直達

10. 深圳寶安大悅城：地鐵站上蓋 73萬平方米超大商場

深圳寶安大悅城：地鐵站上蓋 73萬平方米超大商場

位於深圳寶安中心區的大型商場「大悅城」於6月28日開幕。商場建於深圳地鐵靈芝站上蓋，交通極為便利。大悅城佔地達73萬平方米，引入逾380個品牌，主打年輕潮流路線。場內設有4大主題區，進駐了多個港人熟悉的餐飲品牌如陶陶居、海底撈等。此外，亦有深圳首家雙巨幕IMAX影院、大型超市盒馬鮮生及特色青年街區，提供多元化的購物及娛樂選擇。

深圳大悅城

地址：寶安區新安街道中心區25區前進一路與創業二路交匯處西

交通：乘搭深圳地鐵12號線到達靈芝站E出口即達

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳寶安新商場「大悦城」6.28開業！佔地73萬平方米 380+品牌進駐 集齊港人最愛超市/點心/火鍋店！

11. 福田PA MALL：深圳第一高樓下商場 「mini版萬象城」

福田PA MALL：深圳第一高樓下商場 「mini版萬象城」

位於深圳第一高樓「平安金融中心」下的福田PA MALL，被網民稱為「mini版萬象城」。商場鄰近福田口岸，車程約20分鐘，樓高10層，匯聚逾百個國際品牌。商場主打高端路線，零售品牌包括Vivienne Westwood、Maison Margiela等。餐飲方面更有多間米芝蓮星級餐廳坐鎮，如台州菜新榮記、日式燒肉老乾杯及高級福建菜CHIC1699遠洋私廚。

深圳福田「PA MALL」商場

地址：深圳市福田區益田路5033號

交通：乘搭深圳地鐵1號線購物公園站D出口

營業時間：10am-10pm

延伸閱讀︰深圳福田新商場「PA MALL」5.20開幕！坐落深圳第一高樓 大型超市/米芝蓮網紅食店進駐

12. 深圳京東MALL：首間「場景即賣場」 主打創新3C家電

深圳京東MALL：首間「場景即賣場」 主打創新3C家電

由內地網購平台京東開設的深圳首間「京東MALL」於去年5月31日開幕，商場位於南山區，樓高6層，主打創新3C家電及電子產品，匯聚逾200個品牌。商場最大特色是設有超過30個沉浸式主題體驗區，採用「場景即賣場」的創新模式。顧客可在電競對戰區、美食廚房、咖啡工坊等場景中，親身體驗產品，將購物與生活場景結合。

深圳京東MALL（南山店）

地址：深圳市南山區南海大道2746號海雅繽紛廣場

交通：乘搭深圳地鐵9號線南山書城站A/B出口

營業時間︰10am-10:30pm

延伸閱讀︰深圳京東MALL直擊！3萬呎家電數碼潮玩大晒冷 30+免費體驗區「試啱先買」 附港人退稅攻略！

13. 深圳K11 ECOAST：蛇口海濱商場 NBA籃球公園進駐

深圳K11 ECOAST：蛇口海濱商場 NBA籃球公園進駐

位於深圳南山蛇口、毗鄰郵輪中心的全新大型項目K11 ECOAST，去年4月28日起分階段試業。商場總面積達23萬平方米，集商場、藝術空間及海濱長廊於一身。首階段試業的商戶極具特色，包括深圳首個NBA主題籃球公園、華南首座d'strict浪美術館，以及親子樂園meland等。餐飲方面則有潮發牛肉火鍋、Manner咖啡等品牌。香港亦已增設跨境直通巴前往，交通更為便利。

深圳K11 ECOAST

地址︰深圳市南山區蛇口太子灣區南海大道太子港（地圖按此）

交通︰乘搭深圳地鐵12號線到達太子灣站B1或C出口即達；乘公交M105線、204路；於上環搭船至深圳蛇口，船程約50分鐘，每日5班船；於香港乘搭環島中港通巴士線直達，每日2班車

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳K11 ECOAST開始試業！23萬平方米空間曝光 港深直通巴/地鐵/搭船直達（附交通/商舖/食肆詳情）

14. 羅湖益田假日廣場：藝術體驗式商場 引入300+商舖

羅湖益田假日廣場：藝術體驗式商場 引入300+商舖

深圳羅湖區全新商場「益田假日廣場」於去年4月30日開幕，是融合藝術的體驗式購物中心。商場連接地鐵3號線翠竹站，並設有由建築大師安藤忠雄設計的藝術中心。場內進駐逾300個品牌，其中大型連鎖超市永輝超市為一大亮點，引入了內地人氣超市胖東來的自家品牌商品。此外，亦有多個餐飲品牌如喜茶、八合里牛肉火鍋等。

深圳羅湖益田假日廣場

地址：深圳羅湖區翠竹街道華麗路2038號（顯示地圖）

交通：深圳地鐵3號線翠竹站B出口

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳羅湖益田假日廣場4.30開幕！12萬平方米設大型超市+即撈海鮮 羅湖/文錦渡/蓮塘口岸15分鐘直達

2026深圳一日遊｜掃平貨大型超市

前往深圳的大型超市購物，是不少港人北上消費的指定行程。近年，多個性價比高的超市品牌陸續進駐，如永輝、盒馬鮮生等，成為了人氣熱門的購物選擇。

15. 永輝超市︰翻新變人氣胖東來？ 熟食區成人氣新寵

永輝超市︰翻新變人氣胖東來？ 熟食區成人氣新寵

內地連鎖超市永輝超市的深圳卓悅滙分店早前完成升級改造，其效仿被譽為「超市界海底撈」的「胖東來」模式，因而重新引起關注。改造後的超市不僅引進了多款胖東來的自家品牌商品，更大幅擴展了熟食區的規模，為顧客提供更多元化的餐飲選擇。其中，熟食區的多款美食，例如小甜腸、牛肉乾及芋泥奶包等，迅速成為熱賣商品，吸引大量市民慕名而來，備受青睞。

永輝超市（卓悅滙店）

延伸閱讀︰深圳胖東來︱北上直擊卓悅滙永輝超市重開現場實況！4大升級重點 入口1設施勁貼心 附爆買熟食之選

16. 盒馬鮮生超市：主打即日鮮 平民價熟食受歡迎

盒馬鮮生超市：主打即日鮮 平民價熟食受歡迎

在內地擁有多間分店的盒馬鮮生，單在深圳已至少有27間分店。超市主打即日鮮商品，強調所售賣的蔬菜、水果、海鮮及麵包等均為新鮮製作，不作隔夜銷售，而且價格親民，種類繁多。近日，超市更增設了火鍋專區，顧客可即場選購新鮮配料，即席享用火鍋。此外，超市亦提供多款人氣熟食，如麻辣小龍蝦、椒鹽皮皮蝦神鮮桶及法式燒羊架等，深受食客歡迎。

盒馬鮮生（皇庭廣場店）

地址︰深圳市福田區福華三路皇庭廣場B1層

交通︰從蓮塘口岸出發，乘搭深圳地鐵2號線或8號線至大劇院站，轉乘1號線至會展中心站，C出口直達

營業時間︰周一至周四、周日︰10am-10pm、周五及六10am-10:30pm

延伸閱讀︰深圳皇庭廣場盒馬鮮生超市直擊！ 實試即場打邊爐+食爆膏大閘蟹 附熟食區必食推介

17. 天虹超市：港人掃貨熱點 老牌超市勝在夠貼地

天虹超市：港人掃貨熱點 老牌超市勝在夠貼地

作為內地知名的老牌連鎖超市，天虹超市是不少內地市民的購物首選，近年亦成為港人北上消費的熱點之一。品牌發展多元，旗下包括天虹、君尚及sp@ce等。天虹至今在全國擁有超過120間分店，遍佈廣東、江西、湖南、福建等地。超市內的商品以日用品及食品為主，價格親民，較香港更具競爭力，且經常推出新品及折扣優惠，為顧客帶來新鮮感，因此深受歡迎。

sp@ce天虹超市（華強北店）

地址︰深圳福田區中航路中航城君尚購物中心E區2層

交通︰深圳地鐵X號線華強北站A出口

營業時間︰周一至周四、周日8:30am-10pm；周五及周日8:30am-10:30pm

延伸閱讀︰港人返深圳必行！老牌天虹超市12大回購好物清單 1款商品連佘詩曼都推！多個商場有分店

2026深圳好去處｜買餸買衫必到平價批發市場

除大型超市外，深圳的批發中心亦是港人的尋寶地，無論是採購新鮮食材，還是搜羅最新服飾，這裡都能提供超多選擇及性價比極高的價格，成為一站式滿足生活與時尚需求的理想地，讓每次北上之旅都收穫滿滿。

18. 福田農批市場：深圳加大版「油麻地果欄」 蔬果海味一應俱全

福田農批市場：深圳加大版「油麻地果欄」 蔬果海味一應俱全

位於深圳福田區梅林路的福田農批市場，是該區規模最大的農產品批發市場，佔地逾10萬平方米。市場樓高四層，環境乾淨且通道寬闊，售賣商品種類繁多，包括蔬果、副食品、海味乾貨及家品雜貨等。建議可主攻二樓的蔬菜及水果區，各有逾百個攤檔，提供大量新鮮且價廉物美的選擇。其中，水果區規模龐大，儼如加大版的油麻地果欄，亦有售香港較少見的水果品種。

福田農批市場

地址：深圳市福田區梅林路梅山街9號

交通：福田口岸過關後，乘深圳地鐵4號線至「上梅林站」下車，轉乘地鐵9號線至「梅景站」下車，C出口步行約70米，全程約33分鐘

營業時間：8am-6pm

延伸閱讀︰深圳直擊加大版「油麻地果欄」 福田農批市場！乾淨企理超好行 海量平價當造生果 國產香印¥110/3包+芒果¥2.5/斤

19. 南油服裝批發市場：又稱「首爾東大門」 集原創設計品牌

南油服裝批發市場：又稱「首爾東大門」 集原創設計品牌

被譽為深圳版「首爾東大門」的南油服裝批發市場，由超過10棟工廈組成，規模龐大。市場內不同大廈售賣的服飾風格各異，其中最旺場的金暉大廈、聚道及101棟，是原創設計師品牌的集中地，款式偏向中高檔及歐美風。若想尋找價格較相宜的韓日系簡約風格，可到近期人氣高企的109、110及111棟。由於此處以批發為主，零售單價較高，但勝在設計獨特，不易撞款。因市場範圍極廣，建議預先規劃好路線，才能有效率地尋寶。

南油服裝批發市場

地址：深圳市南山區南油南海大道

交通：乘深圳地鐵9號線或12號線至「南油站」，F1出口直達

營業時間：星期一至日10am - 7pm

延伸閱讀︰直擊深圳版「首爾東大門」南油服裝批發市場！逾10棟工廈半日先行完 附掃原創靚衫攻略

20. 華海達國際服裝交易中心：羅湖「寶藏級」購物點 掃平衫$10起

華海達國際服裝交易中心：羅湖「寶藏級」購物點 掃平衫$10起

位於深圳筍崗的華海達國際服裝交易中心，被譽為「寶藏級」的購物勝地。相比分散的南油批發市場，這裡的店舖集中在同一棟大樓，樓高9層，齊集男女童裝、鞋履及家品等，因而有羅湖版「小南油」之稱。場內主打年輕服飾，批發零售兼備，各樓層分類清晰，方便顧客尋寶。大部分商舖已標明價錢，亦不時推出優惠，價格親民，部分貨品更低至十元起。場內大多店舖提供試身服務，更可嘗試議價。

華海達國際服裝交易中心

地址︰深圳羅湖筍崗街寶安北路2018號華海達綜合大樓

交通︰乘深圳地鐵7號線至「筍崗站」，A出口直達

營業時間︰10am-8pm

延伸閱讀︰深圳筍崗直擊！華海達國際服裝交易中心掃平貨 男女童裝平到$10起！地鐵直達 附近仲有文具玩具城

21. 筍崗文具玩具禮品城︰深圳大型文具玩具批發地

筍崗文具玩具禮品城︰深圳大型文具玩具批發地

筍崗文具玩具禮品城是港人熟悉的深圳購物點之一。商場樓高4層，是深圳大型的文具玩具批發市場，主要售賣兒童玩具、模型、文具及禮品等。每逢農曆新年前夕，這裡更會化身「年貨一條街」，擺滿各式賀年飾品。雖然大部分貨品以批發價發售，但建議購物時仍要貨比三家，以獲得最優惠價格。

筍崗文具玩具禮品城

地址：深圳羅湖區寶安北路2011號

交通︰乘深圳地鐵7號線至「筍崗站」，A出口步行約500米

營業時間︰8am-7pm

延伸閱讀︰深圳筍崗直擊！華海達國際服裝交易中心掃平貨 男女童裝平到$10起！地鐵直達 附近仲有文具玩具城

2026深圳文青好去處｜必訪藝術館及文化景點

除了繁華的商業區，深圳同樣擁有豐富的文化藝術景點。若想體驗不一樣的深圳，不妨安排一趟文青之旅，走訪市內各具特色的藝術館、博物館，以及充滿設計感的創意裝置，沉浸在藝術世界中，為旅程增添一抹文藝氣息。

22. 深圳灣文化廣場 「巨型耳機」地標 匯聚國際頂級設計展

深圳灣文化廣場 「巨型耳機」地標 匯聚國際頂級設計展

作為深圳十大文化設施之一，南山區深圳灣文化廣場」於2025年11月開幕，佔地近19萬平方米。由建築師馬岩松以「原石」概念操刀，8座鵝卵石狀建築群以精密花崗岩拼接，融入自然，亦被趣稱為「巨型藍芽耳機」。廣場設有南北館及主題館，除了《Design100》等免費常設展，更與倫敦設計博物館等頂尖場館合作，引進《一個世紀的椅子》等國際特展，為公眾打造一個融合自然、藝術與設計的世界級文化空間。

深圳灣文化廣場

地址：深圳南山區科苑南路2516號

交通：乘搭深圳地鐵13號線人才公園B1出口，穿過科苑南路

開放時間：10am-6pm（5pm停止入場）

門票︰常設展區基礎通票¥14至¥20；常設、主題及國際展區「三大展區優惠套票」¥153至¥218

延伸閱讀︰深圳灣全新文化廣場限時免費入場+參觀全館展覽！佔地約19萬平方米 「原石」設計概念建築群

23. 灣區之眼︰深圳最大書城 全國首間AI館

灣區之眼︰深圳最大書城 全國首間AI館

全國最大規模書城、深圳全新文化地標「灣區之眼」於去年9月底開幕。書城位於寶安中心區，連接深圳地鐵5號線寶華站，位置便利。灣區之眼不僅是書店，更是個多元文化空間。場內匯聚近10萬款書籍，並設有大型屋頂公園，以及引進大量「首店」品牌，包括全國首個人工智能體驗館、黑珍珠餐廳及頂尖演藝劇場等，未來預計每年舉辦逾千場文化活動

灣區之眼

地址：深圳市寶安區海天路

交通：深圳地鐵5號線寶華站直達

營業時間︰10am-10pm

延伸閱讀︰深圳全國最大書城「灣區之眼」料9月開幕！佔地逾13萬平方米 設4大主題書局/大型屋頂公園/餐飲設施（附交通）

24. 深圳美術館（新館）：文青必到打卡點 免費入場睇大型藝術展

深圳美術館（新館）：文青必到打卡點 免費入場睇大型藝術展

位於龍華區的深圳美術館（新館），以其純白色的獨特建築外觀，迅速成為城市文化新地標。館內佔地廣闊，設有18個藝術展廳及一個半室外雕塑展場，並定期更新展覽。開館展覽中，日本藝術家鹽田千春的巨型裝置藝術成為焦點，吸引眾多文青前來參觀。美術館不設入場費，為藝術愛好者提供了一個免費的知性空間。

深圳美術館（新館）

地址：深圳龍華區民治街道騰龍路30號

交通：深圳地鐵4號線紅山站A1出口，步行約300米

開放時間：周二至周日 9am - 5pm（4:30pm停止入館）

門票：免費入場，但需提前於「深圳美術館」小程序預約（不接受walk in）

延伸閱讀：深圳美術館新開幕 免費入場睇7大展覽 鹽田千春/國畫大師齊白石/莫奈真跡

2026深圳美食攻略｜必試地道美食城/掃街小食

想深入體驗深圳的道地風味，最佳方式莫過於去地道美食城掃街尋覓小食。在熱鬧的街頭，您可以找到即叫即製的香脆臭豆腐、炸雞，以及各式各樣的人氣糕點甜品，讓您親身感受深圳獨有的市井氣息與熱情氛圍。

25. 粵港新天地：羅湖汽車客運站美食城 30+食肆進駐

粵港新天地：羅湖汽車客運站美食城 30+食肆進駐

深圳羅湖口岸最近再添美食新地標，全新美食廣場粵港新天地於羅湖汽車客運站旁開幕，一出關即達，位置極為方便。場內匯聚逾30間食肆及零售店，有網民更指「比蓮塘更熱鬧」。美食種類繁多，從燒臘、茶飲到糕點小食一應俱全。重點推介包括新桂軒燒味、廣隆蛋撻王、熊大爺現包餃子及順德雙皮奶等。場內亦設按摩店，為北上港人提供集餐飲、休閒於一身的全新熱點。

粵港新天地（美食廣場）

地址︰深圳羅湖區南湖街道人民南路1002號羅湖商業城G樓

交通︰於羅湖口岸出關後，直行20米轉右即達

營業時間︰7am-11pm

延伸閱讀：羅湖口岸再開美食城「粵港新天地」！一出關即達 30+食肆有燒肉/茶飲/糕點 網民︰比蓮塘更熱鬧

26. 羅湖深港融合商業街 回港前買餸掃街最後衝刺

羅湖深港融合商業街 回港前買餸掃街最後衝刺

鄰近羅湖口岸的「深鐵匯坊．深港融合商業街」第二期去年中開幕，總面積擴展至逾2500平方米，匯聚過百間商舖。商業街無縫連接關口，方便港人回港前「最後衝刺」。店舖種類多元，既有燒臘店方便買餸，亦有多間人氣甜品店，如KUMO KUMO芝士蛋糕、the Roll'ING瑞士卷等。大部分商戶營業時間與口岸同步，設計貼心。

深鐵匯坊．深港融合商業街

地址：羅湖口岸B1層

交通：深圳地鐵1號線「羅湖站」A2出口；9號綫「人民南站」A1出口

營業時間：9:30am-11:30pm

延伸閱讀：羅湖深港融合商業街2期陸續開業！佔地逾2,500平方米 增至過百間零售/餐飲店 fufuland/KUMOKUMO

27. 羅湖火車站美食城 快閃醫肚熱點！實惠地道小食

羅湖火車站美食城 快閃醫肚熱點！實惠地道小食

羅湖口岸的火車站美食城規模雖小，卻是快閃醫肚的熱門地。場內有約20多間食店，主打地道小食。其中以楊楊潮汕小吃最受推介，提供潮州粉果、燒賣、蠔仔煎蛋等眾多選擇，口味迎合港人且價格實惠，非常適合在過關前後快速解決一餐。

羅湖火車站美食城

地址：深圳羅湖區羅湖橋社區建設路1001號羅湖火車站綜合大樓M層

交通：於羅湖口岸出關後，轉左上扶手電梯，直行直達

營業時間︰9am-11am

延伸閱讀：深圳羅湖火車站美食城新開幕！鄰近羅湖關口 楊楊潮汕小吃/酥小滿牛肉餅進駐 新張優惠全場5折起

2026深圳好去處｜親子放電玩樂首選

深圳擁有眾多專為家庭而設的主題樂園、大型遊樂場及多元化的活動場所，是安排親子旅遊的理想選擇。這些景點能讓大人和小朋友在各種刺激有趣的遊樂設施中盡情「放電」，共享歡樂的家庭時光，創造屬於彼此的難忘回憶。

28. 前海華發冰雪熱雪奇蹟 擁5條雪道+娛雪區 規模超越廣州

前海華發冰雪熱雪奇蹟 擁5條雪道+娛雪區 規模超越廣州

期待以久的深圳前海大型一站式滑雪度假區「華發冰雪世界」，於去年9月終於開幕。其核心「華發冰雪熱雪奇蹟」室內滑雪場佔地約10萬平方米，規模比廣州融創更大。場內設5條不同難度雪道，包括垂直落差逾83米的逾450米超長高階雪道，並設吊椅索道及魔毯方便玩家。

除專業滑雪區外，場內亦有冰上碰碰車等14項娛雪設施，適合親子同樂。毗連的SNOWMALL商場則匯聚了Burton等專業滑雪品牌，以及喜茶、霸王茶姬、渝月川菜等餐飲，為遊客提供全方位的滑雪度假體驗。

深圳前海華發冰雪世界

地址︰深圳寶安區沙井街道沙井南環路555號

交通︰由福田口岸前往，可乘搭深圳地鐵20號線至會展城站，全程約需1.5小時；港人或可乘搭永東巴士的「前海冰雪世界跨境專線」前往

營業時間：10am-10pm

票價︰滑雪場分淡季、平季及旺季3種時段，以及2至4小時或全日不限時時段收費，票價為$227起，已包括雪服、雪鞋、雪板、頭盔等基本裝備

延伸閱讀：深圳滑雪場｜直擊華發冰雪世界！465米專業雪道/配備完善 11月全面開放 交通隔涉要留意（附門票詳情）

29. 深中通道西人工島開放 設無敵海景觀賞台 親子遊最適合！

深中通道西人工島開放 設無敵海景觀賞台 親子遊最適合！

大灣區海上新地標「深中通道西人工島」已向公眾開放。此島是項目的關鍵樞紐，其菱形設計猶如伶仃洋上的「海上風箏」。島上設有無敵海景觀景平台，同時集科普教育與休閒觀光於一身。遊客可在「工程科普展覽區」透過VR/AR技術了解項目建設過程，或到日落咖啡廳欣賞日落美景，體驗獨特的海上之旅。

深中通道西人工島

地址：深圳前海前灣區

交通︰於深中跨市公交博覽中心公交樞紐站，乘搭西人工島觀光文旅專線；去程班次為9am及2pm，回程班次為12nn及5pm

營業時間︰9am-6pm

票價︰成人¥188/位、學生¥158/位、小童¥128/位、優待票¥128/位

購票方式：微信搜尋「深愛票」或「深中跨市公交專線」小程序購票

延伸閱讀：深中通道西人工島開放試運！設無敵海景觀賞台+日落咖啡廳 觀光專線免費登島（附門票詳情）

30. 深圳麥當勞博物館：復刻90年代懷舊生日派對屋

深圳麥當勞博物館：復刻90年代懷舊生日派對屋

全球第四間麥當勞博物館最近在深圳福田A park開幕。博物館以懷舊為主題，入口處設有五層高的黃色樓梯及巨型M字標誌，相當引人注目。館內不僅展示了深圳首間麥當勞的珍貴舊照片，還藏有全球多款限量版開心樂園餐玩具及聯乘系列商品，更特別復刻了90年代的生日派對屋，讓參觀者重溫童年回憶。離開前，別忘了到門外的經典麥當勞叔叔長櫈打卡留念。

深圳麥麥博物館

地址：深圳福田下梅林梅麗路9號A park L2-09

交通：乘搭地鐵9號線至下梅林沙站A出口直達

開放時間：10:30am-8pm

門票︰免費

延伸閱讀︰深圳麥當勞博物館開幕！全球第4間麥麥博物館 免費入場睇經典玩具/歷年包裝盒 復刻90年代生日派對屋

2026深圳戶外好去處｜海灘/大自然打卡靚景

想在繁忙的都市生活中尋找片刻寧靜，深圳同樣提供多個戶外郊遊的絕佳選擇。無論是獨樂樂或是與情侶去公園悠閒漫步，在登山徑享受健行樂趣，還是去海灘欣賞海天一色的打卡靚景，都能讓您暫時遠離塵囂，為您的旅程注入滿滿活力。

31. 阿卡那拉區海灘：新晉熱點賞「玻璃海」 人氣媲美馬爾代夫

阿卡那拉區海灘：新晉熱點賞「玻璃海」 人氣媲美馬爾代夫

被譽為「深圳版馬爾代夫」的阿卡那拉區海灘位於大鵬半島南端，是近期新興的旅遊熱點。其「玻璃海」海水清澈見底，在陽光下映照出漸變的藍綠色，隨手一拍即成風景明信片。這裡比大梅沙等熱門海灘寧靜，人流較少，適合拍照外，也可進行浮潛、划獨木舟等活動。遊人亦可選擇躺在沙灘，靜聽海浪聲，享受悠閒。海灘周邊亦有不少打卡點，如特色路牌、海邊鞦韆，以及能拍出電影感的「網紅公路」，均吸引不少人慕名前往。

阿卡那拉區海灘

地址：大鵬新區南澳街道南隆社區洋稠路3號洋疇灣花園

交通：乘搭E11路至「大鵬中心1」巴士站，再轉乘M321路巴士，到終點站「南澳洋疇灣」，步行數分鐘到達

票價︰免費

延伸閱讀︰深圳大鵬灣一日遊行程！5大景點/餐廳/民宿推介 新興小眾沙灘/琉璃海景餐廳/周星馳《美人魚》取景地

32. 鹿咀山莊美人魚洞：周星馳電影《美人魚》取景地

鹿咀山莊美人魚洞：周星馳電影《美人魚》取景地

位於深圳楊梅坑的鹿咀山莊，是周星馳電影《美人魚》的取景地，吸引大量影迷朝聖。戲中的「美人魚洞」正位於此，加上其陡峭懸崖與翡翠色的海浪，因而被譽為「深圳的天涯海角」。要前往這個神秘洞穴，遊客可沿木棧道步行約20分鐘；或可選擇乘坐觀光車，每位收費人民幣5元，下車後步行約100米即可到達。除了「美人魚洞」，鹿咀山莊內還設有臨海民宿和燒烤區，為遊客提供住宿及餐飲選擇。

鹿咀山莊美人魚洞

地址：大鵬新區南澳街道新東路楊梅坑

交通：建議從楊梅坑快艇碼頭買快艇來回票至鹿咀山莊，來回船票人民幣¥70/位左右，船程約5分鐘，是最節省時間的方法；另可選擇坐觀光車，車票¥13.8元/位，車程約15分鐘；亦可選擇徒步方法，沿觀光車路線步行4至5公里約1小時至鹿咀沙灘

延伸閱讀︰深圳大鵬灣一日遊行程！5大景點/餐廳/民宿推介 新興小眾沙灘/琉璃海景餐廳/周星馳《美人魚》取景地

33. 龍崗大嶺鼓公園「天空之盾」：8層高環形觀景橋廊 飽覽橫崗城區

龍崗大嶺鼓公園「天空之盾」：8層高環形觀景橋廊 飽覽橫崗城區

位於深圳龍崗的大嶺鼓公園，其全新打卡點「天空之盾」成為近期熱話。這座近8層樓高的環形觀景橋廊，橋身鋪滿銀色鏡片，外型充滿Cyberpunk科幻感。當微風吹過，鏡面隨之擺動，映照出四周景色，吸引不少人前來拍照。登上橋頂，更可360度俯瞰整個橫崗城區的景致。此外，園內亦設有以「荔枝樹屋」為主題的兒童遊樂場及登山步道，適合一家大小同遊。

大嶺鼓公園「天空之盾」

地址︰深圳市龍崗區旱塘二路46-4號

交通：深圳地鐵3號線「橫崗站」C出口，步行約900米

開放時間：8:30am-6:30pm

票價︰免費入場

備註︰如遇異常天氣，公園天空之盾將不對外開放或提前關閉

34. 大鵬雲海天使灣「釜山小火車」：韓劇級浪漫小火車賞無敵海景

大鵬雲海天使灣「釜山小火車」：韓劇級浪漫小火車賞無敵海景

深圳大鵬新區的雲海天使灣，成為情侶們的最新熱門去處。該處最受矚目的，莫過於被譽為深圳版「釜山天空膠囊小火車」的臨崖觀光車。這列藍白色的小火車設有兩個車廂，可供二至三人乘坐，讓乘客在車廂內盡覽無敵海景。火車下方是水清沙幼的天使海灘，沙灘上設有木製鞦韆及飾以繁花的花船，營造出韓劇般的浪漫氛圍。此外，遊客還可在此體驗獨木舟、風帆及快艇等多項水上運動。

深圳膠囊小火車

地址︰深圳市金沙路大鵬半島雲海天使灣

交通：乘坐E11到大鵬中心1站，再轉M583到雲海山莊站下車

票價︰小火車RMB10/位

延伸閱讀︰深圳版「釜山天空膠囊小火車」買一送一優惠！一日遊人均$199 包南澳漁村海鮮餐+客家土窯雞

35. 雲海公園：深圳新晉「天空之城」 打卡純白山頂建築

雲海公園：深圳新晉「天空之城」 打卡純白山頂建築

於2023年中開放的深圳「雲海公園」，座落於海拔380米的半山平台，因地勢高曠，可360度飽覽山海連城的壯麗景色。園內的純白色森林服務站，因其簡約設計而被譽為「天空之城」，成為網紅打卡熱點。服務站內設有咖啡店及圖書室，雖然配套設施不多，但遊客可在此靜心觀景，享受悠閒時光，體驗非常寫意。

雲海公園

地址：深圳市鹽田區三洲塘水庫

交通：從鹽田港西地鐵站東搭乘假日開放的雲海專線巴士

開放時間：9am - 6pm

2026深圳Outlet攻略｜發掘平價國際品牌

到名牌Outlet掃貨，是許多人旅行時的指定行程。其實，北上深圳同樣有多個大型Outlet購物中心，讓您能以優惠價購入國際品牌商品。這些商場不僅提供衣服、鞋履等換季折扣品，部分更涵蓋家品、日用品及進口食材，貨品種類繁多且價廉物美，是享受「爆買」樂趣的好去處。

36. 深圳杉杉奧特萊斯：GUCCI/Prada/YSL低價發售 深港直通巴直達

深圳杉杉奧特萊斯：GUCCI/Prada/YSL低價發售 深港直通巴直達

位於寶安區的杉杉奧特萊斯廣場，是集團於華南地區開設的首間outlet，並有深港直通巴士可直達。商場樓高12層，集購物、餐飲及娛樂設施於一身。場內匯集近200個國際及本地品牌，提供不同折扣優惠。當中包括多個奢侈品牌如GUCCI、Prada、YSL等，亦有全深圳最大的MLB專門店，以及The North Face等戶外運動品牌，滿足不同購物需求。

杉杉奧特萊斯廣場

地址︰深圳寶安107國道及松福大道交匯處滿京華．滿紛天地

交通：深圳地鐵11號線松崗地鐵站G出口，轉乘杉杉奧特萊斯接駁車，約5分鐘車程

營業時間︰星期日至四10am-10pm；星期五至六10am至10:30pm

延伸閱讀︰深圳一日遊好去處︱北上5大最人氣Outlet掃平貨！鞋/衫/袋低至2折 羅湖口岸10分鐘到+深港巴直達

37. 深圳華盛奧特萊斯：運動品牌折扣天堂 Nike/Jordan2.9折起

深圳華盛奧特萊斯：運動品牌折扣天堂 Nike/Jordan2.9折起

位於深圳龍崗區的華盛奧特萊斯，主打運動品牌折扣，是運動愛好者的尋寶好去處。商場設有約300間店舖，交通便利，乘深圳地鐵10號線至華南城站即可直達。商場以運動品牌為最大亮點，雲集Nike、adidas、Jordan、New Balance等品牌。雖然部分商品為清倉或斷碼款式，但價格極具吸引力，如Jordan曾推出低至2.9折的優惠。

華盛奧特萊斯

地址︰深圳龍崗平湖街道華南大道1號交易廣場

交通：深圳地鐵10號線華南城站C出口直達

營業時間：星期日至四10am-10pm、星期五及六10am-10:30pm

延伸閱讀︰深圳一日遊好去處︱北上5大最人氣Outlet掃平貨！鞋/衫/袋低至2折 羅湖口岸10分鐘到+深港巴直達

2025深圳好去處｜飲茶點心/火鍋放題

深圳美食包羅萬有，能滿足不同旅客的口味。港人鍾愛的飲茶點心，在深圳有不少平靚正的選擇。而人氣火鍋店則以地道四川麻辣、刁鑽牛肉及惹味雞煲見稱。此外，主打即撈即煮的任食海鮮放題亦是熱門之選，讓北上遊客大飽口福。

38. 上海醉輝皇：¥168六人餐 性價比極高

上海醉輝皇：¥168六人餐 性價比極高

在上海享負盛名的潮州菜館「上海醉輝皇」，最近進駐深圳蛇口。餐廳早午市提供多款手工廣式點心，食客可於網上平台購買團購券，其中¥168的「超值4至6人套餐」最受歡迎，可從逾40款菜式中任選，包括水晶蝦餃皇、石鍋蟹粉豆腐等，折後人均消費僅¥28，性價比極高。

上海醉輝皇（深圳招商局時間廣場店）

地址︰深圳南山區太子路5號時間廣場裙樓1至3層

交通︰深圳地鐵12號或2號線海上世界站，H出口步行5分鐘

營業時間︰9:30am-2pm、5pm-9:30pm

人均消費︰約RMB70

延伸閱讀︰深圳飲茶2025｜10間北上抵食茶樓推介！人均¥28歎8款點心/米芝蓮推介廣式酒樓/老字號人龍店

39. 馮校長火鍋：麻辣鍋排隊王 正宗牛油鍋底辣而不燥

馮校長火鍋：麻辣鍋排隊王 正宗牛油鍋底辣而不燥

被網民封為「成都萬年排隊王」的馮校長火鍋，其深圳分店充滿成都市井風格，經常大排長龍。餐廳主打正宗四川風味，招牌牛油鍋底以辣而不燥、麻而不苦見稱。推薦必點嫩牛肉、鮮毛肚及8秒土豆絲等招牌食材。此外，4.8L的巨型水果冰飲亦是打卡之選，能有效舒緩辣味，提升用餐體驗。

馮校長老火鍋（壹方天地店）

地址：深圳市龍華區龍華壹方天地購物中心D區L2-039-040

交通︰深圳地鐵4號線「龍華站」A出口步行約1.3公里

電話︰+86 189 2380 7903

營業時間：11am-2pm

人均消費：約RMB100

延伸閱讀：深圳火鍋2024 | 16大打邊爐推介！重慶麻辣鍋/潮汕牛肉放題任食/涮羊肉/脆肉鮠粥底/椰子雞煲 (附地址+地鐵交通詳情)

40. 曼格姿造．活海鮮．榴蓮火鍋自助：穿古裝任食即撈海鮮 藍龍蝦/活鮑魚

曼格姿造．活海鮮．榴蓮火鍋自助：穿古裝任食即撈海鮮 藍龍蝦/活鮑魚

位於深圳寶安大仟里商場的「曼格姿造．活海鮮．榴槤自助」，以獨特的北宋古裝為主題，場內設有「開封府」等古風場景，食客更可免費穿上古裝打卡。餐廳佔地三萬呎，設有大型即撈活海鮮池，提供澳洲藍龍蝦、活鮑魚等數十款海鮮無限量供應。此外，還有即烤榴槤、鐵板牛扒等美食，每位收費300元有找，性價比高。

曼格姿造．活海鮮．榴蓮火鍋自助（寶安大仟里店）

地址︰深圳寶安區海城路58號寶安大仟里商場3層（5號電梯旁）

交通︰地鐵坪洲地鐵站A出口，步行350米

電話︰+81-755-232005939

營業時間︰11am-11pm

收費︰成人¥279/位、小童¥118/位

延伸閱讀︰深圳古風主題曼格即撈海鮮火鍋放題！任食藍龍蝦/烤榴槤/鮑魚 著漢服打卡低至¥279/位