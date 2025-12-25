深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間

聖誕及除夕長假期展開，不少港人經已計劃好北上深圳消費或短途旅遊，享受節日氣氛，預計各大口岸將會迎來出入境人潮高峰。想玩得輕鬆又精明兼避開逼爆關口的場面，其實只需一部手機便可以！港人只需善用香港入境事務處的手機App及微信WeChat的「i口岸」小程序，即可實時查看深圳8大口岸的過關人流狀況，包括羅湖、深圳灣、蓮塘等主要關口，讓市民可預留時間過關，即睇內文詳情。

深圳8大口岸出入境人流實時睇！深圳灣/蓮塘/羅湖口岸 靠3招即睇清

北上深圳前，為避免將寶貴假期時間浪費在排隊過關上，市民出發前可利用3大方法，實時查詢深圳8大口岸的人流狀況，從而規劃最順暢的路線。這3個方法包括透過香港保安局的官方網站、入境處的手機App，以及使用微信WeChat的「i口岸」小程序，助您輕鬆掌握最新動態，智慧出行



1. 香港入境事務處 手機App

港人經各口岸北上深圳前，可先下載「香港入境事務處」的手機應用程式，再選擇程式內的「陸路邊境管制站等候時間」功能，即可查看全港8大出入境口岸的實時人流狀況，包括羅湖、蓮塘（即香園圍）、深圳灣、落馬洲、港珠澳大橋、文錦渡及沙頭角。

App內的狀況顯示會每15分鐘更新一次，並會以3種顏色燈號清晰標示人流擠擁程度，分為「正常」、「繁忙」及「非常繁忙」三個等級。同時，App上亦會詳細列出各個口岸的開放時間，方便安排時間過關。

顏色 狀態 預計等候時間 綠色 正常 一般少於15分鐘 黃色 繁忙 一般少於30分鐘 紅色 非常繁忙 一般30分鐘或以上

香港入境事務處 手機應用程式

2. 香港保安局官方網頁

保安局早前推出一站式過關資訊平台「口岸通」，讓市民可一次過瀏覽各陸路邊境管制站的等候時間。

保安局早前推出一站式過關資訊平台「口岸通」，讓市民可一次過瀏覽各陸路邊境管制站旅客及私家車過關的平均輪候時間，以及港珠澳大橋過境穿梭巴士、落馬洲至皇崗過境穿梭巴士的平均輪候時間等資訊，以便計劃行程及減省等候時間。

網頁︰>>按此<<



3. WeChat「i口岸」小程序

微信早前推出全新的「i口岸」小程序，提供深圳陸路及水路13大口岸的實時出入境狀況，包括羅湖、蓮塘（即香園圍）、深圳灣、文錦渡、皇崗、福田、蛇口郵輪母港、高鐵西九龍站、深圳寶安國際機場等10個主要口岸。

這個小程序的最大亮點是每實時監測極快更新，每30秒便會更新一次，反映最即時的關口情況。加上有「實時直播」功能，會提供口岸現場的實時影像，讓市民直接觀看人流與車輛的實際排隊情況，更準確地判斷是否適合前往。

「i口岸」使用方法：

於微信內搜尋小程式「i口岸」 進入小程式主頁後，於「口岸實況」中即可查看各陸路、水路及高鐵口岸等的過關情況，如顯示「暢通」、「緩行」，以及列出預計時間 點擊進入不同口岸，更可查看該口岸的通關直播

深圳口岸聖誕/元旦假期開放時間

今年的聖誕節及元旦假期期間，即2025年12月25日至2026年1月4日，入境處預計大約有1152萬人次會經各海陸空口岸出入境香港，當中預計約有965萬人次會經陸路邊境管制站，預計高峰期為12月25日，出境人次約68.9萬，而入境高峰期為12月28日，入境人次約69.5萬。

而因應除夕跨年倒數活動舉行，香港特區政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間，現正於國家口岸部門審批中，詳情會盡快公布。而港珠澳大橋口岸、落馬洲及皇崗口岸於12月31日除夕夜當晚，會如常24小時通關。



資料來源︰香港入境事務處、保安局