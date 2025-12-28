深圳地鐵4條新線12.28齊通車！東門站開通 一出直達商場 大鵬沙灘看海首線／羅湖直達機場

深圳地鐵2025｜繼去年12月28日有5條新線通車後，於一年後的12月28日，深圳地鐵再度有4條新線通車！包括有5號線西延段、8號線三期、11號線二期（紅嶺南段）及13號線一期北段，當中更有超方便的「東門站」，一出就直達商場，讓港人北上玩樂更方便舒適。

深圳地鐵12.28開通4條新線！「行街專線」東門站開通 直達老街商場

深圳地鐵宣布5號線西延段、8號線三期、11號線二期（紅嶺南段）及13號線一期北段這4條新線，於2025年12月28日早上10時18分正式通車。這次開通後，深圳市城市軌道交通線網（含有軌電車）的營運總里程將達至634.5公里，車站則增至441座，線網密度穩居國內城市首位。

而於今日（28日）新線通車首日，未到10時已有不少市民在各個新車站外等候，準備第一時間「搶閘」體驗。在4條新線當中，除了有港人最期待的「東門站」啟用外，另外還有首條直達大鵬半島溪涌多個沙灘的「看海專線」，以及可由羅湖直達深圳機場的「機場快線升級版」等，更方便旅客出遊。

1. 5號線西延段︰行街專線 東門站一出直達商場

車站︰黃貝嶺站 ⇄ 湖貝站 ⇄ 東門站 ⇄ 大劇院站

5號線西延段全長2.88公里，起點為5號線的前終點站「黃貝嶺站」，新增湖貝、東門及大劇院3個車站，將5號線的服務直接延伸至羅湖市中心。每站相隔約3分鐘，不僅有效分流了黃貝嶺轉乘站的人流，更讓市民及遊客出行變得更便利。

其中於「東門站」一出站，即直達人氣的東門步行街商圈，以後行老街毋須再轉乘。而在「大劇院站」，乘客除可直達深圳萬象城及書城等多個人氣商場外，還可輕鬆轉乘1號及2號線，快速往返深圳各區。



2. 8號線三期：看海專線 大鵬新區首線

車站︰小梅沙站 ⇄ 溪涌站

備受矚目的8號線三期，雖然僅延伸一站至「溪涌站」，但令人極為期待，皆因這條新線開通正式結束了大鵬新區無地鐵的歷史。 新線全長3.69公里，貫通2號線及8號線一/二期，形成一條串連南山、福田、羅湖、鹽田至大鵬的「看海專線」。

有攝影愛好者表示，以往如要由福田到大鵬拍照，乘車需約兩個多小時，但地鐘新線開通後，現只需一個多小時便可直達溪涌，非常方便。而對港人來說同樣便捷，於蓮塘口岸過關後乘搭8號線，便可一直坐到大鵬海灘，省卻不少乘車時間。

3. 11號線二期（紅嶺南段）：機場快線升級版 羅湖去機場毋須轉車

車站︰崗廈北站 ⇄ 福星站 ⇄ 華強南站 ⇄ 紅嶺南站

11號線二期起點為「崗廈北站」，尾站是「紅嶺南站」，其中崗廈北至華強南已於2024年底開通，而這次啟用的紅嶺南段則全長2.3公里，快速串聯起寶安、南山、羅湖、龍崗及坪山5大區，將這條機場快線引入羅湖中心區，實現了由市中心60分鐘直達機場的目標，毋須再轉車，大大提升市民跨區上班的效率。

4. 13號線一期北段：科技園區救命線 深圳灣口岸直達光明區

車站︰高新中站 ⇄ 高新北站 ⇄ 西麗高鐵站 ⇄ 石鼓站 ⇄ 留仙洞站 ⇄ 百旺港大站 ⇄ 應人石站 ⇄ 羅租站 ⇄ 石岩站 ⇄ 上屋站

被譽為「南北動脈」的13號線，其一期北段只設9個站，起點為「高新中站」，終點為「上屋站」，將深圳灣口岸、西麗綜合交通樞紐、南山科技園、留仙洞總部基地等重點區域串連起來，開通後由深圳灣口岸前往光明區上屋站，只需37分鐘。

資料來源︰深圳地鐵、深圳發布