八達通優惠｜一連3個月大派$50現金回贈！即睇簡單3步領取增值額
更新時間：13:19 2026-06-02 HKT
發佈時間：13:19 2026-06-02 HKT
發佈時間：13:19 2026-06-02 HKT
隨著流動支付日益普及，八達通已成為香港市民日常生活中不可或缺的支付工具，無論是乘搭交通工具或日常消費都非常便利。即日起至年8月31日，八達通用戶只需完成簡單3個步驟，即可獲得$50的增值額回贈，
八達通大派$50回贈！綁定Apple App Store即有資格領取
即日起，只要將八達通綁定至iPhone的Apple帳戶並進行單一消費滿$30，即可獲得$50八達通增值額，等同於免費消費再賺取額外回贈！iPhone用戶可以非常輕鬆地將八達通卡與Apple帳戶進行綁定，以便在 App Store 購買各類熱門應用程式、訂閱 Apple Music 享受高品質音樂、或者升級 iCloud 雲端儲存空間。
這種支付方式不僅簡化了交易流程，更能讓消費者直接透過八達通管理所有的 Apple 服務帳單，免卻了輸入信用卡的繁瑣步驟。無論是購買熱門手機遊戲的虛擬寶物，還是訂閱Apple TV+ 追看最新影集，八達通付款都能提供最安全、快速且無縫的消費體驗。
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簡單三步即領八達通$50現金回贈
要成功獲得這筆實用的增值額獎賞，消費者只需在推廣期內完成三個簡單的步驟：
- 將八達通加入iPhone或Apple Watch的Apple帳戶中，並設定為預設付款方式。整個推廣期內切勿取消綁定。
- 使用該八達通於Apple服務進行單一消費滿 HK$30 或以上。
- 前往指定登記頁面，正確填寫並確認合資格的八達通號碼以完成登記手續。
3階段領取八達通獎賞
這次的八達通推廣活動共分為三個階段進行。用戶在完成消費與登記後，必須保持八達通的預設綁定狀態，直至指定的領取期開始：
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推廣期階段
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消費及登記期
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須持續綁定至
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獎賞領取期
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階段 1
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2026年6月1日 至 2026年6月30日
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2026年8月31日
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2026年9月7日 至 2026年10月6日
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階段 2
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2026年7月1日 至 2026年7月31日
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2026年9月30日
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2026年10月7日 至 2026年11月6日
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階段 3
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2026年8月1日 至 2026年8月31日
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2026年10月31日
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2026年11月7日 至 2026年12月6日
資料來源：八達通 Octopus
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