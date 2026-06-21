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端午｜回港人潮如鯽 深圳灣受車禍影響逼爆 港珠澳車龍極高峰

突發
更新時間：16:15 2026-06-21 HKT
發佈時間：16:15 2026-06-21 HKT

端午節3日假期今日（6月21日）結束，不少北上消遣港人陸續回港，各口岸自下午起開始人頭湧湧。當中深圳灣口岸及港珠澳大橋，均出現長長車龍，大批市民輪候的情況。

因深圳灣車禍 運輸署一度呼籲使用其他口岸

其中在深圳灣口岸，因下午2時半左右北上方向發生4車相撞交通意外，車禍現場清理期間，由深圳灣公路大橋通往深圳灣邊境管制站的支路的部份行車線封閉，上址交通繁忙。網上圖片顯示，因前往口岸方向交通受阻，巴士需要花較長時間才能抵達口岸，導致等候巴士返回市區的市民排起長長人龍。

相關報道：深圳灣公路大橋4車相撞 私家車「反肚」 釀4人受傷

運輸署於下午3時曾呼籲市民，可使用其他口岸出入境。至下午5時，運輸署表示相關行車線已解封，惟車龍有待消散，現場仍交通擠塞，建議市民出行前應留意交通運輸最新安排，提早計劃行程，預留充足時間出行。

港珠澳大橋南下車流極度高峰

另外在港珠澳大橋，根據官方微信公眾號「大橋口岸實施通關」顯示，下午4時往港澳方向的私家車車龍為「極度高峰」狀態，車龍輪候超過500米，候檢時間超過40分鐘。

本港運輸署下午4時亦提醒市民，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場非常繁忙，計劃駕駛私家車經大橋返港的市民應妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

相關報道：端午節｜三日小長假首日 約526萬港人出境 132萬內地客入境

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