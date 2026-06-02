金管局收銀車時間表2026｜6至8月各區最新安排！免費幫你將「神沙」兌換現金或增值八達通！

金管局收銀車6至8月時間表｜日常去街市購物是否積累了大量硬幣（俗稱「神沙」），放在家中既重又佔空間，出門購物時也不方便大量使用？香港金融管理局（金管局）安排「收銀車」，於2026年6月至8月期間將繼續走訪港九新界各個社區，免費為大家處理硬幣，全程不收取任何手續費，十分方便。

金管局收銀車6至8月時間表｜無須打電話預約 專人協助增值八達通

金管局收銀車6至8月時間表

市民若想兌換硬幣，無須事先打電話登記或預約。大家只需留意收銀車來到所屬地區的日期和時間，直接前往指定地點排隊輪候即可。上車後，當值職員會協助將硬幣放入機器自動點算。點算完成後，可以選擇將款項全數換成紙幣現金，或者由職員協助直接增值至八達通及其他電子錢包（包括支付寶香港、WeChat Pay等）。若想共襄善舉，亦可選擇將款項投入車內的公益金捐款箱。

收銀車每次限換10公斤 請確保硬幣清潔

收銀車接受現時所有面額的港元硬幣（包括一角至十元）。為了讓所有排隊的街坊都能公平使用服務，每人每次的回收上限為10公斤。如果攜帶的硬幣重量超過10公斤，需要稍微辛苦一點，在完成首10公斤的點算後，下車重新排隊處理剩餘的硬幣。最後提醒大家，硬幣必須保持清潔，若發現硬幣已經生鏽、發霉或沾有水分，將無法被接收，出門前請先作簡單檢查。

2026年6月至8月收銀車服務時間表

服務時段：每日上午10時至晚上7時（註：以下資料整理自金管局公佈文件，目前涵蓋至8月16日）

日期 (2026年) 收銀車 1 號 (地點及暫停日期) 收銀車 2 號 (地點及暫停日期) 6月1日至6月7日 暫停服務

(周年驗車及續牌) 暫停服務

(周年驗車及續牌) 6月8日至6月14日 黃大仙區翠竹花園第六座

*(6月10日及13日暫停)* 元朗又新街38號 (至6月11日)

元朗水邊圍邨疊水樓 (6月12日起)

*(6月8日暫停)* 6月15日至6月21日 深水埗東沙島街 (近東蘭閣)

*(6月17日暫停)* 觀塘油塘高翔苑高麟閣側

*(6月18日暫停)* 6月22日至6月28日 旺角上海街 (至6月25日)

西洋菜南街 (6月26日起)

*(6月24日暫停)* 大埔安浩里八號花園側 (至6月24日)

白石角科進路12號 (6月26日起)

*(6月25日暫停)* 6月29日至7月5日 屯門豐安街避車處

*(7月2日暫停)* 沙田香港科學園 (至7月2日)

顯徑邨顯揚樓 (7月3日起)

*(7月1日暫停)* 7月6日至7月12日 銅鑼灣百德新街

*(7月8日暫停)* 荃灣海濱花園海昇閣 (至7月9日)

青龍頭豪景花園 (7月10日起)

*(7月7日暫停)* 7月13日至7月19日 葵芳興芳路

*(7月15日暫停)* 南區薄扶林華富(一)邨華安樓

*(7月16日暫停)* 7月20日至7月26日 天水圍天恩邨恩穗樓 (至7月23日)

天逸邨逸江樓 (7月24日起)

*(7月22日暫停)* 將軍澳怡明邨怡悅樓 (至7月22日)

坑口和明苑和暉閣 (7月24日起)

*(7月23日暫停)* 7月27日至8月2日 石塘咀皇后大道西 (至7月30日)

西環堅尼地城新海旁街 (7月31日起)

*(7月28日暫停；7月29日服務至中午12時)* 東涌裕泰苑A座 (至7月29日)

東涌富東邨 (7月31日起)

*(7月30日暫停)* 8月3日至8月9日 粉嶺暉明路 (近于良發小學)

*(8月7日暫停；8月5日服務至中午12時)* 觀塘順天邨屋邨辦事處側空地

*(8月8日暫停)* 8月10日至8月16日 柴灣新廈街 (近樂軒臺)

*(8月12日暫停)* 土瓜灣馬頭涌宋皇臺道

*(8月13日暫停)*

時間表資料以金管局公布為準 (>>詳情連結<<）

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