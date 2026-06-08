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港鐵北上深圳乘車優惠！八達通1招即賺免費車程 羅湖/落馬洲出發都得

生活百科
更新時間：14:44 2026-06-08 HKT
發佈時間：14:44 2026-06-08 HKT

北上消費熱潮持續，不少港人趁著週末或假期到深圳等地吃喝玩樂，享受高性價比的消閒體驗。為讓大眾的北上旅程更添著數，八達通與港鐵再度聯手推出廣受歡迎的「搭6賞1」過境乘車獎賞，讓經常往返兩地的市民節省更多交通成本。只要簡單登記，每搭6次指定過境車程，即可輕鬆賺取一程免費車程！

港鐵北上過境免費車程優惠！羅湖/落馬洲出發搭6送1！

港鐵北上過境免費車程優惠！羅湖/落馬洲出發搭6送1！
港鐵北上過境免費車程優惠！羅湖/落馬洲出發搭6送1！

對於經常需要往返內地工作、探親或喜歡北上消遣的市民來說，這項優惠無疑是一大喜訊。由即日起至2026年8月2日推廣期內，乘客只需透過八達通App預先登記，並使用已連結的八達通卡，乘搭港鐵前往或離開羅湖站或落馬洲站，即可開始計算合資格車程。

八達通App登記！1招即賺港鐵免費過境車程

無論是從香港任何一個港鐵站出發前往羅湖或落馬洲，還是從這兩個口岸站返回市區，每一趟付費車程都會被記錄。系統會自動為乘客累積次數，當完成第6次合資格的付費車程後，八達通App內便會發放一張「港鐵免費過境車程」獎賞。整個推廣期內，每位用戶最多可換領4程免費車程，絕對是常客的一大福音。

如何登記「八達通搭港鐵過境搭6賞1」優惠？

  1. 打開八達通 App，於主頁「焦點服務」區塊選擇「港鐵過境乘車獎賞」。
  2. 按指示連結您常用的八達通卡以完成登記。
  3. 完成後，即可開始使用該卡乘搭港鐵賺取獎賞。您可隨時在App內查閱進度。

「八達通搭港鐵過境搭6賞1」優惠

  • 推廣日期
    • 2026年6月8日至2026年8月2日
  • 換領及使用獎賞
    • 領取獎賞：搭滿6程後，獎賞將自動發放至您的八達通App內，屆時請按「領取」按鈕。
    • 領取期限：必須在2026年8月16日或之前領取所有已賺取的獎賞。
    • 使用方式：領取獎賞後，該優惠會自動應用於緊接的下一趟合資格過境車程。請務必在入閘前領取，並於當日港鐵服務結束前使用。
  • 條款及細則
    • 免費過境車程適用於乘搭港鐵前往羅湖站或落馬洲站，或從這兩個車站出發的車程。
    • 優惠不適用於機場快綫、輕鐵、港鐵巴士、港鐵接駁巴士及東鐵綫頭等車廂。
    • 所有合資格的車程及獎賞均以八達通App內的紀錄為準。

資料來源：八達通 Octopus 

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