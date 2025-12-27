深圳好去處2026｜14大全新商場/地標/博物館/玩樂推介！全球最大樂高樂園/4個購物新蒲點

深圳好去處2026｜深圳最新商場地標｜港人北上消費熱潮持續，深圳正迎來一批世界級新地標、商場及玩樂景點，預計於2026年陸續登場，勢必再掀熱話！矚目項目包括深圳首個樂高樂園、4大全新購物中心，以及文化地標深圳自然博物館、前海博物館等。這次《星島頭條》就為大家精選當中14大注目最新好去處，為港人北上帶來更多新鮮感，即睇內文詳情！

深圳2026全新好去處！18大新登場商場/地標/玩樂景點率先預覽

1. 深中通道西人工島 無敵海景觀賞台

深中通道西人工島是深中通道項目的關鍵樞紐，於10月尾起試運行，並於今個月正式向公眾開放參觀。人工島位於深中通道橋隧結合的部分，其菱形設計猶如飄浮在伶仃洋上的「海上風箏」，也是個集科普教育與休閒觀光於一身的大灣區海上新地標。島上設有觀景平台，遊客可在這裡欣賞無敵海景，並有兩大體驗亮點，如「工程科普展覽區」就以中國交通跨海工程技術發展為主題，遊客可透過虛擬實境VR或擴增實境AR等技術，了解深中通道建設過程與創新技術，或可於落日咖啡廳邊睇日落邊休息一下。

深中通道西人工島

開幕日期︰2025年12月

營業時間︰9am-6pm

購票方式：微信搜尋「深愛票」或「深中跨市公交專線」小程序購票

票價︰成人¥188/位、學生¥158/位、小童¥128/位、優待票¥128/位

地區：深圳前海前灣區



2. 安托山公共文化中心 福田首座大劇院/音樂廳

位於深圳福田區的安托山公共文化中心是一座嶄新的文化地標，於12月26日正式開幕，更邀得國際鋼琴大師郎朗作為開幕演出。中心坐落於福田安托山區，毗鄰安托山自然藝術公園，構成獨特的藝術長廊。其設計理念為「垂直文化聚落」，透過獨特的結構，將大劇院、音樂廳、黑匣子劇場及公共空間垂直疊加，打造成獨特的表演藝術空間。中心總建築面積更超過10萬平方米，是福田區首座大型文化綜合體，設施齊全，可作音樂劇、話劇、音樂會、戲劇及藝術展覽等多元化的大型表演。

安托山公共文化中心

開幕日期︰2025年12月26日

建築面積：逾10萬平方米

地區：深圳安托山區僑香三道與安托山六路交匯處



3. 龍崗國際藝術中心 空中俯瞰如巨型結他

深圳龍崗國際藝術中心位於坂田區，是一座規劃中的大型文化綜合設施，北側為貝爾路，東側為坂雪崗大道，南臨黃金山公園，地理位置優越。藝術中心約有11萬平方米大，其設計極具特色，在空中俯瞰時猶如一把巨型的結他，由國際演藝中心、藝術展覽體驗孵化中心及科技藝術教育中心等部分組成，包括大及中劇場、音樂廳，各場館均配備頂尖的舞台與影音設施，能夠進行歌劇、舞劇、話劇及音樂會等多種類型的大型演出，將會成為深圳東部重要的文化地標及打卡勝地。

龍崗國際藝術中心

預計開幕時間︰2025年年底

建築面積：11萬平方米

地區：深圳龍崗坂田區



4. 鷺湖四館 一站式遊圖書館+大劇院

鷺湖四館位於鷺湖科技文化片區的中心，總建築面積達22萬平方米，將會成為目前龍華區規劃中最大的文化設施建築群。此項目由龍華區圖書館、群藝館、大劇院及科技館四座獨立又彼此呼應的場館構成，旨在打造一個集文化藝術、科普教育、科技展覽與國際交流於一體的現代化公共空間。當中龍華區圖書館預計於2026年開放，屆時將會成為龍華區以至深圳的一大文化新地標。

鷺湖四館

預計開幕時間：龍華區圖書館預計2026年開放

地區：深圳龍華區觀湖街道平安路以南

佔地面積：22.2萬平方米

5. DM港隆城 寶安舊百貨公司翻新

DM港隆城是深圳寶安區一個備受矚目的商業改造項目，其前身是有17年歷史、寶安區第一間百貨港隆城，重建後將會以「友好社區鄰居商業中心」為定位。商場總面積約7萬平方米大，由世界知名建築設計公司Woods Bagot操刀設計，以創新的商業立面設計，融合櫥窗式立面設計、垂直立體綠化、露台、木材等自然生態元素，打造出充滿層次感的商業空間。內部則以「一層一主題」作為規劃，提供一個集特色美食、時尚購物、休閒娛樂及親子互動於一身的多元化社區生活據點。

DM港隆城

預計開幕時間：2026年年初

建築面積：7萬平方米

地區：深圳寶安西鄉區



6. 國貿．SPRING 深港潮流地標 華南首個電競主題商場

超過3萬平方米大的商場「國貿．SPRING」，是深圳羅湖區一個極具標誌性的商業改造項目，坐落在深港主要消費區人民南商圈，由昔日的羅湖國貿大廈商場翻新而成，打造成一個集購物、餐飲、娛樂與休閒於一身的「敢潮」社交生活新地標。商場位於國際貿易中心大廈的1至5樓，投資超過2億元升級改造，計劃會引進電競、二次元、跨界餐飲、潮流零售及娛樂品牌，並有意打造成華南區首個專業電競主題賽事生活館。

國貿．SPRING

預計開幕時間：2026年

建築面積：3萬平方米

地區：深圳羅湖南湖街道人民南路3002號國際貿易中心大廈1至5樓



7. 深圳樂高樂園 全球最大LEGOLAND

深圳樂高樂園度假區坐落於大鵬新區，號稱是全球最大的LEGOLAND，整個園區佔地廣達58萬平方米，總投資達300億人民幣，包括主題樂園、水上樂園及3間主題酒店。樂園劃分為9大遊樂區，將提供逾100個互動遊樂設施、精彩表演與景點，並會融合中國歷史文化元素於其中。雖然樂園原訂2024年開幕，惟日期不斷延後，據內地媒體報道，園內逾50個設施經順利封頂，有望可於2026年開幕。

深圳樂高樂園

預計開幕時間：2026年

建築面積：58萬平方米

地區：深圳大鵬新區



8. 太子灣花園城（南北區） 蛇口高端 x 潮流娛樂街區

2025年蛇口有兩大重磅商場開幕，分別是K11 ECOAST及太子灣花園城街區Villa。不過目前太子灣花園城開放的街區僅1.5萬平方米左右，其主力的「南北區」預計會在2026年開業，面積約10萬平方米。商場的北區定位為「高端生活方式中心」，而南區則是「潮流年輕運動空間」，將會匯集原創品牌、明星娛樂及藝術設計等主題，進駐的品牌會有Wandering滑板、超級鳥局、MALBON、PINARELLO、比音勒芬、有雲、止觀小館、滿紛轟趴、引力矩陣、星軼事影城等餐飲及潮流零售店。

太子灣花園城（南北區）

預計開幕時間：2026年

建築面積：10萬平方米

地區：深圳蛇口區



9. 深圳自然博物館 華南地區首座 自然科普展覽場

深圳自然博物館是深圳市「新時代十大文化設施」之一，坐落於坪山區風景秀麗的燕子湖片區。四邊環繞著燕子嶺、坪山河及濕地、林田等獨特自然生態。博物館將由一座單體建築組成，其建築設計靈感源自河流，外形流暢，與周圍的自然景觀融為一體，其屋頂更是一個獨特的公園，可供遊人漫步。

整幢博物館包括地上5層及地下兩層，有陳列展覽區、公共服務區、教育展示區、藏品保管保護區、綜合業務與學術研究區等，以收藏、展覽、研究及自然科普教育四大功能為核心，落成後將會成為粵港澳大灣區及華南地區首座大型綜合性自然博物館。

深圳自然博物館

預計開幕時間：2026年5月

地區：深圳坪山燕子湖區

佔地面積：10.53萬平方米



10. 深圳文化館新館 提升市民藝術創作交流

深圳文化館新館位於龍華中軸數位產業核心區，是深圳重大文化設施之一。新館總建築面積約8.33萬平方米，設有地上7層及地下2層，包括有演藝活動區、交流展示區、輔導培訓區、藝術圖書閱覽區、業務、管理及儲存後勤地方、文化服務配套設施等，會提供全面的文化服務及資源，促進市民的文化生活和藝術創作，將會是粵港澳大灣區的城際文化交流聚集地及創意園。

深圳市文化館新館

預計開幕時間：2026年6月

建築面積：8.3萬平方米

地區：深圳龍華民治街民治大道交民康路北



11. 小梅沙濱海商業 臨海高檔海鮮餐廳進駐

有「東方夏威夷」之稱的深圳小梅沙自2019年起開始進行翻新工程，其後美高梅酒店及小梅沙海濱公園相繼落成。至於約8.8萬平方米的濱海主題商場預計於2026年登場，是深圳首個「潮生活」文旅商業綜合體。項目圍繞「遊、購、吃、娛」4大主要體驗，集購物、餐飲、娛樂及濱海特色活動於一身，如開設廣深主題酒樓、高檔海鮮餐廳，並引進時尚品牌，打造成潮流與自然生態融合的購物熱點。

小梅沙濱海商業

預計開幕時間：2026年

建築面積：8.8萬平方米

地區：深圳鹽田區小梅沙



12. 寶安京東MALL 品牌第二間旗艦店

內地電商龍頭之一的京東，今年於深圳南山區開設了首間實體店「京東MALL」，集家電、手機、潮流數碼及家居產品於一身，有逾200個品牌進駐。而京東亦落實於寶安區福海街道開設第二間實體店，面積達3.62萬平方米，並預計於2026年10月1日國慶日試業，延續品牌「多快好省」的理念，並為消費者帶來前尖科體驗與全球新品首發服務。

寶安京東MALL

預計開幕時間：2026年10月1日

建築面積：3.62萬平方米

地區：深圳寶安區福海街道

13. 深圳前海博物館 獲國家博物館支持 大灣區文化地標

前海博物館位於前海文化藝術半島核區，坐落於金岸中街與前海四路交匯口東側，由前海建投集團負責建設，中建科工集團承擔施工工作。博物館總建築面積約12.6萬平方米，背倚大小南山，面朝前海灣畔，以「文明之樹、時代明燈」為設計概念，是粵港澳大灣區一項地標性建築。

博物館附近景色亦非常優美，5樓平台有近百米的無柱空間，北側「海劇場」可遠眺前海灣海景，南側「山劇場」則可飽覽深圳大小南山風光。展館落成後更有中國國家博物館支持，會聯合推出中國古代通史陳列、中國古代玉器及中國古代瓷器等重磅展覽，並會推行國際交流、社會教育及人才培養等多項工作，為市民及國內外遊客提供一個重要的文化交流地。

深圳前海博物館

預計開幕時間：2026年10月

建築面積：12.6萬平方米

地區：深圳前海前灣區



14. 深圳國際演藝中心 世界一流表演藝術殿堂

位於深圳福田區香蜜湖新金融中心的深圳國際演藝中心，是一座全新文化地標，被譽為「獻給全體市民的表演藝術中心」。其建築設計極富特色，由國際知名的Ennead建築事務所操刀，以兩個極吸睛的金黃色「貝殼」為主體，場內將會有一個能容納1800人的「夢劇場」及有約600個座位的多功能演藝空間，預計2027年投入使用，除了是深圳文化新地標外，更將是世界一流的表演藝術殿堂。

深圳國際演藝中心