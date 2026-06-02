網民嚴選深圳10大冷氣最強商場！卓悅匯/深圳K11封「避暑勝地」 附10大弱冷商場

夏季將至，相信不少港人會選擇在周末或即將來臨的暑假北上享受假期。近年，深圳陸續有大型商場開幕或完成翻新，吸引大批港人前往購物及參觀。然而，不少網民投訴內地商場冷氣不足，甚至比起室外氣溫更高，就算身處室內仍汗流浹背。本文整理深圳10大冷氣最強及最弱商場，下次北上時想到大型商場「過冷河」，不妨參考一下！

網民嚴選深圳10大冷氣最強商場！卓悅匯/深圳K11封「避暑勝地」

1. 深業上城

深業上城分為戶外歐陸風小鎮及室內大型商場區域，有逾300品牌進駐

位於福田區的深業上城主打工業風設計，其設於戶外的歐陸小鎮更成為不少港人北上的打卡熱點。至於大型商場區域有逾300品牌進駐，冷氣開得頗足，被網民封為「吹空調勝地」，在炎熱天氣下由戶外走到室外，尤其感到涼快。

地址：深業上城深圳市福田區皇崗路5001號

交通：深圳地鐵10號線至冬瓜嶺站A出口

2. 深圳灣萬象城

位於南山區的深圳灣萬象城

深圳灣萬象城位於南山區，商場二期及藝術館級商業主題街區的「粉紅大街」亦已於去年正式開幕，為區內增添全新休閒藝術地標。不少網民大讚「萬象系列」商場冷氣開得大方，「深圳灣萬象城夠冷！」

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

交通：深圳地鐵2號線或11號線至後海站G出口

3. One Avenue卓悅中心

深圳卓悦中心（周惹惹的笔记@小紅書）

卓悅中心位於深圳市福田區CBD核心地帶，由4個主題商場及1條800米長的中央大街組成，同時劃分成有多個公共空間及文化空間，其中有網民表示商場西區的冷氣最夠！

地址：深圳市福田區深南大道與金田路交界（福華一路）

交通：深圳地鐵1號線至「崗廈站」或「會展中心站」，步行約5分鐘即達

4. 領展中心城

深圳領展中心城同樣位於福田CBD核心區，屬於港人熱門必到商場

深圳領展中心城同樣位於福田CBD核心區，屬於港人熱門必到商場，有網民形容其為福田區「避暑神殿」，中央空調長期保持低溫，而且不論走到商場任何區域都能感覺涼快！

地址：深圳市福田區福華一路3號

交通：深圳地鐵1號線或4號線至會展中心站B出口，設地下走廊無縫連接商場

5. 卓悅匯

位於深圳福田區的卓悅匯（One Mall），有超過300間國際與國內知名品牌進駐，樓底高空間感十足（Yubee酱@小紅書）

位於深圳福田區的卓悅匯（One Mall），有超過300間國際與國內知名品牌進駐，樓底高空間感十足，即使人流多時也不會感覺太焗促，故有網民形容「卓悅匯空調都還可以」。

地址：深圳市福田區中康路126號

交通：深圳地鐵4號線或9號線至上梅林站A出口直達

6. 中洲灣C Future City

深圳中洲灣C Future City以 「藝術、科技、自然」為主題

深圳中洲灣C Future City以 「藝術、科技、自然」為主題，佔地130萬平方米，正門設teamLab大型藝術裝置，而場地採用變頻控溫冷氣系統，加上人流不算多，讓人感到尤其涼快。

地址：深圳市福田區濱河大道9283號

交通：深圳地鐵7號線至下沙站B出口

7. 睿印RAIL IN

睿印RAIL IN坐落於深圳灣超級總部基地，佔地10萬平方米

商場坐落於深圳灣超級總部基地，佔地10萬平方米，空間寬敞且佈局簡潔，位置鄰近海岸城和歡樂海岸，如果想避開密集的人潮，不少網民推介可以到此一遊。

地址：深圳市南山區深灣一路與白石三道交匯處

交通：深圳地鐵9號線或11號線至紅樹灣南站A出口；乘搭2號線至紅樹灣站步行約5分鐘

8. 萬象食家

位於深圳市羅湖區筍崗，以「食」為核心概念的沉浸式市集購物中心（颠覆迷离@小紅書）

位於深圳市羅湖區筍崗，以「食」為核心概念的沉浸式市集購物中心，同為「萬象系列」旗下商場，冷氣強度有一定保證。

地址：深圳市羅湖區筍崗街道梅園路71號

交通：深圳地鐵7號線至筍崗站A出口直達

9.海岸城（後海站）

南山區的大型綜合商場，集購物、餐飲、娛樂於一體。

南山區的大型綜合商場，集購物、餐飲、娛樂於一體。有網民認為由於位置與地鐵站有一段距離，因此人流密度不高，空氣較流通，感覺也較為涼快，有網民更形容「海岸城，連廁所都冷的發抖。」

地址：深圳市南山區文心五路33號

交通：深圳地鐵2號線 或13號線 至后海站，D1、D2或E出口步行約200至300米

10. 深圳K11 ECOAST

深圳 K11 ECOAST︰南山全新海濱商場 設首個NBA籃球公園

深圳K11 ECOAST於2025年4月正式開幕，集合大型商場、多用途藝術展覽空間、辨公大樓與生態公園於一身，有網民大讚室內非常涼爽，形容是「冷氣超足的室内桃源」

地址︰深圳市南山區蛇口太子灣區南海大道太子港

交通︰乘搭深圳地鐵12號線到達太子灣站B1或C出口即達；乘公交M105線、204路；於上環搭船至深圳蛇口，船程約50分鐘，每日5班船；於香港乘搭環島中港通巴士線直達，每日2班車

深圳10大冷氣最弱商場！網民一致狠批皇庭廣場：沒有最足，只有最差

至於冷氣最弱商場方面，網民一致推舉位於深圳福田區的皇庭廣場，本報曾實測商場室內氣溫可達攝氏29度，有網民笑言「沒有最足，只有最差，那就是皇庭廣場」、「這老傢伙是真熱，乾爽進去，潮着出來」；也有網民表示壹方城、COCO Park等熱門商場有冷氣不足的問題，「壹方城最近好熱」、「coco（COCO Park）一期熱，二期凉」。

皇庭廣場 星河COCO Park 壹方城 大仟里 KK one 中航君尚 KK mall 寶能太古城 金光華廣場 萬象匯

內地商場點解特別熱？網民解構背後原因……

為甚麼內地商場溫度特別高？根據國務院辦公廳發布的《國務院辦公廳關於嚴格執行公共建築空調溫度控制標準的通知》，所有公共建築於夏季的室內空調溫度設置不得低於26℃，至於冬季室內空調溫度設置則不得高於20度，商場為貫徹國家節能降碳的要求，因此會將溫度調整至符合標準。