外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔? 2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
更新時間：16:54 2026-05-26 HKT
發佈時間：16:54 2026-05-26 HKT
發佈時間：16:54 2026-05-26 HKT
每當結束海外旅行回港，不少旅客的銀包總會剩下大量外幣散紙，前往傳統銀行或找換店重新兌換往往費時失事。近日，找換店「2xchange」就在港鐵站推出一部即時兌換機，主打「零手續費」將12種外幣直接兌換為港幣現金！無論是熱門的日元、韓幣，還是歐元、美金，只需短短幾分鐘便能即時套現港幣現金。
解決剩餘外幣煩惱！旺角東、沙田、紅磡港鐵站設2xchange兌換機隨時換
相信許多熱愛旅遊的香港人，家中都積存了來自日本、台灣或歐洲等地的零碎貨幣。2xchange將自動化的即時外幣兌換機引進旺角東、沙田、紅磡港鐵站，市民只需順道經過指定的港鐵站出口，便能輕鬆使用，即可將外國貨幣轉換成實用的港幣現金。
支援人民幣、日圓等12種熱門貨幣
2xchange的自動找換機現時支援高達12種熱門地區的貨幣，全面覆蓋港人最常前往的旅遊目的地。無論是深受港人喜愛的人民幣、日元、台幣、韓幣、泰幣，還是歐美長線遊常用的美金、英鎊、歐元、澳元及加拿大元，皆可一機處理。值得留意的是，匯率為獨立計算，與2xchange實體門市或2xchange手機應用程式（App）所提供的匯率有所不同。
港鐵站即時兌換機分佈地點：
- 旺角東站： B出口
- 沙田站： A出口（出閘後轉右即可看見）
- 紅磡站： A1出口（往香港理工大學方向）
- 支援兌換之12種貨幣：
- 日元 (JPY)、美金 (USD)、歐元 (EUR)、台幣 (TWD)
- 泰幣 (THB)、澳元 (AUD)、韓幣 (KRW)、英鎊 (GBP)
- 新加坡幣 (SGD)、加拿大元 (CAD)、人民幣 (RMB)、馬來西亞幣 (MYR)
- 尖沙咀實體門市詳情：
- 地址： 尖沙咀 iSQUARE 國際廣場 MTR層 Shop 03B（前往方法：尖沙咀港鐵站H出口轉左即達）
資料來源：2xchange.hk
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