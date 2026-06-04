香港機場快綫限時單程低至$8！即日起至8月尾 暑假旺季適用

香港機場快綫優惠｜隨著年度網購盛事隆重登場，香港機場快綫驚喜推出「618年中大促」限定快閃，香港站單程票破天荒低至 HK$8，讓市民與訪港旅客皆能以極致優惠的價格，享受最頂級舒適的機場接駁服務！

香港機場快綫 中環出發24分鐘舒適直達機場

香港機場快綫驚喜推出$8車票。

香港機場快綫一直以快捷、準確與舒適著稱。旅客由中環香港站出發，最快只需 24 分鐘即可輕鬆抵達機場，沿途更能飽覽青馬大橋的壯麗海景，車廂內更提供免費 Wi-Fi 及充電設備，是展開完美旅程的最佳起點。

除了超值的車票折扣外，本次推廣亦會隨票附送「L'Occitane 杏仁體驗套裝」（價值 HK$109）。此護膚系列源自法國普羅旺斯的天然杏仁，當中的杏仁沐浴油與乳液能溫和潔淨並深層滋潤肌膚，而緊實美膚油則能有效提升肌膚彈性。這套旅行裝非常適合旅客放入手提行李中，在乾燥的飛機客艙內隨時為肌膚補充水分，維持彈潤光澤，讓旅程由內到外都充滿奢華的儀式感。

機場快綫車票優惠詳情與專屬折扣碼

以下整理了本次 618 推廣的所有機場快綫優惠組合。旅客在付款時，只需輸入 PayMe 專屬優惠碼【PAYMEAE】，即可在原本已折扣的價格上，再額外獲享 HK$20 的遞減折扣！

出發/目的地車站與票種 平台優惠價 輸入優惠碼【PAYMEAE】後 贈送好禮與原價參考 香港站 單程票 (限量必搶快閃) HK$8 - 原價 HK$120 / 無贈品 青衣站 單程票 HK$55 HK$35 原價 HK$73 + 價值 HK$109 L'Occitane套裝 青衣站 來回票 HK$98 HK$78 原價 HK$130 + 價值 HK$109 L'Occitane套裝 九龍站 單程票 HK$79 HK$59 原價 HK$105 + 價值 HK$109 L'Occitane套裝 九龍站 來回票 HK$146 HK$126 原價 HK$195 + 價值 HK$109 L'Occitane套裝 香港站 單程票 HK$90 HK$70 原價 HK$120 + 價值 HK$109 L'Occitane套裝 香港站 來回票 HK$161 HK$141 原價 HK$215 + 價值 HK$109 L'Occitane套裝

本活動贈送的「L'Occitane 杏仁體驗套裝」內容非常豐富，包含杏仁沐浴油 6ml 兩份、杏仁緊實美膚油 4ml 兩份、杏仁緊膚乳 6ml 兩份，以及一張滿 HK$500 減 HK$50 的門市禮券。該套裝換領有效期至 2026 年 6 月 30 日，旅客須在指定的 L'Occitane 門市進行換領。

本次促銷的預訂期非常短暫，市民與旅客必須把握時間到線上優惠預訂網址搶購。購買後，使用方式非常簡單，只需在手機出示憑證，掃描 QR Code 即可直接通過閘機，完全無需花時間在現場排隊換票。