深圳灣口岸直達廣州南沙巴士線！單程僅¥30免轉車一程直達免轉車 接駁廣州地鐵

近年不少香港人都熱衷於北上消費及遊玩，不斷發掘廣東省內的高性價比好去處。為了滿足港人日益增長的跨境出行及週末短途旅遊需求，一條連接深圳灣口岸及廣州南沙的全新跨市公交路線，宣佈將於6月25日正式通車！新路線主打「口岸直通、公交直達」，日後港人北上南沙食海鮮、玩樂，一過關即可上車直達目的地，免卻轉乘高鐵及地鐵的煩惱，交通極度方便！

深圳灣口岸全新巴士線！過關即上車 ¥30直達廣州南沙市中心

這條備受香港旅客期待的跨市公交，由深圳巴士集團第五分公司與廣州南沙交通發展有限公司聯合營運。對香港人而言，這條路線的設計絕對是一大福音。旅客在經深圳灣口岸入境內地後，只需步行前往「深圳灣口岸公交首末站」的2號上客位，便能直接登上巴士，途經橫瀝地鐵站，輕鬆直達廣州南沙核心區。

貫通蕉門橫瀝兩大樞紐 商務旅遊同樣便捷

除了休閒文旅，新路線亦大大縮減了深港穗三地之間的通勤時間。全新的跨市巴士將南沙區內的「蕉門」及「橫瀝」兩大重要交通樞紐，與深圳灣口岸實現了無縫的直連互通。這意味著，不僅廣州南沙市民來港商務往來或旅遊變得更加高效，香港市民前往南沙區內不同地方探親，或北上大灣區尋找創業與工作機會，交通時間成本亦大幅減低。

無論是週末一家大小想去南沙品嚐馳名的黃閣燒肉、新鮮肥美的海鮮與地道農家菜，還是前往南沙天后宮或濕地公園等熱門休閒景點，現在都可以一站直達。這讓旅客徹底告別以往提著大包小包行李、需要多次轉車的舟車勞頓，讓北上之旅變得更舒適愜意。

深圳灣口岸、廣州南沙巴士線詳細營運、站點及乘車資訊：

正式開通日期：6月25日

票價收費：單程人民幣30元

首末站點：深圳灣口岸公交首末站 — 廣州蕉門公交總站

中途停靠站點：深圳灣口岸公交首末站、廣州橫瀝地鐵站（可換乘廣州地鐵18號線）、廣州蕉門公交總站

服務時間（往廣州方向）：深圳灣口岸公交首末站開出 08:30 — 21:00

服務時間（往深圳方向）：廣州蕉門公交總站開出 07:30 — 21:00

香港旅客登車點：經深圳灣口岸入境後，步行至「深圳灣口岸公交首末站」的 2號上客位 登車

資料來源：深圳巴士集團

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