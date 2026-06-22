永東巴士全新港島線6.27通車！上環/灣仔/北角出發 $45直達深圳/廣州/中山/番禺

隨著大灣區的交流日益頻繁，無論是北上消費快閃遊玩、跨境上班通勤，還是回鄉探親，大眾對便捷跨境交通的需求大幅上升。為方便港島區居民，永東巴士將於6月27日正式開通全新港島線，於上環、灣仔以及北角增設發車點，$45起的單程車票即可直達深圳及大灣區多個熱門城市。

永東巴士全新上環/灣仔/北角站點！$45直達深圳及大灣區城市

永東巴士全新上環/灣仔/北角站點！$45直達深圳及大灣區城市

永東巴士擴展服務版圖，於港島區增設三個重點交通樞紐站點，分別位於上環永安中心、灣仔祥友大廈以及北角匯二期商場。三個新站點均鄰近港鐵站出口，地理位置優越，讓港島區乘客無需再跨區轉車即可輕鬆出發，經深圳灣口岸過境，直達深圳、廣州、中山、番禺等大灣區城市，大大節省出行時間與交通成本。

跨境直通巴港島線通車優惠 每隔30分鐘一班車

永東巴士港島線的班次頻密，維持約每30分鐘一班車由香港開往深圳灣口岸的服務時間為早上7時15分至晚上9時10分；回程香港班次則由早上8時15分營運至晚上10時45分。為慶祝新路線開通，永東巴士更特別推出優惠，成人單程票價由$65激減至$45，即時節省$20；而往返車票亦只需$90，性價比極高。

永東巴士港島線乘車資訊及優惠

開通日期：2026年6月27日

開線優惠票價：成人單程特價$45；往返特價$90

上環站點位置：上環干諾道中114號永安中心地舖

灣仔站點位置：灣仔駱克道150–158號祥友大廈地下5A號舖

北角站點位置：北角渣華道北角匯二期商場門口

服務時間：香港至深圳灣口岸：7:15am - 9:10pm；深圳灣口岸至香港：8:15am - 10:45pm

資料來源：永東旅行社Eternal East Tours Co. Ltd