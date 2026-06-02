金管局收銀車時間表2026｜6至8月各區最新安排！免費幫你將「神沙」兌換現金或增值八達通！
更新時間：12:12 2026-06-02 HKT
發佈時間：12:12 2026-06-02 HKT
發佈時間：12:12 2026-06-02 HKT
金管局收銀車6至8月時間表｜日常去街市購物是否積累了大量硬幣（俗稱「神沙」），放在家中既重又佔空間，出門購物時也不方便大量使用？香港金融管理局（金管局）安排「收銀車」，於2026年6月至8月期間將繼續走訪港九新界各個社區，免費為大家處理硬幣，全程不收取任何手續費，十分方便。
金管局收銀車6至8月時間表｜無須打電話預約 專人協助增值八達通
市民若想兌換硬幣，無須事先打電話登記或預約。大家只需留意收銀車來到所屬地區的日期和時間，直接前往指定地點排隊輪候即可。上車後，當值職員會協助將硬幣放入機器自動點算。點算完成後，可以選擇將款項全數換成紙幣現金，或者由職員協助直接增值至八達通及其他電子錢包（包括支付寶香港、WeChat Pay等）。若想共襄善舉，亦可選擇將款項投入車內的公益金捐款箱。
收銀車每次限換10公斤 請確保硬幣清潔
收銀車接受現時所有面額的港元硬幣（包括一角至十元）。為了讓所有排隊的街坊都能公平使用服務，每人每次的回收上限為10公斤。如果攜帶的硬幣重量超過10公斤，需要稍微辛苦一點，在完成首10公斤的點算後，下車重新排隊處理剩餘的硬幣。最後提醒大家，硬幣必須保持清潔，若發現硬幣已經生鏽、發霉或沾有水分，將無法被接收，出門前請先作簡單檢查。
2026年6月至8月收銀車服務時間表
服務時段：每日上午10時至晚上7時（註：以下資料整理自金管局公佈文件，目前涵蓋至8月16日）
|日期 (2026年)
|收銀車 1 號 (地點及暫停日期)
|收銀車 2 號 (地點及暫停日期)
|6月1日至6月7日
|暫停服務
(周年驗車及續牌)
|暫停服務
(周年驗車及續牌)
|6月8日至6月14日
|黃大仙區翠竹花園第六座
*(6月10日及13日暫停)*
|元朗又新街38號 (至6月11日)
元朗水邊圍邨疊水樓 (6月12日起)
*(6月8日暫停)*
|6月15日至6月21日
|深水埗東沙島街 (近東蘭閣)
*(6月17日暫停)*
|觀塘油塘高翔苑高麟閣側
*(6月18日暫停)*
|6月22日至6月28日
|旺角上海街 (至6月25日)
西洋菜南街 (6月26日起)
*(6月24日暫停)*
|大埔安浩里八號花園側 (至6月24日)
白石角科進路12號 (6月26日起)
*(6月25日暫停)*
|6月29日至7月5日
|屯門豐安街避車處
*(7月2日暫停)*
|沙田香港科學園 (至7月2日)
顯徑邨顯揚樓 (7月3日起)
*(7月1日暫停)*
|7月6日至7月12日
|銅鑼灣百德新街
*(7月8日暫停)*
|荃灣海濱花園海昇閣 (至7月9日)
青龍頭豪景花園 (7月10日起)
*(7月7日暫停)*
|7月13日至7月19日
|葵芳興芳路
*(7月15日暫停)*
|南區薄扶林華富(一)邨華安樓
*(7月16日暫停)*
|7月20日至7月26日
|天水圍天恩邨恩穗樓 (至7月23日)
天逸邨逸江樓 (7月24日起)
*(7月22日暫停)*
|將軍澳怡明邨怡悅樓 (至7月22日)
坑口和明苑和暉閣 (7月24日起)
*(7月23日暫停)*
|7月27日至8月2日
|石塘咀皇后大道西 (至7月30日)
西環堅尼地城新海旁街 (7月31日起)
*(7月28日暫停；7月29日服務至中午12時)*
|東涌裕泰苑A座 (至7月29日)
東涌富東邨 (7月31日起)
*(7月30日暫停)*
|8月3日至8月9日
|粉嶺暉明路 (近于良發小學)
*(8月7日暫停；8月5日服務至中午12時)*
|觀塘順天邨屋邨辦事處側空地
*(8月8日暫停)*
|8月10日至8月16日
|柴灣新廈街 (近樂軒臺)
*(8月12日暫停)*
|土瓜灣馬頭涌宋皇臺道
*(8月13日暫停)*
時間表資料以金管局公布為準 (>>詳情連結<<）
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2026-06-01 08:30 HKT