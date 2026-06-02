Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局收銀車時間表2026｜6至8月各區最新安排！免費幫你將「神沙」兌換現金或增值八達通！

生活百科
更新時間：12:12 2026-06-02 HKT
發佈時間：12:12 2026-06-02 HKT

金管局收銀車6至8月時間表｜日常去街市購物是否積累了大量硬幣（俗稱「神沙」），放在家中既重又佔空間，出門購物時也不方便大量使用？香港金融管理局（金管局）安排「收銀車」，於2026年6月至8月期間將繼續走訪港九新界各個社區，免費為大家處理硬幣，全程不收取任何手續費，十分方便。

金管局收銀車6至8月時間表｜無須打電話預約 專人協助增值八達通 

金管局收銀車6至8月時間表
金管局收銀車6至8月時間表

市民若想兌換硬幣，無須事先打電話登記或預約。大家只需留意收銀車來到所屬地區的日期和時間，直接前往指定地點排隊輪候即可。上車後，當值職員會協助將硬幣放入機器自動點算。點算完成後，可以選擇將款項全數換成紙幣現金，或者由職員協助直接增值至八達通及其他電子錢包（包括支付寶香港、WeChat Pay等）。若想共襄善舉，亦可選擇將款項投入車內的公益金捐款箱。

收銀車每次限換10公斤 請確保硬幣清潔

收銀車接受現時所有面額的港元硬幣（包括一角至十元）。為了讓所有排隊的街坊都能公平使用服務，每人每次的回收上限為10公斤。如果攜帶的硬幣重量超過10公斤，需要稍微辛苦一點，在完成首10公斤的點算後，下車重新排隊處理剩餘的硬幣。最後提醒大家，硬幣必須保持清潔，若發現硬幣已經生鏽、發霉或沾有水分，將無法被接收，出門前請先作簡單檢查。

2026年6月至8月收銀車服務時間表

服務時段：每日上午10時至晚上7時（註：以下資料整理自金管局公佈文件，目前涵蓋至8月16日

日期 (2026年) 收銀車 1 號 (地點及暫停日期) 收銀車 2 號 (地點及暫停日期)
6月1日至6月7日 暫停服務
(周年驗車及續牌)		 暫停服務
(周年驗車及續牌)
6月8日至6月14日 黃大仙區翠竹花園第六座
*(6月10日及13日暫停)*		 元朗又新街38號 (至6月11日)
元朗水邊圍邨疊水樓 (6月12日起)
*(6月8日暫停)*
6月15日至6月21日 深水埗東沙島街 (近東蘭閣)
*(6月17日暫停)*		 觀塘油塘高翔苑高麟閣側
*(6月18日暫停)*
6月22日至6月28日 旺角上海街 (至6月25日)
西洋菜南街 (6月26日起)
*(6月24日暫停)*		 大埔安浩里八號花園側 (至6月24日)
白石角科進路12號 (6月26日起)
*(6月25日暫停)*
6月29日至7月5日 屯門豐安街避車處
*(7月2日暫停)*		 沙田香港科學園 (至7月2日)
顯徑邨顯揚樓 (7月3日起)
*(7月1日暫停)*
7月6日至7月12日 銅鑼灣百德新街
*(7月8日暫停)*		 荃灣海濱花園海昇閣 (至7月9日)
青龍頭豪景花園 (7月10日起)
*(7月7日暫停)*
7月13日至7月19日 葵芳興芳路
*(7月15日暫停)*		 南區薄扶林華富(一)邨華安樓
*(7月16日暫停)*
7月20日至7月26日 天水圍天恩邨恩穗樓 (至7月23日)
天逸邨逸江樓 (7月24日起)
*(7月22日暫停)*		 將軍澳怡明邨怡悅樓 (至7月22日)
坑口和明苑和暉閣 (7月24日起)
*(7月23日暫停)*
7月27日至8月2日 石塘咀皇后大道西 (至7月30日)
西環堅尼地城新海旁街 (7月31日起)
*(7月28日暫停；7月29日服務至中午12時)*		 東涌裕泰苑A座 (至7月29日)
東涌富東邨 (7月31日起)
*(7月30日暫停)*
8月3日至8月9日 粉嶺暉明路 (近于良發小學)
*(8月7日暫停；8月5日服務至中午12時)*		 觀塘順天邨屋邨辦事處側空地
*(8月8日暫停)*
8月10日至8月16日 柴灣新廈街 (近樂軒臺)
*(8月12日暫停)*		 土瓜灣馬頭涌宋皇臺道
*(8月13日暫停)*

 時間表資料以金管局公布為準 (>>詳情連結<<

延伸閱讀：外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
21小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
18小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
14小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
23小時前
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
00:51
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
社會
2小時前
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
15小時前
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
即時娛樂
2小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
12小時前
法官斥責被告邱鎮濠以沾上沙子的手指插入女事主下體，行為污穢惡劣。資料圖片
男侍應草地兩姦醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插陰 官斥行為污穢惡劣 判囚5年
社會
18小時前