深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
更新時間：10:00 2025-12-07 HKT
不少港人都喜歡假日或周末北上深圳蓮塘，到蓮塘街市買餸或附近的商場行街。而位於蓮塘口岸附近的全新商場「景福安薈鄰」於11月22日開幕，雖然商場僅樓高3層，但有逾50間餐廳及商戶進駐，包括潮汕火鍋、煲仔飯、糕餅及採耳按摩店等，最適合港人去街市買餸後來歎歎美食，即睇內文詳情！
深圳新商場景福安薈鄰開幕！毗鄰蓮塘街市
剛於11月22日開幕的深圳全新購物中心「景福安薈鄰」地理位置優越，不僅毗鄰仙湖植物園及梧桐山的仙桐體育公園，更與深圳地鐵蓮塘站A出口無縫連接，交通極為便利。加上商場與極受港人歡迎的蓮塘森照肉菜街市 及「平餸一條街」坳下肉菜市場僅5步鐘步程，買餸後順道來逛逛也是不錯選擇。
50+餐廳商舖進駐 潮汕牛火鍋/煲仔飯/炭烤牛扒
景福安薈鄰由深圳市安居集團打造，定位為「友善鄰里生活中心」，除了服務附近的深圳居民外，對象還有北上深圳的港人。商場樓高3層，匯聚超過50個品牌，涵蓋餐飲美食、零售服飾、兒童親子及休閒娛樂等。當中包括主打性價比高的時裝店「7號衣庫」、牙科診所「鼎植口腔」、按摩店「潤今生」，以及採耳店「安極白月光」等。
至於餐飲方面亦有驚喜，進駐這商場的食店並非如其他深圳大型購物中心般大路，找不到太二、八合里、喜茶等港人熱門食肆，反而較小眾，如有朋朋潮汕火鍋、名典炭烤牛扒、悅得閒廣式點心茶樓、魚家王脆肉鯇火鍋、七湘尋鮮土菜、煲仔正老廣州煲仔飯，以及有甜品糕餅店江記甜品及麥安研等。但要注意是，商場內有部分商舖仍在裝修中，但大部分食肆已開業。
景福安薈鄰
- 地址︰羅湖蓮塘街道國威路與畔山路交匯處西南側
- 營業時間︰10am-10pm
