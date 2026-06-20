深圳地鐵13號線二期6月底通車！寶安/光明/南山連接深圳灣口岸 車站設藝術裝置+城市公園

深圳地鐵13號線｜深圳地鐵日前正式宣布，深圳地鐵13號線二期（北延）工程順利通過竣工驗收，設11個地下車站，包括鳳凰城站、光明城站及紅坳公園站等，預計將於2026年6月底正式通車，連接去年年底開通的13號線一期，形成總長度約為41.69公里、貫穿深圳中西部的交通大動脈，日後旅客由深圳灣口岸出發，前往光明、寶安及南山區更方便！

深圳地鐵13號線二期通車！全長19.25公里 連接光明/寶安/南山區

深圳地鐵13號線二期（北延）的工程日前順利通過竣工驗收，預計將於6月下旬正式開通。據稱，深圳地鐵13號線二期自一期上屋站為起點，終點至李松蓢站，全長19.25公里。13號線全面開通後，北面延至光明北部片區，同時連接南部的深圳灣口岸，以光明科學城出發為例，最快45分鐘即可到達深圳灣口岸。此外，乘客亦可轉乘1號線、2號線、5號線、6號線、9號線及11號線，連接南山區及寶安區，方便市民及旅客到訪不同地區。

全線11座車站 沿途設藝術裝置 出站直達城市公園

全線11座車站各具特色，分為7座標準站與4座特色站，以「科技文化表達」為核心設計理念，告別傳統候車空間的單調，將傳統文化，祥瑞意象與未來科技融為軌道空間。其中，4座特色站分別是光明城站、鳳凰城站、新莊站及紅坳公園站。

鳳凰城站： 以「鳳凰將至、涅槃重生」為設計核心，融入鳳凰羽翼及鳳尾等吉祥元素，站內金色流線天花與羽翼立柱交織，整座車站宛如地下藝術圖騰，充滿東方美學與簡約科技感。

新莊站：車站有「地下星空館」之稱，採用模塊化半裸裝設計，空間通透。當中，最引人注目的是站廳中央的漸變藍紫色星空天幕，模擬銀河流轉、繁星點點的夢幻星河，讓人彷彿瞬間置身浩瀚宇宙。

紅坳公園站： 緊鄰深圳市中醫院光明院區，以「中醫文化、國粹傳承」為主題，採用溫潤的木色基調與中式美學設計。站內的藝術牆將中草藥形態以現代手法重塑，展現中草藥文化與公共空間的交融。

光明城站：以大灣區的自然山色與城市風景作為靈感，透過靈活的曲線展現向上延伸的視覺效覺，象徵大灣區蓬勃發展。

沿途車站更設有多個創意藝術裝置，如新莊站垂直電梯外的《夢想花開》，構築出靈動童趣的藝術花境；而李松蓢站的藝術牆《青春方程式》，則以彩色方塊構成立體綠茵場，定格足球運動員射門的瞬間，釋放青春活力。

此外，在佔地約36萬平方米的「公明車輛段」上方，打造佔地約36.59萬平方米的「光明區鳳凰文體公園」，融合體育場館、商業配套及多元綠化空間，實現「出地鐵站即達公園」的全新城市空間模式。路在地面空間的規劃上也深度實踐了「站城一體化」與綠色生態理念。

全面升級高科技打造「智慧出行」

深圳地鐵13號線二期（北延）設有多項升級出行體驗的智慧科技，如列車配備全自動運行系統，並搭載智能鷹眼系統，確保列車運行更安全及準時；車站系統自動調節溫濕度與燈光亮度，為乘客營造舒適候車環境，同時達到節能降碳的環保目標。

來源：深圳地鐵

文：LW