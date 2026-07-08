東涌直達深圳灣！永東跨境直通巴班次大幅加密！來回低至$80  每日45班往返廣州、中山、佛山等熱門城市

隨著愈來愈多港人選擇於假日北上消費及消遣，跨境交通的便利程度成為一大考量。為滿足東涌區居民及旅客的龐大需求，由東涌直達深圳灣口岸的跨境巴士服務近期宣佈全面升級，班次大幅加密，單程車費更推出震撼優惠，低至港幣$45即可輕鬆體驗「話走就走」的大灣區便捷之旅。

永東巴士東涌來往深圳灣跨境巴士加班！每日45班 最快半小時一班

永東巴士東涌來往深圳灣跨境巴士加班！每日45班 最快半小時一班

對於居住在東涌北，特別是裕雅苑及東環一帶的居民而言，前往內地將變得前所未有地輕鬆。設於東涌福朋/世茂喜來登酒店的跨境巴士站點，現時每日提供高達45個來回班次。由東涌出發往深圳灣口岸，早上8時05分至下午1時05分期間，更頻密至每半小時一班；而下午2時05分至晚上8時05分則為每小時一班。至於從深圳灣的回程班次同樣貼心，由早上8時30分至晚上9時30分，全日維持每半小時一班，讓乘客能靈活安排行程，無須擔心錯過尾班車。

直達深圳灣限時車費優惠 單程僅需$45

除了班次頻密，是次服務升級更帶來極具吸引力的票價折扣。現時選乘該路線直達深圳灣，單程優惠價只需$45（原價$60），而購買來回車票更可享$80的超值優惠（原價$120）。以不到百元的價錢即可輕鬆往返深港兩地，不論是週末北上品嚐各式地道美食、到熱門大型商場購物打卡，還是探親消遣，都能大幅節省交通開支，絕對是性價比極高的跨境出行選擇。

一站直達廣州、中山、佛山等12個大灣區城市

這條東涌跨境巴士路線的服務範圍不僅僅局限於深圳灣口岸。為了進一步加強香港與整個粵港澳大灣區的連結，該站點每天更設有多班直達客車，接載乘客前往多個廣東省熱門城市。目的地涵蓋廣州、花都、中山、佛山、順德、番禺、江門、新會、台山、鶴山、九江西樵以及清遠等地。無論是計劃長途旅行，還是跨市商務公幹，乘客都能在東涌一站式輕鬆出發，免卻繁瑣的轉車煩惱。

上車地點便利 支援網上購票

有關跨境巴士的上落客站點設於大嶼山東涌怡東路9號的東涌福朋/世茂喜來登酒店正門，地理位置優越且易於尋找。若需要即場購票，乘客可前往位於福朋喜來登酒店大堂的專屬售票處辦理。為節省輪候時間，建議旅客出發前透過官方網站預先查詢最新班次時間並進行線上購票。

永東班士東涌至深圳灣 加班具體班次、票價及乘車資訊：

上落客站點： 大嶼山東涌怡東路9號東涌福朋/世茂喜來登酒店正門（實體售票處位於福朋喜來登酒店大堂內）。

東涌酒店出發班次： 早上08:05 至 下午13:05期間：每半小時開出一班。 下午14:05 至 晚上20:05期間：每1小時開出一班。

深圳灣口岸回程班次： 早上08:30 至 晚上21:30期間，全日維持每半小時開出一班，方便旅客彈性安排回程時間，無須擔心錯過尾班車。

推廣優惠票價： 單程車票優惠價：港幣$45（原價$60） 來回套票優惠價：港幣$80（原價$120）

查詢班次時間及線上購票： 按此前往官方購票網站

查詢熱線： 3760 0888 (服務時間：早上9時至下午6時)

資料來源: 永東旅行社Eternal East Tours Co. Ltd

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