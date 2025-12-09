深圳地鐵5號線西延段年底開通！串聯羅湖繁華商圈 起自黃貝嶺 新設東門等3站

深圳地鐵宣布將於今年12月底迎來4條新線（段）加入，其中包括備受關注的5號線西延段。此新線路的啟用，將東門、大劇院等羅湖區的繁華商業地帶串聯起來，，為中心城區的商業發展注入新的活力，也令港人北上旅遊，吃喝玩樂更加方便。

深圳地鐵5號線西延段月底開幕！增設湖貝站、東門站、大劇院3站

深圳地鐵部分站點已經更新了5號線西延段新的月台站牌。

深圳地鐵5號線西延段全長約2.88公里，從現有的黃貝嶺站出發，向西延伸並增設湖貝站、東門站與大劇院站。新線路將首次讓5號線的客流能夠直接通達羅湖的中心區域，同時預期能大幅紓緩黃貝嶺站長期以來作為2號線與5號線換乘站的客流壓力。未來，乘客可於新建的大劇院站便捷地轉乘1號線及2號線。

新設的大劇院站將成為重要的換乘樞紐，乘客可在此便捷換乘1號線及2號線，輕鬆前往福田、南山等區域，同時也將有效紓緩黃貝嶺站長期以來的換乘客流壓力。 大劇院站周邊匯聚了萬象城等高端購物中心與深圳大劇院等文化地標，無論是購物還是欣賞文藝演出，都將變得更加方便。

全新東門站「出站即商場」 下沉式廣場成打卡熱點

有內地網民分享，在新設的車站中，東門站的地面部分被打造成一個獨特的下沉式廣場，該廣場直達「深南東路兆鑫匯金廣場」。

在新開通的站點中，最讓購物愛好者期待的莫過於「東門站」。東門步行街作為深圳歷史最悠久、最成熟的商業區之一，擁有超過300年的歷史，是集購物、美食和娛樂於一體的潮流聚集地。 從平價服飾、潮流飾品到各類美食，應有盡有。例如，東門町購物廣場內的美食廣場就提供了從地道小食如螺螄粉、港式粉麵到各式中西日韓餐廳的豐富選擇。

有內地網民分享，在新設的車站中，東門站的地面部分被打造成一個獨特的下沉式廣場，該廣場直達「深南東路兆鑫匯金廣場」，儘管地鐵服務尚未正式營運，但廣場空間已對外開放。據悉，在此處不僅能感受開闊的空間設計，入夜後，更有機會欣賞到羅湖區璀璨的城市燈光秀，極具潛力成為市民和遊客拍照「打卡」的全新地標。

4線齊開 大鵬新區首條路線登場

除了深圳地鐵5號線西延段外，8號線三期、11號線二期（紅嶺南段）和13號線一期（北段）亦將充計劃於年底開通，屆時深圳全市的地鐵總營運里程將增長至635公里，車站總數也將達到441座。

11號線二期

由崗廈北站向東南延伸至紅嶺南站，本次開通的華強南站至紅嶺南站區段全長2.3公里。此段開通有效彌補羅湖核心區快速線路的覆蓋缺口，乘客經崗廈北站換乘後，11號線與14號線實現貫通，將寶安、南山、福田、羅湖、龍崗直至坪山串聯起來。

8號線三期

從既有2、8號線小梅沙站向東繼續延伸至溪涌站，全長約3.69公里。雖然路程不長，卻是大鵬新區歷史上首條軌道交通線路。與既有線路貫通後，將形成一條橫跨南山、福田、羅湖、鹽田直達大鵬的「山海通勤走廊」。

13號線一期北段

南起高新中站，北至上屋站，未來與南段貫通後，將串聯深圳灣口岸、高新園、西麗樞紐以及寶安石岩片區，並與6號線無縫接駁，進一步緩解該區域長期擁堵的走廊壓力。

深圳地鐵5號線西延段詳情

路線名稱： 深圳地鐵5號線西延段

開通日期： 預計2025年12月底

新增站點： 湖貝站、東門站、大劇院站

路線長度： 約2.88公里

換乘資訊： 可於大劇院站換乘深圳地鐵1號線及2號線

