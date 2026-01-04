深圳2026年5大新商場！羅湖萬象匯/小梅沙海濱/寶安百貨城 無縫接駁地鐵站

深圳新商場2026｜港人北上玩樂又有新去處！深圳將於2026年迎來多個大型商場開幕，其中包括羅湖、福田、寶安等熱門旅遊景區，除了由華潤萬象生活主理的新地標「紅嶺萬象匯」外，鹽田區的小梅沙也將出現首個濱海主題文旅商場，匯聚高檔海鮮餐飲，為旅客提供更豐富多元的北上消閒選擇。

1. 深圳新商場 羅湖「國貿．SPRING」5層樓聚集潮流零售/電競品牌

1. 深圳新商場 羅湖「國貿．SPRING」5層樓聚集潮流零售/電競品牌

位於深圳羅湖區人民南商圈的「國貿．SPRING」商場，佔地超過3萬平方米，是由昔日羅湖國貿大廈商場升級改造而成的標誌性商業項目。商場坐落於國際貿易中心大廈1至5樓，總投資逾2億元，旨在打造集購物、餐飲、娛樂及休閒於一體的社交生活空間。

項目定位為深港年輕族群的潮流休閒場地，規劃引入電競、二次元、跨界餐飲、潮流零售及娛樂品牌，目標建成華南地區首個商場內專業電競主題賽事生活館，同時成為羅湖區規模最大、業態最集中的二次元聚集地。

國貿．SPRING

2. 深圳小梅沙濱海商業 8.8萬平方米主題商場 匯聚多個海鮮餐廳

2. 深圳小梅沙濱海商業 8.8萬平方米主題商場 匯聚多個海鮮餐廳

被譽為「東方夏威夷」的深圳小梅沙，自2019年展開大型翻新工程後，已先後建成美高梅酒店及小梅沙海濱公園。最新焦點落在佔地約8.8萬平方米的濱海主題商場，預計2026年正式登場，成為深圳首個以「潮生活」為定位的文旅商業綜合體。

商場匯聚購物、餐飲、娛樂及獨特濱海活動，更引入知名酒樓及高檔海鮮餐廳，打造特色美食區，營造自然生態與潮流元素融合的休閒購物熱點，並於2026年完整呈現。

小梅沙濱海商業

3. 深圳寶安「DM港隆城」翻新開幕 國際建築事務所操刀

3. 深圳寶安「DM港隆城」翻新開幕 國際建築事務所操刀

深圳寶安區「DM港隆城」為一項引人注目的翻新計畫，原址為擁有17年歷史的「百貨港隆城」，總面積約7萬平方米。翻新後以「DM港隆城」名稱重新開幕，並邀請國際知名建築事務所Woods Bagot負責設計，以「一層一主題」為概念，涵蓋特色美食、時尚購物、休閒娛樂以及親子活動等，滿足不同客群需求。

DM港隆城

4. 深圳體育中心「ALIVAL 新體匯」 無縫接駁地鐵站 頂級冰上運動場

4. 深圳體育中心「ALIVAL 新體匯」 無縫接駁地鐵站 頂級冰上運動場

「新體匯 ALIVAL」位於深圳體育中心地下一層，面積約37.7萬平方米，無縫接駁黃木崗及八卦嶺地鐵站，更引進汽車展示、冰上運動及沉浸式娛樂等多個領域。其中包括佔地超過1萬平方米的鴻蒙智行用戶中心；華南地區頂級冰上運動場地「鵬灣國際冰上中心」；星零界華南首店等。運動裝備品牌方面，包括加拿大高端專業自行車品牌CERVELO、台灣知名羽球品牌Victor、紐西蘭高端兒童及青少年自行車品牌Csawp，以及李寧和小李子等足球裝備網紅品牌。

ALIVAL 新體匯

5. 羅湖紅嶺萬象匯 華潤萬象生活主理

5. 羅湖紅嶺萬象匯 華潤萬象生活主理

紅嶺萬象匯座落於有「羅湖之冠」之稱的雲投大廈外，建築面積達8.3萬平方米，由華潤萬象生活運營，預計於2026年第三季度正式開業。紅嶺萬象匯在設計風格、材質及色彩上與新一代萬象匯有所差異，以強烈的紅色為外牆，造型優雅，盡顯氣勢。值得一提的是，新商場距離不到1公里處還有「萬象食家」。

紅嶺萬象匯