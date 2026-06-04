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高鐵票限時買一送一！端午連假北上優惠 一連四日開搶最高減$100

旅遊
更新時間：17:39 2026-06-04 HKT
發佈時間：17:39 2026-06-04 HKT

適逢端午假期即將到來，高鐵推出重磅出行優惠！由 2026 年 6 月 5 日起一連四天，每日早上 8 時開搶福田高鐵「買一送一」神級優惠碼，最高可減$100！讓旅客在端午連假期間能以極致性價比輕鬆起行！

端午連假北上大灣區優惠 福田高鐵極速14分鐘直達深圳

高鐵推出端午連假北上出行優惠。
高鐵推出端午連假北上出行優惠。

隨著高鐵網絡的日益完善，往返香港與深圳已變得前所未有的快捷與輕鬆。香港高鐵（廣深港高速鐵路香港段）連接香港西九龍站，最高時速可達每小時 200 公里，進入內地段後更可飆升至 350 公里。對於計劃在端午連假（6月19日至6月22日）北上觀光、品嚐美食或探親的旅客來說，高鐵絕對是避開塞車、節省時間的最優解。

從香港西九龍站出發前往深圳最熱門的商圈之一——福田站，最快只需要 14 分鐘！只需一首歌的時間，旅客便能從喧囂的香港市中心直達深圳福田區。福田站周邊聚集了無數大型購物商場、特色網紅餐廳及親子娛樂設施，非常適合全家大小在假期進行一日遊。此外，西九龍站實行「一地兩檢」的貼心安排，旅客可在同一車站內一次過完成香港及中國內地的出入境手續，省去了在口岸排長龍的繁瑣步驟。

不僅班次頻密，高鐵的車廂設計更兼顧了實用與舒適。不論是經濟實惠的二等座，還是空間更寬敞、配備更豪華的一等座，皆設有可調校椅背以及便利的充電插座，讓旅客在短短的旅途中也能充電休憩，維持滿滿活力。目前香港往福田的單程車票低至 HK$ 78.0 起，加上此次買一送一優惠，性價比極高。

高鐵優惠詳情：每日八點搶福田買一送一優惠碼

搶購日期 2026年6月5日至6月8日，每日早上 8:00 AM
適用旅遊日期 端午連假期間（6月19日至6月22日）
福田買一送一優惠 輸入指定優惠碼享買一送一（最高可減免 HK$100）
6月5日專屬優惠碼 HSR0605
6月6日專屬優惠碼 HSR0606
6月7日專屬優惠碼 HSR0607
6月8日專屬優惠碼 HSR0608
全線站點優惠碼 輸入 HSR2026HK 享消費滿 $300 減 $25
官方預訂連結  >>按此<<

 

同場加映：香港機場快綫限時單程低至$8！即日起至8月尾 暑假旺季適用

 

 

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